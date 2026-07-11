Interface veröffentlicht Impact Report 2025

Interface, das weltweit führende Unternehmen für Bodenbeläge und Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit, hat seinen Impact Report 2025 veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Er zeigt auf, wie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, Investitionen in Mitarbeitende und Unternehmenskultur sowie kontinuierliche Fortschritte im Klimaschutz dazu beitragen können, messbare Wirkung zu erzielen und langfristigen Wert zu schaffen.

Der Bericht stellt den Ansatz des Unternehmens im Bereich ESG in den Fokus:

· Umwelt (Environmental): Weiterentwicklung der „All in“-Strategie mit dem Ziel, bis 2040 als Unternehmen CO₂-negativ zu werden, indem weiterhin konsequent Kohlenstoff vermieden, reduziert und gespeichert wird, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. · Soziales (Social): Förderung einer wertebasierten Unternehmenskultur, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen und die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen wir leben und arbeiten. · Unternehmensführung (Governance): Konsequentes Festhalten an einer ethischen und verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie Förderung von Wachstum für alle Stakeholder.

„2025 war ein Rekordjahr für Interface. Unser Impact Report zeigt, was möglich ist, wenn starke Leistung und verantwortungsvolles Handeln Hand in Hand gehen“ , sagt Laurel Hurd, CEO von Interface. „Seit mehr als 50 Jahren führen wir unser Geschäft mit einer klaren Zielsetzung und ohne Kompromisse. So schaffen wir positive Effekte für unsere Mitarbeitenden, Aktionäre und Kunden sowie für unseren Planeten. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, diese Wirkung zu skalieren und mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Interface erzielte im Jahr 2025 folgende Ergebnisse:

· Deutliche CO₂-Reduktionen über die verschiedenen Produktkategorien hinweg, insgesamt wurde der CO₂-Fußabdruck um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert. · Einsatz von gebundenem Kohlenstoff in der Produktion von Teppichfliesen, um den CO₂-Fußabdruck zu senken und mehr Kohlenstoff zu speichern. · Einführung des ersten CO₂-negativen Kautschukboden-Prototyps (cradle-to-gate) sowie die Verfügbarkeit von inzwischen über 450 CO₂-negativen Teppichfliesen, abhängig vom Standort. · Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft in den USA durch Optimierung des Einsatzes von Post-Consumer-Recyclingmaterialien in Rückenkonstruktionen von Teppichfliesen. · Reduktion der vorgelagerten Scope-3-Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen – der größten Emissionskategorie des Unternehmens – um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. · Stärkere Verankerung von Nachhaltigkeit im Einkauf durch Bewertungen des CO₂-Reifegrads von Lieferanten. · Weiterentwicklung von Feedbackprozessen und Unternehmenskultur durch regelmäßige Befragungen und gezieltes Culture Coaching. · Investitionen in Führungskräfteentwicklung, um kontinuierliches Wachstum und Kompetenzen im globalen Führungsteam zu stärken.

Der Impact Report 2025 schafft Transparenz über den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens. Inbegriffen sind der CO₂-Fußabdruck nach Produkttyp, der Einsatz recycelter und biobasierter Materialien und gebundenen Kohlenstoffs, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie erweiterte Kennzahlen und demografische Daten der Mitarbeitenden. Er folgt etablierten Berichtsstandards und orientiert sich an der Global Reporting Initiative (GRI), dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sowie der Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Der Interface Impact Report 2025 sowie weitere ESG-bezogene Unterlagen und Dokumente sind unter interface.com/impactreport und auf unserer Investorenseite unter investors.interface.com verfügbar.

Erfahren Sie mehr über Interface (NASDAQ: TILE) unter interface.com

Quelle: Interface