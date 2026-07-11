Marie Servais übernimmt Leitung der Light + Building

Johannes Möller, Bereichsleiter Building Technology Shows bei der Messe Frankfurt, an den Marie Servais künftig berichtet, begrüßt die neue Kollegin im Team: „Mit Marie Servais gewinnen wir eine Branchenkennerin mit umfassender Messeerfahrung. Sie bringt sowohl strategische Kompetenz als auch ein tiefes Verständnis für internationale Veranstaltungsformate mit. Gemeinsam mit dem erfahrenen Team der Light + Building wird sie die erfolgreiche Entwicklung der Marke weiter vorantreiben.“

Marie Servais sieht ihrer neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Die Light + Building ist die weltweit wichtigste Plattform für Licht- und Gebäudetechnik und steht wie kaum eine andere Messe für Innovation, Vernetzung und Zukunftsthemen der Branche. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Partnern, Ausstellern und dem Team die internationale Entwicklung der Marke aktiv mitzugestalten.“

Als Projektleiterin bei der DLG Markets GmbH verantwortete Marie Servais die Agritechnica, Weltleitmesse der Landtechnik, sowie internationale Veranstaltungsformate im Ausland. Zuletzt war die studierte Betriebswirtin Geschäftsführerin der Seligenstadt Marketing & Tourismus GmbH sowie Wirtschaftsförderin der Stadt Seligenstadt. Damit bringt sie langjährige Erfahrung im internationalen Messegeschäft ebenso wie Expertise in der Zusammenarbeit mit Branchenpartnern mit.

Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik

Die nächste Light + Building findet vom 5. bis 10. März 2028 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt/Pietro Sutera