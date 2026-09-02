dittert und ritterwerk belegen Platz 1 und 2 im ‚markt intern‘-Leistungsspiegel

Im aktuellen „markt intern“-Leistungsspiegel Elektrokleingeräte 2026 wurde dittert von den teilnehmenden Fachhändlern zum Fachhandelspartner Nr. 1 gewählt. ritterwerk folgt unmittelbar auf Platz 2. Damit gehen die beiden Spitzenpositionen des diesjährigen Leistungsspiegels an zwei Schwesterunternehmen der familiengeführten Schüller Group.

dittert: Von null auf Platz 1

Für dittert ist die Auszeichnung ein besonderer Meilenstein. Die 2024 gegründete Marke hat sich von Beginn an konsequent auf den beratenden Fachhandel ausgerichtet. Das gesamte Sortiment ist ausschließlich über ausgewählte Fachhandelspartner erhältlich.

Nur rund ein Jahr nach der ersten Auslieferung nun von den teilnehmenden Händlern auf Platz 1 gewählt zu werden, bestätigt diesen Weg.

„Dass dittert nach so kurzer Zeit von den Händlern zum Fachhandelspartner Nr. 1 gewählt wird, bedeutet uns unglaublich viel“ , sagt Lorin Schüller, Geschäftsführer von dittert. „Wir sind mit dem Anspruch gestartet, eine Marke zu schaffen, die den Fachhandel nicht nur als Vertriebsweg betrachtet, sondern ihn konsequent in den Mittelpunkt stellt. Dieses Ergebnis zeigt uns, dass genau das wahrgenommen und honoriert wird.“

ritterwerk bestätigt starke Stellung im Fachhandel

Auch ritterwerk überzeugt die Fachhändler wieder und belegt im aktuellen Leistungsspiegel einen starken zweiten Platz. Den Spitzenplatz aus dem vergangenen Jahr gibt das Traditionsunternehmen dabei wohl besonders gerne ab – schließlich bleibt Platz 1 mit der Schwestermarke dittert in der Familie. Damit gehen die beiden Spitzenpositionen des Rankings an die Schüller Group.

Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert ritterwerk Küchengeräte. Dabei verbindet das Traditionsunternehmen langlebige Produktqualität, funktionales Design und Innovationskraft mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Platz 2 im aktuellen Leistungsspiegel bestätigt die starke Stellung von ritterwerk als verlässlicher Partner des Elektrofachhandels.

„Platz 1 und 2 für zwei Unternehmen unserer Gruppe sind für uns vor allem ein großes Kompliment unserer Handelspartner“, sagt Moritz Schüller, Geschäftsführer von ritterwerk und dittert. „Bei ritterwerk stehen wir seit Generationen für Verlässlichkeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Mit dittert haben wir diese Überzeugung neu gedacht und von Anfang an konsequent auf die Bedürfnisse des heutigen Fachhandels ausgerichtet. Dass beide Ansätze von den Händlern so positiv bewertet werden, freut uns sehr.“

Zwei Marken, eine gemeinsame Überzeugung

Trotz unterschiedlicher Historie und Positionierung verbindet dittert und ritterwerk eine gemeinsame Überzeugung: Ein starker Fachhandel braucht starke Marken, verlässliche Ansprechpartner und Produkte, mit denen Beratung und Verkauf Spaß machen.

Während ritterwerk auf mehr als ein Jahrhundert Erfahrung zurückblickt, steht dittert für eine neue Generation designorientierter Küchengeräte und eine konsequente Fachhandelsstrategie. Beide Unternehmen sind Teil der familiengeführten Schüller Group.



Der Doppelerfolg im „markt intern“-Leistungsspiegel Elektrokleingeräte 2026 ist damit nicht nur eine Auszeichnung für beide Marken, sondern zugleich eine Bestätigung der gemeinsamen Ausrichtung.

„Am Ende entscheiden nicht wir, ob unsere Fachhandelsstrategie funktioniert – sondern unsere Partner im Handel“, so Moritz Schüller. „Deshalb könnten wir uns über dieses Ergebnis kaum mehr freuen. Unser Dank gilt allen Händlerinnen und Händlern, die uns ihr Vertrauen schenken – und natürlich unseren Teams, die jeden Tag daran arbeiten, dieses Vertrauen zu verdienen“.

Weitere Informationen unter www.dittert-germany.com und unter www.ritterwerk.de

Quelle. Schüller Group