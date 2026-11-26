Ab sofort übernimmt Christian Landry das Gebiet Österreich-West. Er bringt fundierte Branchenkenntnisse mit: Als Außendienstmitarbeiter war er für verschiedene Küchen- und Einbaugerätehersteller tätig, zuletzt engagierte er sich in der Verbandsarbeit.



„Wir freuen uns, Christian Landry im Team willkommen zu heißen. Mit seiner Erfahrung wird er unsere Partner in Österreich optimal betreuen“, sagt Christian Gasser, Verkaufsleiter für Österreich.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter www.haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen