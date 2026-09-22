HV-Handelsflächenforum: Spektakuläres Comeback des stationären Handels in Österreich

Am 17. September war der REAKTOR Wien Epizentrum für die Zukunft des stationären Handels in Europa. Bei der zweiten Ausgabe des HV-Handelsflächenforums kamen mehr als 200 Gäste aus Handel, Immobilienwirtschaft, Technologie und Politik zusammen. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eröffnete die Veranstaltung, Puls4-Anchorwoman Bianca Ambros führte kompetent und charmant durch den Nachmittag.

Unter dem Motto „Shops, Stores & Spaces“ spannte das Programm den Bogen von der Revitalisierung bestehender Handelsflächen über veränderte Kundenerwartungen und Hitzewellen bis hin zu Sicherheit und effizienter Intralogistik. Die zentrale Frage: Wie werden aus Quadratmetern attraktive Orte, die Menschen anziehen und wirtschaftlich erfolgreich sind?

„Die Zukunft unserer Innenstädte entscheidet sich daran, wie gerne wir selbst dort Zeit verbringen. Unsere Aufgabe ist es, aus der Nähe zu den Menschen Kundenbeziehungen und Umsatz zu machen. Mit einem attraktiven Handelsangebot, das zum Leben der Konsumenten passt. Und mit Standorten, die bequem zugänglich sind“, gab Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, die Marschrichtung vor.

Der Sprecher des heimischen Handels hatte auch einige ermutigende Nachrichten im Gepäck. Beispielsweise besucht ausgerechnet die Gen Z – also jene Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist – die Innenstädte am häufigsten. „76% der Gen Z besuchen mindestens einmal im Monat Einkaufsstraßen in den Innenstädten. Bei den Millennials sind es 63%, bei der GenX 48% und bei den Babyboomern 38%.“

Rainer Will und Elisabeth Zehetner

Elisabeth Zehetner: Lebendige Städte brauchen starke Händler

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) widmeten sich in ihrer Keynote der Bedeutung lebendiger Handelsflächen für Städte und Regionen. Denn wo Geschäfte verschwinden, geht weit mehr verloren als eine Einkaufsmöglichkeit. Auch Begegnung, Frequenz und Lebensqualität stehen auf dem Spiel. Umso wichtiger sei eine Lichtung des Bürokratiedschungels sowie „Erleichterungen für den stationären Handel und auch eine Liberalisierung der Öffnungszeiten in Wien“, so Zehetner. „Wir müssen alle miteinander unseren Beitrag leisten, damit auch die Stimmung besser wird. Reden wir darüber, welche Möglichkeiten viele Quadratmeter haben. Reden wir darüber, welche Möglichkeiten Österreich als großartiges Land bietet.“

Marc Schumacher: Den Kunden von morgen verstehen

Interessante Denkanstöße lieferte Marc Schumacher, Gründer des Silent Knowledge Institute. Seine Keynote beleuchtete, wie der Zeitgeist unsere Einstellungen verändert. Für Handelsunternehmen verbindet sich damit eine entscheidende Aufgabe: gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig erkennen und in relevante Einkaufserlebnisse übersetzen.

„Wir leben in einer Welt, in der sich das gesellschaftliche Narrativ völlig verschoben hat. Die Leute haben einen ‚Post-Future-Hangover‘. Früher ging es um möglichst viel Eigentum, heute geht es um möglichst viele neue Erfahrungen. Diese Experience Economy verändert auch den Handel fundamental. Offline ist der neue Treiber für die Relevanz der eigenen Marke“, erklärte Schumacher.

Die Revitalisierung der Fläche

Wie bestehende Standorte neue Perspektiven bekommen, diskutierten Romina Jenei (RegioPlan), Marc Andreas Carls (TAKKO Fashion), Leo Lugner (Wirtschaftskammer) und Peter Schaider (Auhof Center) im Retail Talk zur Flächennutzung und Revitalisierung. Im Mittelpunkt stand das Potenzial vorhandener Flächen – und die Frage, wie sich dieses mit zeitgemäßen Konzepten trotz restriktiver Raumordnungsvorgaben erschließen lässt.

Wie viel Innovation auch hinter den Kulissen steckt, zeigten weitere Programmhighlights: Birgit Hager (Securitas) und Florian Hellmich (REWE) präsentierten modernste Sicherheitslösungen, Nicolas Faimann gab einen spannenden Einblick in das brandneue House of Silhouette in Wien. Christoph Ecker (Fraunhofer Institut), Manuela Hagenauer (Barcotec), Katja Olivier (Kardex) und Agnes Ehebruster (Transgourmet) rückten die Intralogistik in den Fokus. Fazit der Runde: Ein überzeugendes Einkaufserlebnis beginnt schon lange vor dem Griff ins Regal.

Frische Geschäftsmodelle für die Praxis präsentierten Eric Weisz (Circly), Valentin Grabner (Respory), Gernot Fleiss-Cianciabella (Avantpark) sowie Eugen Smolsky und David Theni (viralhouse) in der Innovation Session mit ACSP-Obmann Roman Schwarzenecker. Die Bandbreite reichte von KI-gestützter Planung und Kundenanalyse bis zu digitalem Parkraummanagement und inspirierendem Social-Media-Content.

Österreichs beliebteste Händler & Shoppingcenter des Jahres ausgezeichnet

Zu den weiteren Höhepunkten der Veranstaltung zählten die Verleihung des Bundespreises „Österreichs Händler des Jahres 2026“ an Pölzl, offgridshop.eu, HandyShop.cc und Takko Fashion sowie die Verleihung des Awards of Excellence 2026 an die besten Shopping Malls & Fachmarktzentren des Landes. Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Thomas Terlinden von ecostra stellten die neueste Ausgabe des Shoppingcenter Performance Reports vor, für den die Mieter heimischer Einkaufszentren befragt wurden. Der „Award of Excellence“ für die beste Shopping Mall Österreichs ging heuer zum zweiten Mal nach 2020 an das Neukauf Spittal an der Drau, gefolgt vom eo Center Oberwart und dem VARENA Vöcklabruck. Als bestes Fachmarktzentrum wurde Shopping Haidäcker Park Eisenstadt ausgezeichnet.



Die Retail Rallye powered by Unibail-Rodamco-Westfield und das abschließende Networking boten Gelegenheit, Lösungen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und die Diskussionen abseits der Bühne fortzusetzen. Der Handelsverband bedankt sich bei allen Speaker:innen, Gästen und 30 Kooperationspartnern, die das Handelsflächenforum 2026 ermöglicht haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.handelsverband.at

Quelle: Handelsverband