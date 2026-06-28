Übernahme der Jan Kurtz GmbH

Die Unternehmen jankurtz und STERN sind seit vielen Jahren unter einem Dach ansässig und von Beginn an auf Eigentümerebene miteinander verflochten. Eine räumliche und inhaltliche Nähe, aus der im Alltag enge Verbindungen und ein tiefes Verständnis für das jeweils andere Unternehmen entstanden sind.

Der Geschäftsführer und Mitgesellschafter an der Jan Kurtz GmbH, Jan Kurtz, wird seine Anteile zum 30. September 2026 an seinen langjährigen Mitgesellschafter und gleichzeitig Eigentümer der Stern GmbH & Co KG, Jürgen Frank Brackmann, abtreten.

Für Sie bleibt dabei alles, wie Sie es kennen und schätzen. Das Unternehmen jankurtz agiert weiterhin eigenständig am Markt – mit den Ihnen vertrauten Ansprechpartnern und der bekannten Markt- und Markenausrichtung.

Was sich verändert, geschieht im Hintergrund, um agiler und wirtschaftlicher aufgestellt zu sein. Es werden Prozesse und Funktionen in Bereichen wie IT, Logistik, HR und Finanzen enger zusammengeführt und Ressourcen gemeinsam genutzt.

So entsteht aus der emotionalen und räumlichen Nähe nun auch eine strukturelle Stärke – mit klaren Vorteilen in Effizienz und Zukunftsfähigkeit.

Ein erster gemeinsamer Auftritt ist für Anfang September auf den Inspiration Days 2026 von STERN und jankurtz in Affalterbach geplant. Da wollen die Unternehmer zeigen, wie sich zwei eigenständige Marken mit unterschiedlichen Profilen wunderbar ergänzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jankurtz.de

Quelle: Jan Kurtz