Stabwechsel bei Falmec: Stefan Fernau übernimmt Vertriebsleitung in Hessen

„Mit Stefan Fernau gewinnen wir einen Vertriebsprofi, der den Markt versteht und unser Gebiet mit viel Erfahrung weiterentwickeln wird. Gleichzeitig danken wir Dennis Bäthe herzlich für sein großes Engagement in den vergangenen fünf Jahren”, sagt Ahmet Haskic, Geschäftsleiter von Falmec.

Frische Luft für mehr Lebensqualität

Falmec wurde 1981 in Vittorio Veneto (Treviso/Venedig) von Danilo und Maurizio Poser gegründet. Das Unternehmen gilt heute als ein weltweit führender Hersteller von geräuscharmen Dunstabzugshauben und bietet kreative Lösungen zur Luftreinigung im Raum. Sämtliche Produkte werden komplett am Stammsitz entwickelt und produziert und vereinen technologische Innovation, Design und Qualität mit hoher Kreativität und italienischer Fertigungstradition. Nachhaltigkeit wird bei Falmec seit jeher konsequent täglich gelebt. Von den Gebäuden, die unter nachhaltigen Maßstäben konzipiert sind, über die Verwendung der Materialien bis hin zur Verpackung setzt Falmec seit Gründung auf einen grünen Fußabdruck.

Stefan Fernau, Vertriebsleiter in Hessen

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec