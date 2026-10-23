Erfolgreich im stationären Fachhandel – 20 JAHRE CUISINARUM

Es gibt Orte, die man nicht nur besucht, sondern mit denen man besondere Erlebnisse verbindet. Cuisinarum ist ein renommiertes Fachgeschäft für Tischkultur, Kochzubehör und Küchenausstattung auf zwei Verkaufsebenen im 1. Wiener Bezirk. Am 6. Oktober 2006 gründete Martin Blümner Cuisinarum mit der Vision, Menschen für die feine Lebensart zu begeistern – Essen und Trinken gehören dazu.

Was damals begann, ist heute ein Unternehmen mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer treuen Kundschaft aus Wien, Österreich und weit darüber hinaus. In zwei Jahrzehnten hat sich Cuisinarum zu einer festen Größe für all jene entwickelt, die beim Kochen Wert auf Qualität, Funktionalität und Freude am Kochen, Backen und Dekorieren legen.

20 Jahre – eine Erfolgsgeschichte mit persönlicher Handschrift

„20 Jahre Cuisinarum – wenn man zurückblickt, ist es unglaublich, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Was mich besonders freut, sind die vielen persönlichen Beziehungen, die in all diesen Jahren entstanden sind. Unsere Kundinnen und Kunden kommen nicht nur wegen eines Produkts zu uns, sondern weil sie unsere Leidenschaft für das Kochen und den Genuss teilen“, sagt Geschäftsführer Martin Blümner.

Dabei hat sich auch die Welt des Kochens in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Neue Technologien, Trends und Produkte haben Einzug in Küche und Esszimmer gehalten. Gleichzeitig ist eines unverändert geblieben: der Wunsch nach hochwertigen Arbeitsmaterialien und nach dem besonderen Erlebnis, selbst etwas Gutes zuzubereiten.

Genau diese Verbindung aus Qualität, Beratung und Leidenschaft prägt Cuisinarum seit der Gründung.

Mit 30 Mitarbeiter:innen in die Zukunft

Hinter dem Erfolg von Cuisinarum steht heute ein Team von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr Fachwissen, ihre Begeisterung und der persönliche Kontakt zu den Kund:innen sind ein wesentlicher Bestandteil der Cuisinarum-Philosophie.

Das 20jährige Jubiläum steht den ganzen Oktober im Fokus des Hauses und wird mit zahlreichen Jubiläumsangeboten gefeiert.

Cuisinarum, Singerstraße 14, 1010 Wien

Weitere Informationen finden Sie unter www.cuisinarum.at

Quelle: Relationsroom