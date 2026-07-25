Esprit Meuble Paris – Der Treffpunkt für Möbelprofis

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Neuheiten der Woche

2026: die lang ersehnte Rückkehr langfristiger Branding-Strategien?

Dies ist eine Gelegenheit, die Notwendigkeit des Aufbaus beständiger Marken hervorzuheben – Marken, die sich durch kreative, emotionale und unterhaltsame Inhalte abheben, welche vor allem zeitlos und verbindend wirken. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Branche (die womöglich überhitzt ist) darum wetteifert, immer mehr Inhalte zu produzieren, die zwar als „ultra-personalisiert“ angepriesen werden, sich jedoch oft als äußerst kurzlebig erweisen. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine aktuelle Studie.

MSA France: 30 Jahre Innovation für Küchen- und Innenausbau

Dreißig Jahre. Diesen symbolischen Meilenstein erreicht MSA France in diesem Jahr – geleitet von der Überzeugung, dass sich Fachkompetenz im Laufe der Zeit entwickelt. Das 1995 in Saint-Raphaël (Département Var) gegründete Familienunternehmen hat sich als wichtiger Akteur etabliert, der Küchenspezialisten, Innenausbauer, Tischler, Steinmetze und Möbelhersteller in ganz Frankreich beliefert.

EspritContract entwickelt sein Format auf der EspritMeuble weiter

Als eigenständiger Bereich innerhalb der EspritMeuble konzipiert, bringt EspritContract die an Ausbauprojekten beteiligten Akteure zusammen. Nach Angaben der Veranstalter zielt die Veranstaltung darauf ab, verschiedene Branchenprofis – von Marken über Projektleiter und Einkäufer bis hin zu Planern und Spezifizierern – rund um industrielles, semi-industrielles und handwerkliches Know-how zu vernetzen. Die vierte Ausgabe von EspritContract findet im Rahmen der Messe EspritMeuble statt. Zu den Höhepunkten dieser Ausgabe zählen unter anderem gezielte Geschäftstreffen, die Aussteller, Einkäufer und Planer zusammenbringen, sowie ein neues Ausstellungsangebot – darunter „La chambre qui déraille“ (Das etwas andere Schlafzimmer), eine Präsentation, die sich auf Herausforderungen bei Raumaufteilung und Design konzentriert.

Bsuchen Sie die Esprit Meuble vom 21.–24. NOVEMBER 2026, in der HALLE 1 – PARIS – PORTE DE VERSAILLES

Weitere Informationen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: esprit Meuble