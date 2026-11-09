Interface veröffentlicht soziale Lebenszyklusanalyse für Naturkautschuk

Interface, das weltweit führende Unternehmen für Bodenbeläge und Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit, hat eine Pilotstudie zur sozialen Lebenszyklusanalyse (engl. Social Life Cycle Assessment, S-LCA) von Naturkautschuk abgeschlossen, der in ausgewählten nora Kautschukböden eingesetzt wird. Damit ist das Unternehmen der erste Bodenbelagshersteller, der eine ISO-konforme S-LCA veröffentlicht, die den Lebenszyklus der Naturkautschukproduktion gemeinsam mit einem Lieferanten untersucht. Die Studie trägt dazu bei, ein umfassenderes Verständnis von Produktauswirkungen zu entwickeln, indem sie die Menschen und Gemeinschaften in den Mittelpunkt stellt, die mit der Materialproduktion verbunden sind.

„Unser Weg zu CO₂-Negativität bis 2040 basiert auf Innovation, Transparenz und einer engen Zusammenarbeit entlang unserer gesamten Lieferkette. Genau jene Gemeinschaften, die die Rohstoffe für unsere Produkte gewinnen, sind auch am unmittelbarsten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen“, sagte Liz Minné, Head of Global Sustainability Strategy bei Interface. „Während Ökobilanzen uns helfen, Klimawirkungen zu verstehen, erweitert diese S-LCA den Blick um die menschliche Dimension. Dieses zusätzliche Wissen kann langfristig als Grundlage für verantwortungsvolle Beschaffungsentscheidungen dienen und unterstützt damit unsere ‚All-in‛-Strategie.“

Die Pilotstudie wurde in Anlehnung an die Norm ISO 14075:2024 durchgeführt. Ziel war es, die sozialen Rahmenbedingungen entlang der Lieferkette von Naturkautschuk besser zu verstehen. Durch die Schaffung einer Ausgangsbasis für die sozialen Leistungsindikatoren lassen sich Stärken, Informationslücken und mögliche Handlungsfelder identifizieren, die zukünftig in die Zusammenarbeit mit Lieferanten und in Gespräche über verantwortungsvolle Beschaffung einfließen können. Die Untersuchung ist eine explorative Anwendung einer noch jungen Methodik auf einen konkreten Abschnitt der Rohstofflieferkette von Interface.

„Die Verknüpfung von Umweltwirkungen und sozialen Aspekten rückt zunehmend in den Fokus. Die kürzlich verabschiedete ISO-Norm bietet uns einen einheitlichen Rahmen zur Bewertung der sozialen Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts“, erklärt Luca Achilli, Global Director Sustainability Innovation & Programs bei Interface. „Wir haben das Rahmenwerk gemeinsam mit einem unserer Naturkautschuklieferanten erprobt, um durch Vor-Ort-Besuche und Gespräche ein besseres Verständnis für die Bedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten entlang unserer Wertschöpfungskette zu gewinnen. Als erster Bodenbelagshersteller, der eine solche Studie veröffentlicht, verfügen wir nun über eine erste Ausgangsbasis für die soziale Bewertung dieses Rohstoffs. Die Methode befindet sich noch in einem frühen Stadium, und wir hoffen, durch den Austausch unserer Erfahrungen andere Hersteller dazu anzuregen, ähnliche Bewertungen in Betracht zu ziehen.“

Einblick in die S-LCA-Pilotstudie für Naturkautschuk Architekten, Planer, Hersteller und Partner entlang der Lieferkette fordern mehr Transparenz darüber, wo und wie Materialien hergestellt werden. Mithilfe des S-LCA-Rahmenwerks konnte Interface die Auswirkungen seiner Produkte deutlich weiter in die Lieferkette hinein ausdehnen.

Für die Pilotstudie arbeitete das Unternehmen mit führenden S-LCA-Experten und einem Naturkautschuklieferanten in Vietnam zusammen. Im Rahmen von Standortbesuchen und Interviews wurden Landwirte, Arbeiter und weitere Beteiligte einbezogen. Die Lieferkette von Naturkautschuk reicht weit über den eigentlichen Herstellungsprozess hinaus. Das Verständnis dafür, wie der Rohstoff angebaut, geerntet, gesammelt und verarbeitet wird, trägt dazu bei, Fragen rund um verantwortungsvolle Beschaffung, Materialtransparenz und zukünftige Spezifikationsentscheidungen fundierter zu betrachten.

Die Untersuchung:

• schafft eine Grundlage für das Verständnis der sozialen Auswirkungen der Naturkautschukproduktion;

• wendet einen international anerkannten und kürzlich veröffentlichten Standard an, um soziale Folgen neben Umweltaspekten zu bewerten;

• identifiziert sowohl Stärken und Entwicklungspotenziale innerhalb dieser Rohstofflieferkette;

• erweitert das Verständnis dafür, wie die Bewertung sozialer Auswirkungen zukünftige Diskussionen über Nachhaltigkeit bereichern kann;

• fördert eine intensivere Einbindung der Lieferanten und schafft Möglichkeiten zur Unterstützung langfristiger Klimaresilienz und des gemeinsamen Lernens.

Die Naturkautschukproduktion

Wie S-LCAs das Verständnis von Produktnachhaltigkeit erweitern Die Ergebnisse der S-LCA tragen zu einem umfassenderen Verständnis der Produktauswirkungen bei. Sie ergänzen bestehende Umweltdaten um Erkenntnisse zu den Menschen, Gemeinschaften und vorgelagerten Prozessen, die mit der Rohstoffproduktion verbunden sind.

Die Pilotstudie knüpft an das langjährige Engagement von Interface für Nachhaltigkeitsbewertung und Transparenz an. Seit über 30 Jahren entwickelt das Unternehmen konsequent neue Ansätze, die Kunden dabei helfen, die Umweltauswirkungen von Bauprodukten besser zu verstehen und einzuordnen.

Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen:

• Nachhaltigkeitsberichterstattung, deren erster Bericht 1997 veröffentlicht wurde;

• Umweltproduktdeklarationen (engl. Environmental Product Declarations, EPDs): als erstes US-amerikanisches Bodenbelagsunternehmen, das 2009 eine verifizierte EPD veröffentlichte, und als erstes Unternehmen der Branche, das 2012 EPDs weltweit auf alle Standardprodukte ausweitete;

• Teppichfliesen mit negativer CO₂-Bilanz (cradle-to-gate), die mehr Kohlenstoff binden, als bei ihrer Herstellung freigesetzt wird – ohne Kompensationen;

• biobasierte und kohlenstoffspeichernde Rohstoffe für den Einsatz in den Herstellungsprozessen von Teppichfliesen, LVT und Kautschukböden, um dazu beizutragen, den CO₂-Fußabdruck der Produkte zu verringern.

Interface verfolgt konsequent sein Ziel, bis 2040 CO₂-negativ zu werden – ohne Kompensationen. Mit dieser ersten Pilotstudie zeigt das Unternehmen, wie sich soziale Auswirkungen entlang einer Materiallieferkette systematisch erfassen lassen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse schaffen eine Basis für den weiteren Dialog mit Lieferanten sowie für fundiertere Beschaffungs- und Nachhaltigkeitsentscheidungen.

Naturkautschuk wird aus dem Milchsaft (Latex) gewonnen, den Kautschukbäume nach dem Anritzen der Rinde abgeben. Der Latex wird gesammelt und später zu Naturkautschuk verarbeitet. Interface hat die sozialen Bedingungen dieser Lieferkette im Rahmen einer S-LCA-Pilotstudie nach ISO 14075:2024 untersucht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interface.com/EU/de-DE/sustainability/sustainability-overview

Quelle: Interface