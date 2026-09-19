Kind + Jugend 2026: „Internationale Vielfalt macht den Unterschied“

Nach drei Tagen mit erfolgreichem Ordergeschäft, intensivem internationalen Austausch und zahlreichen Impulsen für die Zukunft der Baby- und Kleinkindausstattungsbranche ist die Kind + Jugend 2026 am 17. September zu Ende gegangen. 666 Aussteller aus 42 Ländern präsentierten in Köln ihre Produktneuheiten, Bestseller und aktuellen Kollektionen für den globalen Fachhandel. Der Auslandsanteil auf Ausstellerseite stieg gegenüber dem Vorjahr auf 92 Prozent. Die Besucherzahl blieb in einem wirtschaftlich herausfordernden Marktumfeld auf dem Vorjahresniveau: Rund 15.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 114 Ländern nutzten die große Angebotsvielfalt der internationalen Leitmesse für hochwertige Baby- und Kleinkindausstattung, um ihre Sortimente zu planen, sich frühzeitig über Markttrends zu informieren und persönlich mit Herstellern aus aller Welt ins Gespräch zu kommen.

„Mit Fachbesuchenden aus 114 Ländern hat die Kind + Jugend ihre internationale Reichweite auf Besucherseite gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgebaut. Diese internationale Vielfalt macht in Verbindung mit der hohen Qualität des Fachpublikums den Unterschied: Aus persönlichen Begegnungen entstehen auf der Messe konkrete Geschäftsabschlüsse und langfristige Partnerschaften“, resümiert Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse.

Auch aus Sicht der Branche fiel die Bilanz positiv aus. „Gerade in Zeiten großer Herausforderungen ist es wichtig, für unsere Branche positive Impulse zu schaffen. Und das ist auch in diesem Jahr gelungen. Die hohe Internationalität und die Qualität auf Besucher- und Ausstellerseite machen die Kind + Jugend als globale Leitmesse einzigartig. Eine insgesamt sehr gelungene und erfolgreiche Veranstaltung“, so Michael Neumann, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Kinderausstattungs-Hersteller e. V. (BDKH). Und auch Aussteller hoben die hohe Businessrelevanz der Messe hervor. „Die Kind + Jugend ist der Ort, an dem die globale Baby- und Kleinkindausstattungsbranche zusammenkommt. Für Thule ist sie die perfekte Bühne, um unsere neuesten Innovationen zu präsentieren, uns mit Partnern auszutauschen und zu zeigen, wie wir die Zukunft der Branche mitgestalten“, erklärt Daniel Larsson, Senior Vice President Commercial Thule.

Künstliche Intelligenz als branchenweites Zukunftsthema

Erstmals stand die Kind + Jugend unter einem übergreifenden Leitthema. Unter dem Titel „Growing with AI – New opportunities for the baby & toddler products industry“ rückte sie die Chancen und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz (KI) für die Branche in den Mittelpunkt. Das Thema zog sich durch die gesamte Messe: Mehrere Aussteller präsentierten Produkte mit KI-basierten Funktionen, während das Vortragsprogramm im Trend Space – Playground for Innovation, Networking & Knowledge technologische Entwicklungen einordnete und konkrete Anwendungsfelder aufzeigte. Das Programm griff zugleich weitere relevante Zukunftsthemen auf, darunter Sicherheit ohne Überwachung und Kreislaufwirtschaft in der Baby- und Kleinkindbranche.

„Was morgen im Handel zählt, ist heute in Köln. Das hat die Kind + Jugend in diesem Jahr erneut gezeigt. Über die reine Produktschau hinaus macht sie Innovationen und Markttrends frühzeitig sichtbar, verbindet internationale Marktakteure und bietet der Branche einen verlässlichen Rahmen für Austausch und Geschäft. Mit dem erstmals umgesetzten Leitthema haben wir zudem ein Zukunftsthema aufgegriffen, das die Branche bereits heute beschäftigt und weiter an Bedeutung gewinnen wird“, sagt Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend.

Innovationskraft aus aller Welt

In der Innovation Award Exhibition konnten Fachbesuchende die nominierten und die am ersten Messetag ausgezeichneten Produkte des Innovation Award sowie der Zusatzauszeichnung Midwives’ Choice aus nächster Nähe erleben. Auch hier zeigte sich die wachsende Bedeutung intelligenter und digital unterstützter Produktlösungen. Besonderen Grund zur Freude hatte die Firma Croozer: Der zusammenfaltbare Zweisitzer „Croozer Kid Lykke“ vereint Fahrradanhänger und Buggy in einem System. Er wurde mit dem Innovation Award in der Kategorie „Moving & Travelling“ sowie mit der Zusatzauszeichnung Midwives’ Choice prämiert. „Wir sind sehr stolz, dass unser Croozer Kid Lykke gleich zweifach ausgezeichnet wurde. Der Innovation Award und die Midwives‘ Choice zeigen uns, dass wir mit unserer Entwicklung sowohl fachlich als auch im Hinblick auf den praktischen Nutzen überzeugen konnten. Dieses Vertrauen ist für unser gesamtes Team eine große Anerkennung“, sagt Andreas Gehlen, Managing Director bei Croozer GmbH.

Der New Product Trail bot darüber hinaus einen kompakten Überblick über ausgewählte Neuheiten und erleichterte dem Fachpublikum die Orientierung. Frische Ideen und zukunftweisende Lösungen präsentierten mehr als 20 junge, internationale Unternehmen in der Start-up Area. Weitere internationale Perspektiven eröffneten sieben Pavillons aus China, Hongkong, Italien, Spanien, Taiwan, der Türkei sowie den USA und Kanada.

Über die Messehallen hinaus

Auch digital entfaltete die Kind + Jugend internationale Reichweite. Content Creator u. a. aus Italien, Frankreich und England berichteten live über ihre Social-Media-Kanäle und erzielten mit ihren Beiträgen plattformübergreifend eine kumulierte Reichweite von mehr als einer Million. Damit brachten sie Eindrücke von der internationalen Leitmesse direkt zu ihren Communitys und verschafften aktuellen Produktneuheiten, Trends und relevanten Branchenthemen weit über die Veranstaltung in Köln hinaus Aufmerksamkeit.

Ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und einen nachhaltigen Umgang mit Produkten setzte die Kind + Jugend bereits zum dritten Mal mit ihrer Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Diakonie Michaelshoven. Rund 20 Aussteller hatten sich schon vor Messebeginn für die Aktion angemeldet. Nach Messeschluss stellten sie Produkte von ihren Ständen zur Verfügung, die für soziale Zwecke in der Region eingesetzt werden. Die Kind + Jugend wird den weiteren Weg der Sachspenden begleiten und über ihre Verwendung berichten.

Die Kind + Jugend 2026 in Zahlen

An der Kind + Jugend 2026 beteiligten sich 666 Unternehmen aus 42 Ländern, davon 92 Prozent aus dem Ausland. Einschließlich der Schätzungen für den letzten Messetag verzeichnete die Kind + Jugend 2026 rund 15.000 Besucherinnen und Besucher aus 114 Ländern. Der Auslandsanteil lag auf Seiten des Fachpublikums bei rund 78 Prozent.

Ausblick Kind + Jugend 2027

Im kommenden Jahr findet die Kind + Jugend vom 7. bis 9. September 2027 statt.

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse