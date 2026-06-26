Neue Partnerschaft zwischen idd cologne und Design Season Cologne

idd cologne und Design Season Cologne bündeln ihre Kräfte: Gemeinsam mit der parallel stattfindenden ORGATEC entsteht Ende Oktober 2026 eine einzigartige Design- und Interior-Woche. Ziel der Partnerschaft ist es, Messe, Stadt und kreative Szene enger miteinander zu verbinden und Köln als internationalen Designstandort nachhaltig zu stärken.

Nach ihrer erfolgreichen Premiere 2025 geht die idd cologne vom 27. bis 31. Oktober 2026 als „urban-only“-Format in die zweite Ausgabe. Parallel dazu startet mit der Design Season Cologne vom 26. bis 31. Oktober 2026 ein neues stadtweites Designfestival. Kern der Kooperation ist die gemeinsame Einbindung von ausgewählten Showrooms und Store-Partnern, die als urbane Erlebnisorte beide Formate miteinander verknüpfen und zusätzliche Anlaufpunkte für Fachbesuchende, Kreative und designinteressierte Gäste schaffen.

„Köln wird im Oktober 2026 zum Treffpunkt der europäischen Designszene. Die Kooperation mit der Design Season Cologne unterstreicht die urbane Ausrichtung der idd cologne und schafft mehr Sichtbarkeit für Interior Design in der Stadt. Showrooms und Store-Partner sind ein wichtiger Bestandteil unseres Eventkonzepts. Die gemeinsame Präsenz in Stadt und Messe schafft zusätzliche Reichweite, Synergien und einen echten Mehrwert für alle Beteiligten“ , sagt Alexander Caspari, Senior Manager Trade Fair idd cologne.

Robin Hapelt, Initiator der Design Season Cologne, fügt hinzu: „Die Kooperation zwischen idd cologne und Design Season Cologne steht für eine neue Form der Designpräsentation: offener, vielseitiger und stärker erlebnisorientiert. Beide Formate verbindet das Ziel, Köln als internationale Designstadt weiter zu stärken. Gemeinsam entsteht eine vielseitige Bühne für Design, die Messe, Stadt, kreative Szene und internationale Besuchende enger miteinander verbindet.

idd cologne: Premium Interior Design im urbanen Raum

Die idd cologne findet 2026 in der Design Post Köln, dem machwerkhaus köln sowie in teilnehmenden Showrooms und Stores im gesamten Stadtgebiet statt. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Einrichtungslösungen, Trends, Materialien und Gestaltungskonzepte für den privaten Wohnbereich. Die idd cologne richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an designaffine Privatbesuchende. Mit ihrer klaren Residential-Ausrichtung ergänzt die idd cologne das zeitgleich stattfindende Angebot der ORGATEC. Gemeinsam entstehen neue Synergien zwischen den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Contract Business und damit ein ganzheitlicher Blick auf die Gestaltung professioneller und privater Lebensräume.

Design Season Cologne: Designfestival in der gesamten Stadt

Die Design Season Cologne erweitert das Angebot der idd cologne um verwandte Gestaltungsfelder, Produktinnovationen und neue Designansätze. Organisiert wird das neue Format von Thomas Fasshauer und seiner Agentur Chicos Event. Studios, Unternehmen, Designerinnen und Designer, Marken sowie Kreative präsentieren Produkte, Konzepte und Innovationen in unterschiedlichen „Design Districts“ in der gesamten Stadt. Neben Ausstellungen und kuratierten Projekten werden Markenauftritte außerhalb klassischer Showrooms erlebbar – an architektonisch besonderen Orten, in kulturellen Einrichtungen, temporären Räumen und ausgewählten Off-Locations.

Mehrwert für Showrooms und Store-Partner

Für teilnehmende Showrooms und Store-Partner bietet die Kooperation vielfältige Vorteile: erhöhte Reichweite und Sichtbarkeit, Zugang zu zusätzlichen Fach- und Privatbesuchenden, Einbindung in die offizielle Kommunikation beider Veranstaltungen sowie die Möglichkeit, Teil eines hochwertigen internationalen Designumfelds zu werden. Interessierte Showrooms und Stores sind eingeladen, das Designprogramm in Köln mit ihrer Beteiligung aktiv mitzugestalten.

Ansprechpartnerin idd cologne

Sandra Miller

VIP Account Manager Interiors

s.miller@koelnmesse.de

Ansprechpartner Design Season Cologne

Andreas Linek

Projektleiter

al@designseasoncologne.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse