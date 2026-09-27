Gestaltungstipps für den Essbereich: vom Tisch bis zur Anrichte

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Wie diese Elemente miteinander wirken, hängt vom Raum ebenso ab wie von den eigenen Gewohnheiten und dem persönlichen Wohnstil. Die österreichischen Möbelhersteller bieten dafür eine große Vielfalt an Formen, Materialien und individuellen Lösungen.

Der richtige Tisch für jeden Raum

Der Tisch ist meist das zentrale Möbel im Essbereich und bestimmt mit seiner Form und Größe wesentlich dessen Wirkung. Ein großzügiger Tisch kann in einem weitläufigen Raum zum Mittelpunkt für Familie und Gäste werden, während kompakte Modelle kleinere Essplätze optimal nutzen. Runde oder ovale Formen schaffen eine andere Atmosphäre als rechteckige und lassen sich entsprechend unterschiedlich mit Stühlen und Bänken kombinieren. Auszugstische verbinden dabei kompakte Maße mit Flexibilität. Im Alltag halten sie den Essplatz frei, bei Besuch wächst die Tischfläche. Auch Material und Design des Tisches beeinflussen das Zusammenspiel mit den übrigen Möbel. Ein Tisch aus massivem Holz kann beispielsweise mit Holzstühlen ein ruhiges Gesamtbild ergeben oder durch gepolsterte Sitzmöbel einen bewussten Kontrast erzeugen. Unterschiedliche Oberflächen, Holzarten und Gestelle eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, den Essbereich nach persönlichen Vorlieben zu gestalten.

Stühle und Bänke bringen Bewegung ins Ensemble

Die Sitzmöbel greifen die Formensprache und Materialien des Tisches auf, können diese aber ebenso bewusst ergänzen oder Akzente setzen. Stühle mit filigranen Gestellen lassen einen massiven Tisch leichter wirken, gepolsterte Modelle dagegen können seine räumliche Präsenz verstärken. Materialien wie Holz, Stoff, Leder oder Metall eröffnen dabei einen umfassenden Spielraum.

Auch eine Bank verändert das Bild des Essplatzes. Sie kann die Längsseite des Tisches aufnehmen und dadurch ein geschlossenes Ensemble schaffen. An der Wand platziert, nutzt sie den vorhandenen Raum besonders effizient. Frei stehende Bänke eignen sich dagegen, um offene Wohnbereiche zu gliedern. Werden Bank und Stühle kombiniert, entsteht ein abwechslungsreiches Bild, ohne dass Tisch und Sitzmöbel ihre gemeinsame optische Basis verlieren.

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Beimöbel verbinden Ess- und Wohnbereich

Anrichten, Sideboards und Highboards ergänzen Tisch und Sitzmöbel um Stauraum und erweitern zugleich die Gestaltungsebene. Geschirr, Gläser oder Tischwäsche finden darin ihren Platz. Das Regal selbst wird zur Bühne für persönliche Dinge und Dekoration. Ihre Größe und Proportionen können dabei auf den Esstisch abgestimmt werden und das Ensemble zusammenführen.

In offenen Grundrissen werden Beimöbel außerdem zum Verbindungselement. Richtig platziert und die Ästhetik des Wohnkonzepts aufgreifend, entsteht ein stimmiges Gesamtbild, in dem Ess- und Wohnbereich sowie Küche eine Einheit bilden. Zugleich geben Anrichten, Highboards und Regale dem Raum Struktur, ohne den offenen Charakter aufzuheben.

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Die Unternehmen der Österreichischen Möbelindustrie bieten dafür eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Individuelle Maße, verschiedene Materialien und Ausstattungen erlauben es, den Essbereich an unterschiedliche Grundrisse, Bedürfnisse und Wohnstile anzupassen. Zugleich verbinden sie die ästhetische Vielfalt mit einem hohen Qualitätsanspruch. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und langlebige Konstruktionen sorgen dafür, dass die Möbel den vielfältigen Anforderungen des Essbereichs gerecht werden. So entsteht ein Ensemble, das nicht nur zum Raum und zum persönlichen Lebensstil passt, sondern auch für die unterschiedlichen Situationen des Alltags gemacht ist.

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Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos Hersteller