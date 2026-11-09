Heimtextil erstmals bei Downtown Design Dubai – mit Einblicken in die Trends 27/28 von Alcova

Gemeinsam mit der Mailänder Designplattform Alcova präsentiert die Heimtextil vom 4. bis 8. November die Heimtextil Trends 27/28 „The Performance of Everyday Living“ in Dubai. Eine kompakte Präsenz mit Film, Text und visuellen Elementen gibt der internationalen und regionalen Design-Community Einblicke in die zentralen Trendthemen.

Im Zentrum der Dubai Design Week steht Downtown Design – die führende Designmesse im Mittleren Osten. Die wachsende Hospitality- und Designlandschaft der Region prägt die internationale Interior-Branche zunehmend mit. Eine steigende Zahl anspruchsvoller Hotel- und Designprojekte schafft Nachfrage nach zukunftsweisenden Raumkonzepten, hochwertigen Materialien und textilen Lösungen. Mit der erstmaligen Kooperation knüpft die Heimtextil an diese Dynamik an und bringt gemeinsam mit Alcova internationale Trendperspektiven in eine der weltweit bedeutenden Wachstumsregionen für Design und Hospitality ein.

Im Mittelpunkt stehen die von Alcova für die Heimtextil entwickelten Trends 27/28 und ihre zentralen Themen und gestalterischen Impulse. Unter dem Titel „The Performance of Everyday Living“ zeigen die Trends, wie Räume mehr leisten können, ohne den Menschen mehr abzuverlangen. Damit rückt eine Frage in den Fokus, die Wohnen, Hospitality und Interior Design gleichermaßen beschäftigt: Wie können Räume funktionaler werden und zugleich an Komfort und gestalterischer Qualität gewinnen?

„Downtown Design steht für Konnektivität, Relevanz und Qualität: Hier kommt die kreative Community des Mittleren Ostens mit der globalen Designbranche zusammen. Dieser Austausch verbindet internationale Perspektiven mit den konkreten Bedürfnissen und Erfahrungen der Akteur*innen vor Ort. Heimtextil und Alcova bringen komplementäre Stärken in den Bereichen Materialien und handwerklich geprägtes Experimentieren ein – Themen, die unsere Community derzeit besonders beschäftigen – und verbinden sie mit einem klaren Verständnis für die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfolgreichen Designs“, so Mette Degn-Christensen, Director, Downtown Design.

Für die Heimtextil ist die Beteiligung zugleich ein wichtiger Schritt, um ihre Verbindungen zur Design- und Hospitality-Branche im Mittleren Osten weiter auszubauen.

„Der Mittlere Osten ist ein wichtiger Impulsgeber für Interior Design und Hospitality. Dubai bringt eine internationale Design-Community zusammen, der wir gemeinsam mit Alcova unsere Trend-, Material- und Designexpertise näherbringen. Damit tragen wir die Themen der Heimtextil über Frankfurt hinaus und verbinden sie mit den Perspektiven relevanter Partner im Mittleren Osten.“, sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies, Messe Frankfurt.

Downtown Design Dubai

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar 2027 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt