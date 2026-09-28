Echtholzfurnier von europlac verleiht Kunstinstallation Wärme und Charakter

Die äußere Hülle aus pinkfarben beschichtetem Spiegelstahl reflektiert die Landschaft und lässt das Gebäude wie einen überdimensionalen Kristall wirken. Im Inneren jedoch öffnet sich ein völlig anderes Raumgefühl: warm, ruhig und organisch. Hier prägt Echtholzfurnier von europlac aus Tettnang die Atmosphäre und schafft einen wohltuenden Kontrast zur expressiven Architektur.

„Gerade in einem so experimentellen Projekt zeigt sich, wie kraftvoll Furnier wirken kann “, sagt Marina Röhr, Geschäftsführerin von europlac. „Es bringt Natürlichkeit, Wärme und eine gewisse Erdung in Räume, die architektonisch bewusst Grenzen überschreiten.“

Für die Gestaltung des Innenraums lieferte europlac den speziell für Saunen entwickelten Edelholzwerkstoff SPA‑PLEX® mit Hemlockfurnier. Die feine Maserung und der helle Farbton des Holzes unterstützen die ruhige, behagliche Wirkung des Raums. Gleichzeitig erfüllt der Werkstoff die technischen Anforderungen temperaturbeanspruchter Innenräume: Er basiert auf einem leichten, formstabilen Fichtensperrholzträger und überzeugt auch bei hohen Temperaturen durch extrem niedrige Emissionen.

„Die Lithium Crystal Sauna zeigt exemplarisch, wie sich moderne Architektur und natürliche Materialien gegenseitig bereichern können. Das Projekt macht deutlich, welche emotionale Kraft Echtholz besitzt – selbst in avantgardistischen Konzepten“, fasst Dirk‑Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN), zusammen. „Furnier schafft Nähe, Atmosphäre und eine Lebensqualität, die Menschen unmittelbar anspricht.“

Die „Lithium Crystal Sauna“ in Skellefteå im Norden Schwedens verbindet Kunst, Architektur und Saunakultur auf ungewöhnliche Weise

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Fotos: Pär Olofsson