Der Neubau, entworfen von Auer Weber, versteht sich nicht nur als Arbeitsort, sondern als Plattform für Austausch, Vernetzung und Co-Innovation. Charakteristisch sind die zueinander versetzten Ebenen mit den großzügigen und bepflanzten Terrassen, die Arbeitsbereiche und Kommunikationszonen konsequent nach außen erweitern. Im Inneren fördern die frei bespielbaren Geschossebenen für Members den kreativen Austausch. Einen Beitrag zum konsequenten Erscheinungsbild leistet der Boden. Vom zweiten bis zum sechsten Obergeschoss bilden nora Kautschukbeläge auf rund 3.200 Quadratmetern die Basis für die unterschiedlichen Arbeits- und Kommunikationsbereiche.

Materialität mit Charakter

Die Materialauswahl folgt einem klaren Leitgedanken: klar, authentisch und zeitlos. Stahl, Glas, Maschendraht und Holz – Im Innenausbau dominieren recyclebare Materialien. Stoffe werden nicht verbraucht, sondern für eine bestimmte Zeit dem Stoffkreislauf entnommen. Dazu leistet der nora Boden einen wichtigen Beitrag. Während im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Gussasphalt zum Einsatz kommt, suchten die Architekten für die darüberliegenden Ebenen nach einer ökologischen und gewichtsoptimierten Alternative. „Dabei war wichtig, inhärente Eigenschaften des Gussasphalts bestmöglich aufzugreifen“, erläutert Andreas Lehr, Assoziierter Projektleiter bei Auer Weber. Die Wahl fiel auf den Kautschukboden noraplan unita. Seine richtungsfrei eingestreuten Granitsplitter verleihen ihm eine zurückhaltende mineralische Anmutung und greifen die Optik von Gussasphalt abstrahiert auf. Durch die unverfugte Verlegung des Bahnenbelags entsteht ein homogenes Erscheinungsbild. „Diese Flächenwirkung war auch ein Bestandteil unseres architektonischen Konzepts bei den Böden“, betont Lehr.

Konsequent reduziert bis ins Detail

Das kommunikative Zentrum des Gebäudes bildet ein Atrium. Es erstreckt sich vom zweiten Obergeschoss bis zur Members Lounge im sechsten Obergeschoss und bringt über ein zentrales Glasdach Tageslicht tief in das Gebäudeinnere. Der charakteristische Maschendraht an Brüstungen und Geländern verstärkt diesen Eindruck von Offenheit und Transparenz. Maßgebend für das Erscheinungsbild ist die Stahlkonstruktion mit Halbfertigteildecken und offener Installationsführung. Die komplexe Raumstruktur wird durch die Stahlstruktur verdeutlicht, die sowohl im

Inneren als auch Außen das Gebäude prägt. Gleichzeitig stellte diese Bauweise auch besondere Anforderungen an den Innenausbau. Um die Tragstruktur möglichst minimal zu beanspruchen, wurden unter anderem Konstruktionen und Produkte mit geringem Eigengewicht priorisiert. Der Kautschukboden erwies sich dabei als passende Lösung und überzeugte darüber hinaus durch seine positive Ökobilanz.

„Für das GRAVITY ist eine DGNB-Platin-Zertifizierung beantragt“, erklärt Lehr. „Deshalb haben wir die Materialauswahl stets unter gestalterischen, funktionalen und ökologischen Gesichtspunkten analysiert.“

Mit seinem puristischen Materialkonzept schafft das GRAVITY die Grundlage für die Ideen von morgen – die nora Kautschukböden fügen sich nahtlos in die Architektur ein.

Bautafel

Objekt: Campus Founders GRAVITY, Heilbronn

Bauherr: Schwarz Immobilienmanagement GmbH & Co. KG,

Neckarsulm

Architekt: Auer Weber Assoziierte GmbH, Stuttgart

Verleger: Parkett Saussele GmbH, Besigheim

Produkt: noraplan unita, 3.200 m²

Fertigstellung: 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.interface.com

Quelle: Interface/ Fotos: © Roland Halbe