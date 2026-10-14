ISH 2027 bringt die Welt der Gebäudetechnik zusammen

Ob Fachplaner, Architekten, Handwerk, Industrie, Gebäudebetreiber oder Wohnungswirtschaft – die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft bietet jeder Zielgruppe relevante Angebote und einen umfassenden Überblick über die gesamte Gebäudetechnik. Die breite Beteiligung der Branche spiegelt sich durch die Aussteller wider, die bereits ihre Teilnahme bestätigt haben. Damit wird sie zum zentralen Treffpunkt für fachlichen Austausch, Innovationen und neue Geschäftskontakte.

„Die hohe Beteiligung der Branche ist ein starkes Vertrauenssignal. Dass die marktführenden Unternehmen auf der ISH vertreten sein werden, unterstreicht die Bedeutung der Weltleitmesse als internationale Plattform. Hier treffen die relevanten Marktteilnehmer zusammen, neue Geschäftsbeziehungen entstehen und aktuelle Entwicklungen werden unmittelbar erlebbar“, sagt Stefan Seitz, Leiter Brand Management ISH.

Um Besuchern eine gezielte Orientierung zu ermöglichen, strukturiert die ISH ihr Angebot 2027 entlang von neun Lösungsfeldern: „Sanitärräume“, „Pools & Spas“, „Wasserführende Systeme“, „Installation“, „Wärmeerzeugung“, „Raumluft“, „Intelligente Gebäudesteuerung“, „Software“ sowie „Herstellung von SHK-Produkten“. Sie orientieren sich an konkreten Anwendungen und erleichtern den verschiedenen Zielgruppen den Zugang zu den für sie relevanten Themen. Gleichzeitig machen sie die Zusammenhänge moderner Gebäudetechnik sichtbar und bilden den gesamten Gebäudelebenszyklus ab.

Die starke Marktpräsenz zeigt sich auch im Ausstellerfeld. Zu den bereits bestätigten Unternehmen zählen unter anderem: Belimo Automation, Bosch, Buderus, BWT Wassertechnik, Caleffi, Dendrit, Duravit, ebm-papst, Geberit, Giacomini, Grohe, Grundfos, Hansgrohe, Hottgenroth, Ideal Standard, Kampmann, Laufen, Reflex Winkelmann, REMS, Roca, Rothenberger, Siemens, Swegon, Toto, Trimble, Trox, Uponor, Vaillant, Viega, Viessmann, Villeroy & Boch, Wago, Weishaupt, Wilo, Wolf und Würth.

Die neun Lösungsfelder strukturieren das Angebot der ISH und erleichtern Fachbesuchern die Orientierung über das Messegelände

Ganzheitliche Planung als Grundlage zukunftsfähiger Gebäude

Fachplaner der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA), Ingenieurbüros, Architekten und Projektentwickler koordinieren heute weit mehr als einzelne Gewerke. Energieversorgung, Trinkwasser, Lüftung, Kühlung, Gebäudeautomation und digitale Planung greifen früh ineinander. Zusätzliche Anforderungen stellen etwa Rechenzentren, Gesundheitsbauten und gemischt genutzte Quartiere. Die ISH bildet diese Zusammenhänge über mehrere Lösungsfelder ab. „Wärmeerzeugung“ in den Hallen 9.1, 10.1, 11.0, 12.0 und 12.1 reicht von Wärmepumpen und hybriden Anlagen bis zu Biomasse sowie Nah- und Fernwärme. „Raumluft“ in den Hallen 8.0 und 10.1 umfasst Lüftungs-, Klima- und Kühllösungen für unterschiedliche Gebäudetypen. In Halle 11.1 stehen bei der „Intelligenten Gebäudesteuerung“ Gebäudeautomation, Energiemanagement und Smart-Building-Anwendungen im Fokus, während „Software“ in Halle 8.0 digitale Werkzeuge für Planung, Simulation, BIM und Facility Management bündelt. „Wasserführende Systeme“ in den Hallen 4.0, 4.2, 5.0, 9.0 und 9.1 ergänzen das Spektrum.

Effiziente Installation entscheidet über den Projekterfolg

Zeit- und Kostendruck, neue Heiztechnologien sowie steigende Anforderungen an Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz prägen den Arbeitsalltag von Handwerk und Fachhandel. Gefragt sind Lösungen, die Montage und Wartung einfacher und effizienter machen. Im Lösungsfeld „Installation“ in Halle 5.1 stehen Werkzeuge, Befestigungssysteme, industrielle Vorfertigung sowie Lösungen für Lagerung, Logistik und Transport im Mittelpunkt. „Wärmeerzeugung“ gibt einen Überblick über aktuelle Heiztechnologien, „Wasserführende Systeme“ über Trinkwasserinstallation, Heizkreisläufe und nachhaltiges Wassermanagement. Im Lösungsfeld „Sanitärräume“ in den Hallen 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2 und Forum erfahren Fachbesucher zudem, welche Trends das moderne Bad prägen und welche Anforderungen bei Design, Komfort, Hygiene und Nachhaltigkeit gefragt sind.

