Josef Palgen, Michael Liß, Monika Simon-Müller, Torben Peters, Björn Huhnold begrüßen die Gäste

Mit Emotionen Möbel vermarkten

„Der Kunde kauft kein Produkt, sondern ein Gefühl. Als Full-Service-Verband ist es unsere Aufgabe, aus dieser Erkenntnis die richtigen Werkzeuge und Lösungen für den Handel zu entwickeln“, brachte es Torben Peters, Product Marketing Coordinator bei GfMTrend, bei der Präsentation der Markenwelten auf den Punkt. Entsprechend ging es in Mainz nicht allein um neue Sortimente, sondern vor allem um die Frage, wie der Handel diese emotional inszenieren und sich damit im Wettbewerb differenzieren kann.

Industriecharme und Late-Night-Shopping

Den passenden Rahmen für die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung bot die knapp 5.000 Quadratmeter große HALLE 45 im Mainzer Stadtteil Mombach. Die Alte Waggonfabrik mit ihrer markanten Industriearchitektur bot eine außergewöhnliche Kulisse für die Präsentation der Neuheiten und Konzepte von mehr als 60 Möbelausstellern und 30 Marken aus dem Küchenbereich.

Björn Huhnold, Heiko Thielmann, Josef Palgen, Regina Mutzbauer, Robert Stecher, Torben Peters, Monika Simon-Müller, Dennis Wojcinski, Michael Liß

Dass GfMTrend bei seinen Veranstaltungen gerne eigene Wege geht, zeigte sich bereits zum Auftakt am Freitagabend. Das Late-Night-Shopping, das vor zwei Jahren auf der Küchen- und Möbelmesse in der Zeche Zollverein erstmals erprobt wurde, hat sich inzwischen als Erfolgsformat etabliert. Bei Live-Musik, Flying Dishes und stimmungsvoller Beleuchtung entwickelte sich eine entspannte Atmosphäre. Die Idee dahinter: In lockerer Atmosphäre macht das Einkaufen und Ordern einfach mehr Spaß – ganz gleich, ob im B2C- oder B2B-Geschäft.

Eigenmarken mit eigenständigem Profil

Gleich im Eingangsbereich empfing die Eigenmarke Marc Harris die Besucher mit einer modernen Mix-&-Match-Ästhetik, umgesetzt mit Möbeln von 3C Candy und Niehoff. Direkt daneben feierte die neue Polstermarke Wohnstories ihren Auftritt. Gemeinsam mit Zehdenick wurde unter dem Motto „Platz fürs Leben“ eine Wohnwelt inszeniert, die das pralle Familienleben in den Mittelpunkt rückte.

Beide Präsentationen verdeutlichten den Anspruch, die Eigenmarken nicht allein über ihre Sortimente, sondern über Geschichten zu positionieren. Für den Handel entstehen daraus konkrete Ansätze, um Produkte emotionaler zu präsentieren und die eigene Verkaufsfläche vom Wettbewerb abzuheben.

La Natura: Erst das Konzept, dann die Produkte

Wie konsequent GfMTrend diesen Ansatz verfolgt, zeigt sich deutlich bei La Natura. Das Konzept für natürliches Wohnen mit Massivholz wurde grundlegend neu aufgestellt und präsentierte sich auf einer großzügigen Rondellfläche als Ort der Entschleunigung – ganz ohne Ecken und Kanten.

Die vier Farbwelten „Sanfte Weite“, „Grüne Ruhe“, „Warme Erde“ und „Stille Eleganz“, sorgfältig ausgewählte Dekorationen und eine atmosphärische Inszenierung schufen eine in sich geschlossene Markenwelt. Künftig soll das Konzept durch weitere Sinneseindrücke wie eingespieltes Vogelgezwitscher und Raumdüfte ergänzt werden, um natürliches Wohnen mit möglichst vielen Sinnen erlebbar zu machen.

„Wir sind hier erstmals konsequent einen anderen Weg gegangen und haben das Konzept nicht von den Produkten her gedacht. Zuerst stand die Idee, dann haben wir die passenden Produkte ausgewählt – bis hin zu den Dekorationsartikeln. La Natura ist jetzt ein Gesamtkonzept aus einem Guss, das sich stetig weiterentwickeln wird“, erklärt Dennis Wojcinski, Key Account Manager bei GfMTrend.

