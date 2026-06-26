elektrabregenz bringt Fußball-Vibes mit elf starken Geräten in österreichische Haushalte

Mit der Aktion „elektrabregenz 11“ stellt das Unternehmen elf ausgewählte Haushaltsgeräte als schlagkräftiges Team zusammen – Geräte, die im täglichen Einsatz überzeugen, Energie sparen und den Haushalt spürbar erleichtern.

Die elf ausgewählten Geräte stehen für Zuverlässigkeit, moderne Technik und echte Alltagstauglichkeit. Das elektrabregenz-Team umfasst energieeffiziente Waschmaschinen und Trockner, leistungsstarke Geschirrspüler sowie geräumige Kühl-Gefrier-Kombinationen. Im Fokus stehen Geräte, die den Haushalt spürbar erleichtern: durch hohe Energieeffizienzklassen, smarte Programme, flexible Nutzungsmöglichkeiten und bedarfsgerechte Kapazitäten. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Highlights aus zentralen Haushaltskategorien.

Mehrwert, der über das Gerät hinausgeht

Im Rahmen der Aktion erhalten Käufer:innen eines der elf Aktionsgeräte zusätzlich einen REWE-Gutschein im Wert von bis zu 100 Euro. Nach dem Kauf wird die Rechnung über die Aktionswebsite hochgeladen und geprüft. Im Anschluss wird der Gutschein übermittelt.

„Auf dem Platz wie im Alltag zeigt sich: Erfolg ist das Ergebnis perfekter Teamarbeit. Unsere ‚elektrabregenz 11‘ bringt diese Dynamik direkt in die eigenen vier Wände“, so Harald Kasperowski, Sales Director der Beko Austria AG. „Die elf Geräte – spezialisiert auf Waschen, Trocknen, Spülen, Kühlen und Kochen – sind optimal aufeinander abgestimmt. Im täglichen Zusammenspiel sorgen sie für spürbare Entlastung und Effizienz im Haushalt. Gleichzeitig stärken wir mit dieser Kampagne bewusst den österreichischen Fachhandel, der seinen Konsument:innen damit handfeste zusätzliche Kaufanreize bieten kann.“

Die Aktion läuft bis zum 19. Juli 2026.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.elektrabregenz.com/wm

Quelle: Beko Austria AG