Architektur und Design verbinden Technik mit Lebensqualität

Architekten, Innenarchitekten, Badplaner, Hospitality Designer und Projektentwickler verbinden gestalterische Ansprüche mit Komfort, Hygiene, Barrierefreiheit und Ressourceneffizienz. Das gilt für private Bäder ebenso wie für Hotels, öffentliche Sanitärräume sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Das Lösungsfeld „Sanitärräume“ in den Hallen 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2 und Forum zeigt Badkonzepte für private, öffentliche und gewerbliche Anwendungen. Der Fokus liegt auf Gestaltung, Barrierefreiheit, Hygiene und nachhaltigen Raumkonzepten. Das Lösungsfeld „Pools & Spas“ in Halle 3.0 erweitert das Spektrum um Anwendungen für Privathäuser, für Hotels, Wellnessanlagen, kommunale Schwimmbänder, Gesundheits- und weiteren Freizeiteinrichtungen. „Wasserführende Systeme“ ergänzen das Angebot mit Ansätzen für einen ressourcenschonenden und hygienischen Umgang mit Wasser.

Wirtschaftlichkeit endet nicht mit der Inbetriebnahme

Wohnungswirtschaft, Facility Management sowie Betreiber von Hotels, Krankenhäusern, Schulen und kommunalen Einrichtungen müssen Gebäude langfristig wirtschaftlich, energieeffizient und komfortabel betreiben. Energieverbrauch und Betriebskosten spielen dabei ebenso eine Rolle wie Wartung, Wasserqualität und Nutzerkomfort. Auf der ISH reicht das relevante Angebot von klimafreundlicher „Wärmeerzeugung“ in den Hallen 9.1, 10.1, 11.0, 12.0 und 12.1 und Lösungen für Luftqualität und Klimatisierung im Bereich „Raumluft“ in den Hallen 8.0 und 10.1 bis zur „Intelligenten Gebäudesteuerung“ in Halle 11.1 für Automation und Energiemanagement. „Software“ in Halle 8.0 unterstützt Gebäudemanagement, Wartung und Bestandsplanung, während „Wasserführende Systeme“ in den Hallen 4.0, 4.2 und 5.0 sowie 9.0 und 9.1 Lösungen für Trinkwasserhygiene, Entwässerung, Betriebs- und Regenwassernutzung sowie Heizkreisläufe zeigen. Damit erhalten Betreiber einen gebündelten Überblick über Technologien für einen effizienten und zukunftsfähigen Gebäudebetrieb.

Innovation entsteht entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Hersteller, OEMs, Zulieferer, Großhandel sowie Einkaufs- und Entwicklungsabteilungen stehen vor steigenden Anforderungen an Qualität, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und resiliente Lieferketten. Gleichzeitig gilt es, Innovationen schneller zur Marktreife zu bringen. Das Lösungsfeld „Herstellung von SHK-Produkten“ in den Hallen 4.1, 4.2, 5.0, 8.0, 9.0, 9.1, 10.1, 11.0 und 11.1 umfasst Komponenten, Werkstoffe, Produktionsverfahren, Engineering-Dienstleistungen und OEM-Lösungen für Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik. Einen aktuellen Schwerpunkt setzt das „Drinking Water Compliance Forum“ in Halle 4.1: Gemeinsam mit figawa, der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e. V., bietet es Orientierung zu Anforderungen an Materialien und Produkte mit Trinkwasserkontakt, Prüfverfahren, Zertifizierungen und Marktzugang und bringt Unternehmen mit Prüfstellen, Laboren, Zertifizierern und Beratungspartnern zusammen.

Themen vertiefen, Wissen teilen

Aktuelle Branchenthemen vertiefen, neue Entwicklungen einordnen und miteinander ins Gespräch kommen: Dafür bietet die ISH 2027 über das Ausstellungsangebot hinaus ein vielseitiges Fachprogramm mit Sonderarealen, Vorträgen, Panel Talks und Guided Tours. Dazu zählen unter anderem das Areal „Green Roofs & Facades, einer neuen Sonderschau mit Trends für Badezimmer sowie der Energieberatertag, der erstmals stattfindende Kongress „Handwerk trifft Pflege“ der Hospitality-Tag sowie der Schornsteinfegertag.

Service für Besucher

Im Oktober 2026 öffnen der Ticketshop für die ISH 2027 und der ISH Contactor, die Online-Aussteller- und Produktsuche. Der Contactor unterstützt Fachbesucher dabei, ihren Messebesuch gezielt vorzubereiten und Aussteller, Marken, Produkte sowie Ansprechpartner schnell zu finden.

ISH

Die nächste ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, findet vom 15. bis 19. März 2027 in Frankfurt am Main statt. Mit der Weltleitmesse in Frankfurt und weiteren Veranstaltungen in wichtigen Wachstumsmärkten wie Asien, dem indischen Subkontinent und Europa bietet die Messe Frankfurt internationale Treffpunkte für die Branchen Sanitär, Energie, Klima und intelligente Gebäudetechnik. Dazu gehören unter anderem die ISH China & CIHE in Peking und die Intelligent Building Expo in Tashkent. Alle sind Plattformen für Innovation und gehören zum Brand ISH.

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Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com und www.ish.messefrankfurt.com/brand

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition /Foto: Mathias Kutt