Dass dieser Ansatz auf großes Interesse stieß, zeigte sich bereits während der Messe: Mehrere Gesellschafter kündigten an, ihre Massivholzflächen auf das neue La Natura-Konzept umzustellen und dabei sogar je nach Möglichkeit die komplette Rondellplanung zu übernehmen. Dazu zählen unter anderem Möbel Veh aus Nordheim, Hölzlwimmer Möbel aus Reischach und Möbelmeyer aus Hankensbüttel.

Mehr Profil, mehr Planbarkeit, mehr Zusammenarbeit

Auch die Polstereigenmarken erhielten neue Impulse. Angelo Divani wurde in enger Zusammenarbeit mit DFM neu ausgerichtet und präsentiert sich künftig eleganter und femininer.

MaxKomfort wiederum unterstrich mit seinem integrierten Sesselstudio den Anspruch an individuelle Planbarkeit. Ob Funktionen, Stoffe, Leder oder technische Ausstattung – das Konzept bietet zahlreiche Möglichkeiten, auf persönliche Kundenwünsche einzugehen. Gerade für den beratungsorientierten Möbelhandel ist dies ein wichtiger Baustein, um seine Kompetenz gegenüber anderen Vertriebskanälen herauszustellen.

Zahlreiche Gäste auf der Veranstaltung

Auch das zentrale Mengenabsatz- und Leistungssortimentskonzept PAL wurde weiter ausgebaut. Mit Zehdenick, Fornestas, Carega und Niehoff wurden vier bewährte Lieferanten neu aufgenommen. Für die Gesellschafter eröffnet dies zusätzliche Möglichkeiten, ihre Einkaufskonditionen positiv zu beeinflussen.

Auch die Kooperation mit MZE nimmt zunehmend Gestalt an. Das zeigte sich in Mainz unter anderem bei der gemeinsamen Präsentation von Matratzen, mit der beide Verbände ihre Zusammenarbeit erstmals auf einer Messe sichtbar machten. Helmut Stauner, Vertriebsleiter und Prokurist bei MZE, zeigte sich dementsprechend erfreut über den Auftritt: „Ein Anfang ist gemacht. Nun geht es darum, für den jeweiligen Fachhändler das passende Set-up zu entwickeln. Dabei können beide Gemeinschaften ihre Erfahrungen und Kompetenzen einbringen.“

Apéro: Die Küche als Raum für das Wesentliche

Dass der emotionale Ansatz nicht an der Küchentür endet, zeigte die Neuausrichtung der Eigenmarke apéro. Unter dem Leitgedanken „Raum für das Wesentliche“ wird die Küche als Lieblingsort für Genuss, Begegnung und Lebensfreude inszeniert. Denn die schönsten Momente entstehen häufig ganz nebenbei – beim gemeinsamen Kochen, Essen oder Zusammensein.

Diese Idee wird nun konsequent auf den Point of Sale übertragen. Atmosphärische Bilder, Tapeten und emotionale Botschaften schaffen ein Umfeld, das die Küche nicht allein als funktionalen Raum, sondern als Mittelpunkt des Wohnens präsentiert. Design Cards, Aufsteller, Exposés und Kundenmappen unterstützen die Beratung und machen die Küchenplanung mit spielerischen Elementen für die Kunden nachvollziehbar.

Insgesamt präsentierten rund 30 Aussteller aus dem Küchenbereich ihre Neuheiten in Design und Technik. Das Spektrum reichte von etablierten Küchenherstellern bis zu Anbietern von Geräten, Oberflächen und Zubehör.

Gemeinsam Impulse für 2027 setzen

Für GfMTrend-Geschäftsführerin Monika Simon war die Messe nicht zuletzt eine Bestätigung der gemeinsamen Leistung des Verbandsteams: „Es ist nicht selbstverständlich, was das gesamte Team hier auf die Beine gestellt hat. Wir haben eine 5.000 Quadratmeter große Halle zum Leben erweckt – mit allem, was heute benötigt wird: Emotionen, Konzepte und Ideen. Darauf können wir stolz sein. Und wir freuen uns schon jetzt darauf, unsere Gesellschafter bei der Umsetzung im Jahr 2027 zu begleiten. Denn letztlich geht es darum, mit diesen Konzepten für mehr Möbelverkäufe zu sorgen.“

Die GfMTrend Mitglieder aus Österreich bei der Abendveranstaltung

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend