Dritte Auszeichnung in Gold: kuechenspezialisten.de überzeugt erneut beim German Brand Award 2026

Nach den Erfolgen in den Vorjahren erhielt die Marke in diesem Jahr die begehrte Gold-Auszeichnung in der Kategorie „Excellent Brands – Trade, Retail & e-Commerce“.

Der German Brand Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Markenführung im deutschsprachigen Raum. Mit Teilnehmenden aus zwölf Ländern würdigt der Wettbewerb Unternehmen, die ihre Marke konsequent entwickeln, emotional aufladen und nachhaltig im Markt positionieren.

„Dass wir erneut zu den Gewinnern des anerkannten German Brand Awards gehören und mit Gold ausgezeichnet wurden, freut uns außerordentlich. Die Auszeichnung bestätigt, dass unsere Markenstrategie und konsequente Ausrichtung den richtigen Weg weisen. Dies umso mehr, da wir seit Gründung der Verbundgruppe den Begriff des Küchenspezialisten geprägt und zu einem Branchen-Berufsbild geformt haben“, so Ernst-Martin Schaible, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS.

Auch Ralph Leimbach, Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund (Vertrieb, Marketing + Digitalisierung) sowie DER KREIS Deutschland Vertriebsleiterin Gabriele Doerfert sehen in der Auszeichnung eine Bestätigung der gemeinsamen Arbeit: „Diese Ehrung ist eine großartige Anerkennung für unsere Küchenspezialisten unser gesamtes Team. Sie zeigt, dass unsere Marken- und Kommunikationsstrategie wirkt und die Bekanntheit von kuechenspezialisten.de über die Küchenbranche hinaus stärkt.“

Gabriele Doerfert und Ralph Leimbach freuen sich über die erneute Auszeichnung für kuechenspezialisten.de.

Die Jury überzeugte insbesondere das 2017 initiierte ganzheitliche Markenkonzept, das die Customer Journey konsequent bis zum Point of Sale begleitet. Im Mittelpunkt steht die Verbindung einer starken digitalen Plattform mit den zertifizierten regionalen Küchenspezialisten von DER KREIS. So profitieren Verbraucher von der Kompetenz vor Ort, während die Mitglieder ihre Stärken unter einer gemeinsamen, klar positionierten Marke bündeln.

Besonders hervorgehoben wurde die emotionale Markenführung rund um das Markenversprechen „Herz drauf“ und das markante Freundschaftssymbol – den roten Kochhandschuh. Beides schafft einen hohen Wiedererkennungswert und unterstreicht den Anspruch der angeschlossenen Küchenspezialisten, persönliche Beratung, Vertrauen und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Mittelpunkt zu stellen.



„Mit unserem Freundschaftssymbol geben wir unseren Kunden nicht nur die Hand, sondern auch unser Herz. Dieses Versprechen macht unsere Marke unverwechselbar und schafft eine emotionale Differenzierung, die im Markt einzigartig ist“, so Ernst-Martin Schaible.

Mit der erneuten Gold-Auszeichnung bestätigt der German Brand Award den nachhaltigen Erfolg der Markenstrategie von kuechenspezialisten.de. Die digitale Endverbrauchermarke verbindet konsequent Markenprofil, regionale Fachhandelskompetenz und moderne Kundenansprache – und setzt damit weiterhin Maßstäbe im Küchenmarkt.

Weitere Informationen finden Sie unter derkreis.de und unter kuechenspezialisten.de

Quelle: DER KREIS