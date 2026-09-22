Express Küchen Hausmesse 2026 – „Clever Ideas. Smart Kitchens.“

Im Fokus stehen Oberflächenoptimierungen in zwei Programmlinien, Erweiterung der Trendfarben in diversen Programmen, sowie weitere Produktentwicklungen, die die Küchenplanung noch variabler und einfacher machen. Neben der Fronterweiterung ergänzt sein Sortiment um den neuen Korpusfarbton Crema. So lässt sich das bestehende Frontenangebot stimmig abrunden und es entstehen zusätzliche Möglichkeiten für durchgängige, harmonische Farbkonzepte in der Küchenplanung.

Mit der Eiche Bernstein erhält die PLAN ein neues Dekor in der Preisgruppe 1. Durch die Erweiterung der Holzreproduktionen in einer dunkleren Variante wird der aktuellen Trend zu ruhigen Streifendekoren auch in diesem Jahr wieder auf aufgegriffen. Im Bereich der Fronten werden drei neue Farben vorgestellt: Das Programm CLEAN wird um die Farbe Crema ergänzt. Dadurch wächst die CLEANFamilie um ein weiteres UNI Dekor und bildet ab sofort neun Farben ab. Neben der Farbergänzung wird bei dem Programm CLEAN auch die Oberfläche verbessert. Durch einen höheren Lackauftrag, ist Sie qualitativ noch hochwertiger und bleibt in der Preisgruppe 2.

Neben der Fronterweiterung ergänzt sein Sortiment um den neuen Korpusfarbton Crema. So lässt sich das bestehende Frontenangebot stimmig abrunden und es entstehen zusätzliche Möglichkeiten für durchgängige, harmonische Farbkonzepte in der Küchenplanung.

Mit der Eiche Bernstein erhält die PLAN ein neues Dekor in der Preisgruppe 1. Durch die Erweiterung der Holzreproduktionen in einer dunkleren Variante wird der aktuellen Trend zu ruhigen Streifendekoren auch in diesem Jahr wieder auf aufgegriffen.

Das Landhaus-Programm „HOME” wird um die Farbe Salbeigrün matt ergänzt. Nachdem die Resonanz der Salbeigrün im Programm CLEAN sehr positiv ist, wurde die Farbe nun in einem weiteren Programm aufgenommen.

STAR wird STAR PLUS

Die neue STAR PLUS setzt auf einen Melaminträger mit UV-Hochglanzlack – keine Folie, sondern echter UV-Lack für eine bessere Hochglanzoptik. Das Ergebnis ist eine besonders ruhige Oberfläche mit deutlich wertigeren Anmutung – und das bei unverändertem Preisniveau. Die Umstellung erfolgt zum Jahreswechsel.

Bei den Knöpfen ergänzen vier neue Varianten das Sortiment: Der bewährte Knopf in Olivenoptik ist nun auch in Schwarz erhältlich. Darüber hinaus ergänzt ein komplett neues Knopfdesign

das Programm in den drei Ausführungen Edelstahl, Schwarz und Metall Bronze.

Das Umfeld-Bereich wird dieses Jahr um zwei Dekore ergänzt. Die Eiche Bernstein und Marmor Klassik sind als Arbeitsplatte, Nischenverkleidung und Wange erhältlich.

Eiche Bernstein Marmor Klassik

Optimierung der Regale

Die Regale präsentieren sich in optimierter Konstruktion: Durch die Reduzierung der Bodenträgerbohrungen und den Verzicht auf verdeckte Aufhängebeschläge entstehen klarere Linien und eine ruhigere Optik. Zusätzlich sind die Regale variabel in der Breite lieferbar – für maximale Flexibilität in der Planung und Gestaltung moderner Küchenräume.

Mit den neuen Aufsatzschränken erweitert Express Küchen sein Sortiment um eine besonders praxisnahe Stauraumlösung. Die 560 mm tiefen Schränke sind in den Breiten 300, 450, 500 und 600 mm lieferbar und eignen sich ideal für Seiten- und Geräteschränke. Durch die Ausführung ohne Aufhängebeschlag sowie die Kombination aus Tür und Klappe überzeugen sie sowohl funktional als auch optisch und fügen sich harmonisch in moderne Küchenplanungen ein.

Express Küchen gewinnt mit AEG einen neuen, starken Partner im Bereich Elektrogeräte. Der renommierte Markenhersteller ergänzt das Sortiment um energieeffiziente, leistungsstarke und

designorientierte Einbaugeräte und bietet mit als im mittleren bis gehobenen Preissegment positionierter Markenware dem Handel zusätzlichen Spielraum für eine moderne,

zielgruppengerechte Küchenplanung.

Mit dem neuen Klappenbeschlag FREEspace von Kesseböhmer setzt Express Küchen auf eine besonders platzsparende und zugleich leistungsstarke Lösung für moderne Hängeschränke. Der Beschlag überzeugt mit minimaler Einbautiefe, integrierter Feder im Hebelarm und verzichtet auf großflächige Abdeckkappen – für mehr Stauraum und eine filigrane Optik im Schrank. Die integrierte Schließdämpfung, der Öffnungswinkelbegrenzer sowie die leichtgängige Bewegung der Front sorgen für hohen Bedienkomfort im Alltag. FREEspace ist in Ausführungen für leichte bis schwere Klappen sowie als push-to-open-Variante erhältlich und damit ideal für zeitgemäßes, auch griffloses Küchendesign.

Weitere Informationen finden Sie unter www.express-kuechen.de

Quelle: EXPRESS KÜCHEN