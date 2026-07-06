HV Consumer Check | Sommer, Sonne, Shopping: Fast jeder zweite Urlauber nutzt Sommerurlaub für regionale Einkäufe

Am Samstag beginnen in den östlichen Bundesländern die Sommerferien. Österreichs Tourismus ist mit einem Nächtigungsplus von 12 % im Mai bereits hervorragend in die Sommersaison gestartet. Doch Sommerurlaub bedeutet für viele Österreicherinnen und Österreicher weit mehr als Erholung. Wer verreist, nimmt sich auch Zeit zum Bummeln und Einkaufen: Fast jede zweite Urlauberin bzw. jeder zweite Urlauber nutzt Sommerurlaubsreisen gerne auch zum Shoppen. Das zeigt ein aktueller Consumer Check von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands.

„Im Sommer sorgen in den Tourismusregionen 27 Millionen in- und ausländische Urlaubsgäste für zusätzliche Wertschöpfung nicht nur in Hotellerie und Gastronomie, sondern auch im Handel. Österreichs Tourismus punktet nicht nur mit wunderbaren Seen, einer beeindruckenden alpinen Landschaft und vielfältigen Kunst- und Kulturveranstaltungen. Attraktive Geschäfte, regionale Produzenten und lebendige Ortskerne sind in vielen Urlaubsdestinationen ein mindestens ebenso wichtiger Teil des Erlebnisses. Urlaub und Handel bilden dabei eine echte Symbiose“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Badeurlaub bleibt Nummer eins

Knapp zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher (64 %) planen heuer einen Sommerurlaub, in dem sie verreisen werden. Mit Abstand am beliebtesten bleibt der Badeurlaub im Ausland (57 %), gefolgt von einem Urlaub in der Natur oder in den Bergen in Österreich (24 %). Auch Badeurlaube an heimischen Seen (20 %) sowie Städtereisen (ebenfalls 20 %) sind sehr beliebt.

Der durchschnittliche Sommerurlaub dauert rund eine Woche: 49 Prozent planen eine Urlaubsreise von drei bis sieben Tagen, weitere 32 Prozent bleiben acht bis 14 Tage. Zwölf Prozent verbringen sogar mehr als zwei Wochen im Urlaub.

Regionale Produkte und Souvenirs besonders beliebt

Für rund die Hälfte (48 %) der Urlauberinnen und Urlauber gehören Einkäufe ganz selbstverständlich zum Reiseerlebnis dazu. Mehr als acht von zehn Urlauberinnen und Urlaubern kaufen im Urlaub zumindest gelegentlich Dinge, die sie sich zuhause nicht gönnen würden. Im Schnitt geben Reisende an ihren Urlaubsorten 285 Euro pro Jahr im stationären Einzelhandel aus.

Besonders gefragt sind dabei:

regionale Produkte (z. B. Wein, Feinkost, regionales Handwerk): 45 %

(z. B. Wein, Feinkost, regionales Handwerk): 45 % Souvenirs und Geschenkartikel: 43 %

und Geschenkartikel: 43 % Bekleidung und Mode : 36 %

: 36 % Schmuck und Accessoires : 16 %

: 16 % Bücher und Zeitschriften : 14 %

: 14 % Kosmetik und Parfüm: 12 %

Urlaub macht Lust auf Entdeckungen

Urlaubsshopping bedeutet vor allem Entdecken und Genießen. 47 Prozent schätzen es, wenn sie im Urlaub neue Produkte kennenlernen, die es zuhause nicht gibt. 45 Prozent genießen es, im Urlaub mehr Zeit zum Bummeln zu haben, ebenso viele kaufen Geschenke oder Mitbringsel für Familie und Freunde. 42 Prozent sagen, dass sie im Urlaub entspannter sind und sich deshalb gerne mehr gönnen als daheim im Alltag.

„Gerade im Urlaub suchen Menschen authentische Einkaufserlebnisse. Sie möchten regionale Spezialitäten entdecken, durch Märkte und Ortskerne schlendern und Produkte mit nach Hause nehmen, die sie an schöne Urlaubsmomente erinnern. Genau darin liegt eine große Stärke des regionalen stationären Handels“, so Handelssprecher Will.

Stationärer Handel klar erste Wahl

Eingekauft wird dabei fast ausschließlich in der Tourismusregion vor Ort. Am häufigsten besuchen Urlauberinnen und Urlauber Supermärkte und Lebensmittelläden (47 %), Wochenmärkte (42 %) sowie Innenstadtgeschäfte und Boutiquen (41 %). Auch Touristenshops (35 %) sowie Geschäfte in Einkaufszentren (30 %) profitieren vom Urlaubsgeschäft. Online-Shops spielen mit lediglich 6 Prozent beim Urlaubs-Shopping hingegen kaum eine Rolle.

Handel und Tourismus stärken gemeinsam den Standort Österreich

Die Ergebnisse des Consumer Checks zeigen, wie eng Handel und Tourismus miteinander verbunden sind. Attraktive Einkaufsstraßen, regionale Märkte, lokale Produzenten und Fachgeschäfte bereichern das Urlaubserlebnis ebenso wie Gastronomie, Kultur oder Natur. Gleichzeitig profitieren Händler in den Tourismusregionen von den Ausgaben der inländischen und internationalen Gäste.

„Ein attraktiver Handel ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für starke Tourismusdestinationen. Wer durch historische Ortskerne flaniert, regionale Märkte besucht oder heimische Spezialitäten entdeckt, erlebt Urlaub mit allen Sinnen. Genau dieses Zusammenspiel von Handel, Gastronomie, Kultur und regionalen Produzenten macht Österreich als Tourismusland so attraktiv und stärkt die Wertschöpfung in unseren Regionen“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will abschließend.

Über den HV Consumer Check

Der HV Consumer Check wurde im Juni 2026 von Reppublika Research & Analytics im Auftrag des Handelsverbandes durchgeführt. Es wurden 1.012 Personen ab 18 Jahren mittels Computer Assisted Web Interviews (CAWI) befragt, wobei die Stichprobe repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ist. Der Befragungszeitraum war vom 9. bis 19.06.2026.

Weitere Informationen finden Sie unter www.handelsverband.at

Quelle: HANDELSVERBAND