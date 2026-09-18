JYSK Österreich wächst weiter: Umsatzplus von 8,7 Prozent

JYSK, bekannt für attraktive Angebote rund um skandinavisches Wohnen und Schlafen, erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 erneut einen Rekordumsatz von 52,3 Milliarden DKK (7 Milliarden EUR) international. Dies entspricht einem Wachstum von 12,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr. In Österreich konnte der Umsatz um 8,7% auf 149,1 Mio. EUR gesteigert werden.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserem Umsatzergebnis für dieses Geschäftsjahr. Es zeigt deutlich die Resilienz und Stärke des JYSK-Konzepts in einem Einzelhandelsmarkt, der weiterhin von globalen Unsicherheiten und einer verhaltenen Konsumstimmung geprägt ist. Durch unseren konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, attraktive Angebote sowie ein relevantes und ansprechendes Sortiment konnten wir unsere positive Entwicklung während des gesamten Jahres fortsetzen. Ich möchte unseren großartigen Mitarbeitenden für ihren Einsatz und ihr Engagement danken, insbesondere für ihre konsequente Kundenorientierung“, sagt Rami Jensen, President & CEO von JYSK.

Starkes Wachstum für JYSK Österreich

„Wir konnten unseren Umsatz inklusive Online um erfreuliche 8,7 Prozent steigern, während unsere Filialen ein Wachstum von nahezu sechs Prozent verzeichneten. Darüber hinaus durften wir im Geschäftsjahr 2025/26 fast 250.000 zusätzliche Kundinnen und Kunden begrüßen. Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir neun Filialen modernisiert bzw. umgestaltet. Für das laufende Geschäftsjahr planen wir zudem die Eröffnung von drei weiteren Standorten. Unser Expansionskurs wird also konsequent fortgesetzt“ , fasst Tamás Szűcs, Country Director JYSK Österreich, die Ergebnisse zusammen.

„Ich möchte mich herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen bedanken. Gleichzeitig gilt mein großer Dank allen Kolleginnen und Kollegen in den Filialen sowie im Head Office, die dieses hervorragende Ergebnis möglich gemacht haben“, so Tamás Szűcs weiter.

JYSK stellt Rekord bei Filialeröffnungen auf

Insgesamt eröffnete JYSK 168 neue Filialen und erreichte damit die höchste Zahl an Neueröffnungen in einem Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Darüber hinaus investierte das Unternehmen in 226 Standortmaßnahmen, darunter Filialumzüge, Erweiterungen und Modernisierungen bestehender Filialen. Ziel ist es, Kund:innen ein noch inspirierenderes Einkaufserlebnis zu bieten und gleichzeitig optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden zu schaffen.

JYSK setzte zudem seine Investitionen in die Senkung der bereits wettbewerbsfähigen Preise in verschiedenen Produktkategorien und Sortimentsbereichen fort. Mehr als 14 Millionen neue Kund:innen besuchten eines der über 3.600 JYSK-Filialen oder Onlineshops in den insgesamt 49 Ländern, in denen JYSK vertreten ist.

„Expansion gehört zu unserer DNA. Es ist uns gelungen, Rekordergebnisse zu erzielen und gleichzeitig weiter in unser wachsendes Filialnetz, unsere Distributionszentren sowie in wettbewerbsfähige Preise für unsere Kund:innen zu investieren. Es freut mich sehr, dass sich unsere Kund:innen für unsere Qualitätsprodukte entscheiden und wir ihnen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bieten können, das sie von JYSK erwarten“, sagt Rami Jensen.

JYSK-Mitarbeitende berichten von hoher Arbeitszufriedenheit

Im Geschäftsjahr 2025/26 führte JYSK seine zweijährlich stattfindende Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung (Employee Satisfaction Survey, ESS) durch. Eine Rekordbeteiligung von 98 Prozent der Mitarbeitenden in Filialen, Distributionszentren und Büros in den 29 direkt von JYSK betriebenen Ländern nahm an der Umfrage teil. Dabei erhielt JYSK die höchsten Gesamtbewertungen seiner Unternehmensgeschichte.

Erstmals erreichte JYSK zudem in allen zentralen Bewertungskriterien den sogenannten „Top in Class“-Status. Als „Top in Class“ gelten die besten 25 Prozent der Unternehmen im Vergleichsindex „Global Employee and Leadership Index“ des Beratungsunternehmens Ennova, das die Befragung durchführt.

„Unser Unternehmen basiert auf starken Werten: Tradesman, Colleague und Corporate Spirit. Ich bin stolz darauf, dass unsere Mitarbeitenden sich mit diesen Werten identifizieren und sie jeden Tag leben. Sie sind die Grundlage unseres Erfolgs. Mit unserem starken Umsatzergebnis, den fortlaufenden Investitionen in unsere Expansion und unseren engagierten Mitarbeitenden bin ich überzeugt, dass wir auch künftig die erste Wahl für Kundinnen und Kunden sein werden, die attraktive Angebote rund um Schlafen und Wohnen suchen“, sagt Rami Jensen.

JYSK wird seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 am Donnerstag, den 26. November 2026, veröffentlichen. Darin werden unter anderem die Ergebnisentwicklung und die finanziellen Kennzahlen des Geschäftsjahres vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jysk.at

Quelle: JYSK