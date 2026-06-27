IFN Mitgliederversammlung 2026: Mehr als 30 Gäste treffen sich für einen gemeinsamen Austausch bei Decospan in Decospan

Axel Groh, Vorsitzender der IFN, begrüßt die Teilnehmer

Der Auftakt erfolgte am Donnerstagnachmittag mit der Ankunft der Teilnehmenden bei Decospan. Ab 16 Uhr erhielten die Mitglieder im Rahmen eines ausführlichen Werksbesuchs spannende Einblicke in die Produktion, Verarbeitung und professionelle Lagerung hochwertiger Furniere. Am Abend klang der Tag beim gemeinsamen Dinner im Parkhotel Kortrijk aus, wo die Gäste auch übernachteten.

Dirk-Uwe Klaas, IFN-Geschäftsführer, berichtet über die Aktivitäten des Verbands

Am Freitagmorgen startete gegen 8 Uhr die offizielle IFN-Mitgliederversammlung. Neben der Begrüßung durch den IFN-Vorsitzenden Axel Groh berichtete IFN-Geschäftsführer Dirk-Uwe Klaas über die Arbeit des Verbandes. Außerdem erläuterte Piet Vanhuyse, CEO Abteilung Holzwerkstoffe bei Decospan, den angereisten Gästen die Geschichte, Entwicklung, Ziele, Arbeitsweise und Produktfelder von Decospan. Im Anschluss stellte Peter Desmet, Wood Director und Mitinhaber von Decospan, die Aktivitäten und Visionen seines Unternehmens vor. Daneben standen weitere aktuelle Branchenthemen, der Austausch über die Aktivitäten der IFN sowie der persönliche Dialog im Mittelpunkt. Wegen der angekündigten Hitzewelle endete die Veranstaltung bereits am frühen Vormittag.

Gebannt lauschen die angereisten Gäste den Berichten

„Wir bedanken uns herzlich bei Decospan für die großzügige Gastfreundschaft und freuen uns bereits auf ein baldiges Wiedersehen“, so Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN).

Die nächste IFN-Mitgliederversammlung wird am 10. und 11. Juni 2027 in Estland, Nähe Tallinn, beim IFN-Mitglied Balti Spoon stattfinden.

Teilnehmer der IFN-Mitgliederversammlung vor dem Veranstaltungsort

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Decospan