Kärntner Tischlernachwuchs überzeugt beim Bundeslehrlingswettbewerb

Wer beim Bundeslehrlingswettbewerb antritt, gehört bereits zur Spitze seines Bundeslandes. Die Kärntner Teilnehmer:innen haben sich zuvor beim Landeslehrlingswettbewerb für das Bundesfinale qualifiziert und stellten sich in Graz dem Vergleich mit den besten Nachwuchstalenten Österreichs.

Kärntens Platzierungen beim Bundeslehrlingswettbewerb:

TISCHLER

Platz: Johannes Kogler (3. Lehrjahr),Lehrbetrieb: Lindner Möbel und Treppen GmbH, Steinfeld im Drautal Platz: Manuel Taferner (1. Lehrjahr),Lehrbetrieb: Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz Platz: Konstantin Anton Gruber (2. Lehrjahr),Lehrbetrieb: „Tischlerei Fischer“ Christina Masser, Moosburg

Im Beisein von Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark und SkillsAustria, Rupert Christian Zach, Landesinnungsmeister aus der Steiermark, Gerhard Spitzbart, Bundesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter in der WKÖ, Lehrlingswart Wolfgang Hasenburger und Bundeslehrlingswart Ludwig Weichinger-Hieden wurden die Gewinner aus Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler in Graz geehrt: Erster Platz für Johannes Kogler.

TISCHLEREITECHNIK

Platz: Lisa Strasser (4. Lehrjahr Tischlereitechnik – Planung),Lehrbetrieb: Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen

Platz: Emily Mößler (4. Lehrjahr Tischlereitechnik – Produktion),Lehrbetrieb: metrica Austria GmbH, Greifenburg

LÄNDERWERTUNG: 5. Platz: KÄRNTEN

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Die Ergebnisse zeigen einmal mehr die hohe Qualität der Kärntner Tischlerausbildung. „Es ist gelungen, die Leistungen unseres Tischlerhandwerks vor den Vorhang zu holen und dem Berufsnachwuchs eine Bühne zu geben. Unsere Teilnehmer: haben Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb ausgezeichnet vertreten. Der Bundessieg von Johannes Kogler und die weiteren Spitzenplatzierungen zeigen, dass die Kärntner Ausbildungsbetriebe hervorragende Arbeit leisten und unser Tischlernachwuchs auch im österreichweiten Vergleich zur Spitze zählt“, betont Landesinnungsmeister Peter Preinig.

Sie sind für Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler in Graz an den Start gegangen. V.l.n.r Konstantin Anton Gruber, Manuel Taferner, Johannes Kogler, Lisa Strasser und Emily Mössler. Landesinnungsmeister Peter Preinig, Lehrlings-Mentor Josef Ukowitz, Florian Messner (Vertreter der Firma metrica Austria GmbH), Johannes Bromann (Landesinnung Kärnten der Tischler und Holzgestalter) und Betreuer Klemens Reinfried freuten sich über die großartigen Leistungen der Fachkräfte von morgen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wko.at/ktn

Quelle: WKK/Fotos: © WKStmk Chrstine Tropper & Silvia Hasenburger