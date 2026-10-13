Ausbildung in der Möbelindustrie: Karrierechancen zwischen Handwerk, Hightech und Digitalisierung

Die deutsche Möbelindustrie bietet jungen Menschen vielfältige Ausbildungsoptionen, besonders im handwerklichen Bereich Moderne Möbel entstehen heute im Zusammenspiel von Handwerk, industrieller Fertigung, Digitalisierung und Design. Entsprechend vielfältig sind die Ausbildungsberufe, die sich jungen Menschen in der deutschen Möbelindustrie bieten. Von Holzmechanik über Mechatronik bis hin zu Fachinformatik reicht das Spektrum der Tätigkeiten. Gemeinsam ist ihnen eines: Sie verbinden praxisnahes Arbeiten mit guten Zukunftsperspektiven in einer innovativen Industrie. „Die Möbelindustrie vereint Tradition und Innovation wie kaum eine andere Branche. Unsere Unternehmen brauchen handwerklich geschickte, technisch versierte und digital denkende Nachwuchskräfte. Mit modernen Ausbildungsangeboten schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass junge Menschen erfolgreich in das Berufsleben starten können“ , sagt Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der Deutschen Möbelindustrie, anlässlich der “Nacht der Ausbildung”, die am 15. Oktober 2026 in der Lehrfabrik Löhne stattfindet. Das Fundament der Branche bilden nach wie vor die handwerklichen Berufe. Holzmechaniker und Holzmechanikerinnen fertigen Möbel und Einrichtungsgegenstände an modernen Produktionsanlagen, während Tischler und Tischlerinnen individuelle Lösungen entwickeln und montieren. In der Polstermöbelindustrie werden zudem junge Menschen in der Näherei oder Polsterei ausgebildet. Gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewinnen diese Qualifikationen weiter an Bedeutung, werden doch zunehmend gebrauchte Sofas und Sessel wieder aufbereitet. Gleichzeitig hat sich die Möbelindustrie in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Moderne Werke, etwa für die Herstellung von Küchen- und Wohnmöbeln, arbeiten mit hochautomatisierten Produktionsanlagen, digital vernetzten Prozessen und intelligenten Steuerungssystemen. Entsprechend gefragt sind technische Berufe wie Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker oder Maschinen- und Anlagenführer. Sie sorgen dafür, dass die Produktion reibungslos funktioniert und innovative Technologien effizient eingesetzt werden können. Den Warenfluss stellen Fachkräfte für Lagerlogistik sicher. Auch digitale Kompetenzen werden immer wichtiger. Fachinformatiker treiben die Digitalisierung der Unternehmen voran, vernetzen Systeme und entwickeln IT-Lösungen für die Produktion. Technische Produktdesigner gestalten Möbel am Computer, erstellen dreidimensionale Modelle und begleiten die Entwicklung neuer Produkte von der Idee bis zur Fertigung. Neben den gewerblich-technischen Berufen bietet die Branche auch attraktive Karrierewege im kaufmännischen Bereich. Industriekaufleute arbeiten beispielsweise in Vertrieb, Einkauf, Personalwesen oder Rechnungswesen, während Kaufleute für Büromanagement für den reibungslosen Ablauf von Verwaltungsprozessen sorgen. Um junge Menschen bestmöglich auf die Anforderungen moderner Produktions- und Arbeitswelten vorzubereiten, investiert die Branche zudem gezielt in innovative Ausbildungsangebote. Ein Leuchtturmprojekt ist die Lehrfabrik Möbelindustrie in Löhne. Dort ergänzen Auszubildende ihre betriebliche Ausbildung durch praxisnahe Schulungen an modernen Maschinen und Anlagen. Themen wie CNC-Technik, Robotik, Digitalisierung, Automatisierung oder Produktionssteuerung können hier unter realitätsnahen Bedingungen vermittelt werden. Die Lehrfabrik unterstützt damit sowohl die Unternehmen als auch die Auszubildenden und trägt dazu bei, die Qualität der Ausbildung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Im angrenzenden, kürzlich eröffneten „Werre Quartier Boardinghouse Löhne“ können Aus- und Weiterzubildende aus weiter entfernten Regionen für die Dauer ihrer Qualifikationsmaßnahme untergebracht werden. Bei der „Nacht der Ausbildung” in der Lehrfabrik präsentieren sich am 15. Oktober 2026 von 16 bis 19 Uhr mehr als 20 Unternehmen aus der Region dem Nachwuchs. Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung setzen viele Unternehmen der Branche auf attraktive Rahmenbedingungen. Häufig gehören dazu 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Weiterbildungsmöglichkeiten, Azubi-Events, Gesundheitsangebote, Unterstützung beim Erwerb des Führerscheins oder die Nutzung von Azubi-Autos. „Für Schulabgänger eröffnet die Möbelindustrie zahlreiche Wege in eine berufliche Zukunft, die von Kreativität, Technik und Teamarbeit geprägt ist. Ob Produktion, Entwicklung, Logistik, IT oder Verwaltung: Unsere Branche bietet vielfältige Chancen, Verantwortung zu übernehmen und die Wohnwelten von morgen mitzugestalten”, sagt Kurth. In der Lehrfabrik Möbelindustrie werden die Auszubildenden an hochmodernen Produktionsanlagen geschult Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelindustrie.de und www.vhk-herford.de

Quelle: VDM