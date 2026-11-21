Kleiner Dübel für große Ordnung: Wandregale schaffen zu Hause eine aufgeräumte Basis für gemütliche Herbsttage und die kom-mende Festtagsdekoration. In Wänden aus Vollstein gibt beispiels-weise der Zweikomponenten-Dübel fischer DuoPower selbst bis zu 50 Kilogramm schweren Regalen sicheren Halt. Bild: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Platz schaffen Bewohnerinnen und Bewohner vor allem mit Wandregalen und Hängeschränken. Weil die Möbel direkt an der Wand befestigt werden und der Boden darunter frei bleibt, wirken die Zimmer luftiger, aufgeräumter und größer – ein spürbarer Gewinn, gerade wenn rund um die Festtage Gäste empfangen werden oder ein Weihnachtsbaum im Wohnzim-mer noch Platz benötigt. Welcher Dübel dabei die richtige Wahl ist, hängt in erster Linie vom Baustoff ab, genauso von den Lasten, die auf die Befestigungspunkte einwirken. Auch das Anbauteil und die gewünschte Montageart spielen eine Rolle.

Platz da für Töpfe, Pfannen und Nudelholz: Hängeschränke schaffen in der Küche wertvollen Platz auf dem Boden und den Arbeitsflä-chen. Damit weder Möbel noch Geschirr zu Bruch gehen, kommt es auf eine zum Befestigungsgrund, zur Schrankgeometrie und zu den Belastungen passende Wandverankerung an – etwa mit dem fischer Langschaftdübel SXRL oder dem DuoPower.

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Für jede Wand der passende Halt

Je nach Baustoff und Belastungen, die auf die Befestigung ein-wirken, können Do-it-Yourselfer zu unterschiedlichen Lösun-gen greifen. Auch die gewünschte Montageart und weitere Be-dingungen der Anwendung spielen eine Rolle. In Beton und Vollstein lassen sich normale Wohnregale sicher mit dem Zweikomponenten-Dübel fischer DuoPower oder dem fischer Spreizdübel SX Plus verankern. Dahingegen sind in Ständer-wänden oder abgehängten Decken aus Gipskartonplatten Spezialisten wie der fischer Hohlraum-Metalldübel HM oder der fischer Nylon-Kippdübel DuoTec die richtige Wahl. Soll ein hochbelastetes Werkstatt- oder Kellerregal montiert werden, empfehlen sich wiederum die Langschaftdübel fischer SXR in Voll- und SXRL in Lochbaustoffen. Alternativ bieten sich che-mische Befestigungssysteme mit Injektionsmörtel an, die fi-scher in praktischen Komplett-Sets wie dem Schwerlast-Befes-tigungsset SBS M 10, anbietet. Für schwere Anbauten in Po-renbeton sorgen der Porenbetonanker FPX-I oder ebenfalls das Schwerlast-Befestigungsset SBS M 10 mit Injektionsmör-tel und passenden Systemkomponenten für sicheren Halt. Leichte Regale und Hängeschränke lassen sich außerdem in Lochstein und Porenbeton mit dem DuoPower anbringen.

Mit „Ordnungshütern“ bleibt die Arbeitsfläche frei. Bei Hängeschrän-ken entscheiden der Verankerungsgrund und weitere zusätzliche Rahmenbedingungen über das richtige Befestigungsmittel. Beson-ders wichtig ist die Kraft, die auf jeden einzelnen Dübel wirkt. Bild: Petro Kuprynenko/123rf

Worauf es bei Hängeschränken ankommt

Gerade vor den Feiertagen laufen die Aktivitäten in Küche und Esszimmer auf Hochtouren. Mit „Ordnungshütern“ bleibt die Arbeitsfläche frei. Bei Hängeschränken entscheiden der Ver-ankerungsgrund und weitere zusätzliche Rahmenbedingun-gen über das richtige Befestigungsmittel. Besonders wichtig ist die Kraft, die auf jeden einzelnen Dübel wirkt: Sie setzt sich nicht nur aus dem Eigengewicht des Schranks und seines ge-samten Inhalts zusammen. Hinzu kommen zusätzliche Belas-tungen aus dem Alltag – etwa, wenn sich jemand auf dem Mö-belstück aufstützt oder ein anderer vorhersehbarer Fehlgebrauch auftritt. Einen oft unterschätzten Einfluss hat die Bauform des Möbels: Niedrige Hängeschränke mit einer gro-ßen Schranktiefe wirken wie ein ungünstiges Hebelsystem und erzeugen dadurch deutlich höhere Zuglasten am Dübel als hohe, eher flache Modelle. Je nach Ausgangslage sorgen hier etwa die fischer Langschaftdübel (wie der SXRL) oder die Duo-Power Dübel für eine sichere Verankerung. Bei Fragen zur passenden Produktauswahl und fachgerechten Montage ste-hen Experten wie die fischer Anwendungstechniker beratend zur Seite – unterstützt durch kostenfreie digitale Helfer wie die fischer App DIY mit integriertem Dübelfinder. So sitzen neue Regale, Hängeschränke und andere Ordnungshüter dauerhaft fest an der Wand. Und zu Hause können Ruhe, Herbstgemüt-lichkeit und festliche Stimmung einziehen.

Trägt schwer zur Ordnung bei: Für hochbelastete Keller- und Werk-stattregale – etwa für Vorräte oder Kisten mit saisonaler Dekoration – empfehlen sich je nach Baustoff die fischer Langschaftdübel SXR und SXRL, der Porenbetonanker FPX-I oder chemische Komplettlö-sungen wie das Schwerlast-Befestigungsset SBS M 10. Bild: Lysenko Andrii/Shutterstock.com

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Quelle: Fischer Group