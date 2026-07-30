Franke: Starke Premiere auf Gut Böckel – Neuer Showroom gemeinsam mit berbel

Auf Gut Böckel präsentieren Franke und berbel erstmals ihre Markenwelten unter einem Dach: Die außergewöhnliche Kulisse wird zur Bühne für wegweisende Produktneuheiten und ein eindrucksvolles Markenerlebnis

Vom 19. bis 24. September wird die außergewöhnliche Kulisse zur Bühne für wegweisende Produktneuheiten und ein eindrucksvolles Markenerlebnis. Zugleich markiert der gemeinsame Auftritt einen weiteren Meilenstein der Zusammenarbeit beider Unternehmen. Unter dem Motto «Well-Living Unstoppable» zeigt Franke, wie die Küche sich zu einem Ort des Wohlbefindens entwickelt, einem Ort der Begegnung, des Genusses und der Regeneration.

Ein Schwerpunkt der Franke-Präsentation ist die neue Generation der Kochfeldabzüge. Von der Premiumlinie Mythos bis hin zu Lösungen für kompakte Küchen vereint das Portfolio elegantes Design mit intelligenter Technik. Fortschrittliche Filtersysteme, optimierten Wasserauffangbehälter, leistungsstarke Lüfter und durchdachte, teils patentierte Funktionen sorgen für höchste Performance im Alltag. Auch bei den Armaturen setzt Franke neue Akzente mit markanten Designvarianten, Modellen mit konischer Formensprache sowie Neuheiten im Bereich Wasserfiltration. Ergänzt wird das Sortiment um neue Spülen, darunter ein Edelstahlbecken mit Geräuschreduzierung und groß dimensioniertem Ablauf sowie eine neue, trendige Fragranite-Farbe.

Exklusive Vorschau auf Downdraft-Lösung und praxisnahe Fachimpulse

Ein besonderes Highlight ist der Ausblick auf eine innovative Downdraft-Lösung im Spülbereich. Das Konzept greift den Wunsch nach integrierten Lösungen auf, die unsichtbare Technik und minimalistisches Designverbinden. Franke denkt dieses Prinzip konsequent weiter und eröffnet damit neue Perspektiven für die Küchenplanung. Herzstück des neuen gemeinsamen Showrooms ist die Akademie. Während der Küchenmeile bietet sie kompakte Fachvorträge zu den Neuheiten von Franke und berbel. Die Experten vermitteln praxisnahes Wissen zu den Produkten, ihren Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Küchenplanung. Auch über die Messe hinaus dient die Akademie ganzjährig als Plattform für Schulungen und den Wissenstransfer mit Fachhandelspartnern.

„Mit dem neuen Showroom schaffen wir einen Ort, an dem Besucher die Markenwelten von Franke und berbel unmittelbar erleben können“, freut sich Gregory Oswald, Cluster Head DACH Franke Home Solutions und Geschäftsführer berbel. „Gut Böckel bietet dafür den idealen Rahmen: Hier können wir nicht nur unsere Produktneuheiten präsentieren und erlebbar machen, sondern auch den persönlichen Austausch mit unseren Fachhandelspartnern weiter vertiefen.“

Franke lädt herzlich ein, den neuen Showroom vom 19. bis 24. September 2026 (Samstag bis Donnerstag) auf Gut Böckel zu besuchen und die aktuellen Innovationen sowie das Showroom-Konzept live zu erleben.

Der Auftritt von Franke steht unter dem Motto «Well-Living Unstoppable», Herzstück des neuen Showrooms ist die Akademie. In kompakten Impulsen vermittelt sie praxisnahes Wissen zu Produkten, Lösungen und aktuellen Entwicklungen

Erfahren Sie mehr unter www.franke.com

Quelle: FRANKE