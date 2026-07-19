eggersmann gewinnt Finkemeier Holding als neuen Gesellschafter

Geschäftsführer Michael Wunram mit seinem Sohn Leon Wunram

Diese klare Positionierung ist ein starkes Signal für Kunden, Partner und Mitarbeitende. Geschäftsführer Michael Wunram: „Die Beteiligung schafft eine verlässliche Basis, um eggersmann als Unternehmen weiterzuentwickeln und die Marke in ihrer High-End-Positionierung noch klarer zu schärfen.“

Schärfung der Positionierung in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Die Entscheidung ist Ausdruck einer bewusst getroffenen unternehmerischen Weichenstellung. In einem herausfordernden Marktumfeld eröffnet sie eggersmann zusätzliche Handlungsspielräume, um die eigene Position im High-End- und Luxussegment gezielt weiter zu stärken – mit klarem Profil, hoher Design- und Manufakturkompetenz und unveränderter Eigenständigkeit. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der weiteren Intensivierung der High-End-Markenpositionierung sowie auf Investitionen in zentrale Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Prozesse und Supply Chain.

Dafür braucht eggersmann einen starken Partner, der langfristig denkt, unternehmerische Entwicklung ermöglicht und die Eigenständigkeit des Unternehmens respektiert. Mit der Finkemeier Holding gewinnt eggersmann ein unternehmerisches Umfeld, das zusätzliche Perspektiven eröffnet, sinnvolle Synergien ermöglicht und die weitere Entwicklung in ausgewählten Bereichen unterstützen kann. Im Mittelpunkt steht dabei die gezielte Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und der Marke eggersmann.



Der Schauraum von Eggersmann

Gemeinsames Verständnis von Unternehmertum

Ein wesentlicher verbindender Faktor ist das gemeinsame Selbstverständnis: eggersmann und die Finkemeier Holding sind familiengeprägte Unternehmen, in beiden Häusern ist die fünfte Generation in die unternehmerische Verantwortung eingestiegen und beide sind fest in Ostwestfalen verwurzelt. Sie verbindet der Anspruch, auch künftig ein verlässlicher und zukunftsorientierter Arbeitgeber in der Region zu sein.

Klare Rollen und Kontinuität in der Führung

Die operative Führung bleibt vollständig bei eggersmann. Im Zuge der Beteiligung wird Leon Wunram zum weiteren Geschäftsführer neben Michael Wunram bestellt. An der unternehmerischen Ausrichtung ändert sich nichts.

„Wir haben uns sehr bewusst für diesen Weg entschieden“, sagt Michael Wunram. „Die Beteiligung ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Stärken zu bewahren und eggersmann als Unternehmen und Marke gezielt weiterzuentwickeln. Wir wollen unsere High-End-Positionierung weiter intensivieren und zugleich in Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Prozesse und Supply Chain investieren. Dafür ist die Finkemeier Holding ein starker Partner, der langfristig denkt und unsere Eigenständigkeit respektiert.“

Sein Sohn Leon Wunram ergänzt: „Gerade für meine Generation ist es wichtig, eggersmann mit klarem Profil und zugleich mit einer starken langfristigen Perspektive weiterzuentwickeln. Unsere Marke steht für höchste Individualität, Manufakturqualität und Küchenarchitektur im High-End- und Luxussegment. Diese Position wollen wir weiter schärfen und mit zusätzlichen Impulsen aus einem größeren unternehmerischen Umfeld stärken.“

Kontinuität für Markt und Partner

Auch für Kunden, Partner und den Markt gilt: eggersmann bleibt ein eigenständiges Unternehmen mit unverändertem Anspruch an Manufakturqualität, Individualität und hochwertige Küchenarchitektur. Zugleich schafft die Beteiligung zusätzliche Möglichkeiten, die Marke weiterzuentwickeln, interne Prozesse zu stärken und die Leistungsfähigkeit entlang zentraler Zukunftsthemen weiter auszubauen.

Über eggersmann

Die eggersmann küchen GmbH & Co. KG ist ein familiengeprägter High-End- und Luxus-Küchenhersteller mit Bespoke-Anspruch aus Hiddenhausen in Ostwestfalen. Das Unternehmen steht für maßgefertigte Küchenlösungen mit hohem Designanspruch, starker Materialkompetenz und ausgeprägter Individualisierung. Als eigenständig geführte Manufaktur verbindet eggersmann handwerkliche Qualität mit internationaler Ausrichtung und architektonischer Planungskompetenz.

Über die Finkemeier Holding

Die Finkemeier Holding steht für langfristig orientiertes, familiengeprägtes Unternehmertum aus Ostwestfalen. Mit Häcker Küchen als größter operativer Einheit verfolgt sie das Ziel, bestehende Stärken weiterzuentwickeln und zugleich neue unternehmerische Perspektiven mit Augenmaß aufzubauen. Als Dachorganisation der Unternehmensgruppe steuert sie unternehmensübergreifend Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Finanzen und Steuern, Kultur und Kommunikation sowie Business Development und Operational Excellence, um die Gruppe strategisch weiterzuentwickeln und ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eggersmann.com und unter www.haecker-kuechen.com

Quelle: Gooos Communications