Entdecken. Entscheiden. Erfolgreich handeln!

Wer dem Wettbewerb voraus sein möchte, braucht mehr als Standards. Die M.O.W. eröffnet Händlern jeder Größe und jedes Vertriebskanals die Möglichkeit, ihr Sortiment gezielt weiterzuentwickeln – unabhängig von bestehenden Einkaufsstrukturen oder Verbandsvorgaben. Hier entstehen individuelle Lösungen, exklusive Programme und neue Perspektiven für das eigene Geschäft.

Was Sie suchen, finden Sie in Bad Salzuflen!

Die M.O.W. vereint bewährte Lieferanten mit zahlreichen neuen Herstellern, internationalen Marktführern, Spezialisten und Newcomern aus Europa und aller Welt. Diese internationale Vielfalt ist in Europa einzigartig und macht die Messe zum idealen Ort, um neue Geschäftspartner zu entdecken, Alternativen zu erschließen und frische Impulse in erfolgreiche Sortimentskonzepte zu übersetzen.

Mehr entdecken. Mehr Möglichkeiten. Mehr Zukunft.

2026 erweitert die M.O.W. ihr Angebot nochmals deutlich. Zusätzliche Aussteller und neue Impulse stärken insbesondere die Bereiche Massivholzmöbel, Speisen, Wohnen, Polster und Schlafen. Mit M.O.W. olé erhält erstmals das Thema Outdoor Living einen eigenen Schwerpunkt. Damit greift die M.O.W. einen der dynamischsten Märkte der Einrichtungsbranche auf und eröffnet Möbelhandel, Gartenfachhandel sowie Objekteinrichtern neue Geschäftsmöglichkeiten. Ergänzt wird das Angebot durch die Sonderpräsentation M.O.W. Input, die innovative Dienstleister für die Möbelbranche zusammenführt.

Das Ergebnis ist ein noch breiteres Spektrum an Produkten, Konzepten und Lösungen – und noch mehr Gründe, die M.O.W. zu besuchen.

Messe bedeutet erleben

Keine digitale Plattform ersetzt das persönliche Messeerlebnis. Produkte sehen, Materialien fühlen, Komfort testen, Qualität vergleichen und direkt mit den Menschen hinter den Unternehmen sprechen – genau das macht die M.O.W. aus. Hier begegnen sich Handel und Industrie auf Augenhöhe. Aus Gesprächen entstehen Ideen, aus Ideen werden Partnerschaften, aus Partnerschaften wird Geschäft.

Zeit für Orientierung. Zeit für Aufbruch.

Die M.O.W. ist der Ort, um den Blick nach vorn zu richten. Sie zeigt die Vielfalt, Innovationskraft und Leistungsfähigkeit einer Branche, deren Produkte den Alltag der Menschen prägen. Wohnen ist und bleibt ein Grundbedürfnis – und gutes Einrichten schafft Lebensqualität. Mit Zuversicht, Unternehmergeist und einem starken Angebot setzt die M.O.W. ein positives Signal für den Markt.

Jetzt. Gemeinsam. Hier.

Wer neue Möglichkeiten sucht, wird sie in Bad Salzuflen finden. Wer sein Profil schärfen, neue Partner gewinnen und Chancen nutzen möchte, kommt zur M.O.W. Denn hier entstehen die Sortimente von morgen – im persönlichen Austausch, mit Offenheit für Neues und dem gemeinsamen Ziel, erfolgreich Geschäfte zu machen.

Save the Date: M.O.W. 20.–24. September 2026!

M.O.W. auf einen Blick:

Führende Möbelmesse Europas

Einzigartiges Messekonzept

Marken & Möbel für jeden Wohnbereich

Alle Preislagen & Vertriebsformen

60 % internationale Aussteller aus über 40 Ländern

Über 40 % internationale Fachbesucher aus mehr als 60 Nationen

17 Hallen und 85.000 m² im Messezentrum Bad Salzuflen

Kostenfreier Service: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen, Shuttle-Service zwischen den Hallen

Zugang nur für Fachbesucher

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe