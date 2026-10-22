Heimtextil 2027- verknüpft Interior Design, Qualität und globales Sourcing

Yvonne Seifert präsentierte die Neuheiten der Heimtextil

Textile Produkte müssen heutzutage ihre Qualität, Funktion und langfristigen Nutzwert unter Beweis stellen. Vom 12. bis 15. Januar 2027 zeigt die Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien und textiles Design passende Neuheiten entlang der gesamten Wertschöpfung: von Fasern und Garnen über die Designs internationaler Studios und junger Talente bis zu fertigen Kollektionen, funktionalen Objekttextilien und kompletten Raumlösungen.

Bed, Bath & Living: „Comfort & Connect“

Mit „Comfort & Connect“ entsteht im Foyer der Halle 5.1 ein neuer Treffpunkt für hochwertige Bett-, Bad- und Lifestyle-Kollektionen. Nach „Sleep & Meet“ ist es bereits das zweite Areal, mit dem die Heimtextil ihr Angebot für Aussteller und Einkäufer*innen noch fokussierter gestaltet. .

Carpets & Rugs -Teppiche kehren zurück zur heimtextil

Mit Carpets & Rugs Excellence entsteht zudem erstmals ein Premiumsegment für ausgewählte Volumenhersteller. Zahlreiche Keyplayer haben ihre Teilnahme für 2027 bestätigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt