Küchenmeile 2026: BLANCO präsentiert neue Highlights für den Küchenwasserplatz

Von 19. bis 24. September haben die Fachbesucherinnen und -besucher die Gelegenheit, am etablierten BLANCO Standort auf Gut Böckel in Rödinghausen (Ostwestfalen) neue Produkte und Services aus erster Hand kennen zu lernen.

Mehr Aufmerksamkeit für den ganzheitlich geplanten Küchenwasserplatz

Mit seinen Neuheiten unterstreicht BLANCO seinen Anspruch, den Küchenwasserplatz konsequent weiterzudenken. Die präsentierten Systemlösungen verdeutlichen, wie sehr sich dieser Küchenbereich, in dem täglich zahlreiche Funktionen und Aktionen zusammenlaufen, in vielerlei Hinsicht gezielt aufwerten lässt.

Thorsten Neelen, BLANCO Vice President Region DACH, erklärt: „Der Wasserplatz von der Armatur über das Becken bis zur Unterschrank-Organisationslösung ist nach unserer Erfahrung eine der am intensivsten genutzten Zonen in der Küche. Was uns auszeichnet, ist, dass wir diesen Bereich konsequent ganzheitlich denken. Das zeigen wir mit unseren Neuheiten auf. Denn hier treffen Design, Komfort, durchdachte Funktionalität, aber auch smarte Features zur Veredelung von Trinkwasser aufeinander. Wir sind sicher: Wer diesem Bereich bei der Planung und Beratung mehr Aufmerksamkeit widmet, schafft nicht nur Mehrwerte für Endkundinnen und Endkunden, sondern erschließt für sich auch wichtige Differenzierungs- und Wachstumspotenziale“.

Chief Commercial Officer (CCO) Melanie Aselmann, seit Mai in die Geschäftsführung der BLANCO Group berufen, nutzt die Präsenz auf Gut Böckel, um die diesjährigen Produkt-Premieren und geplanten Aktivitäten in den strategischen Gesamtkontext der BLANCO Group einzuordnen: „BLANCO steht weltweit für eine starke Marke, hohe Qualität sowie herausragende Design- und Technologiekompetenz. Unsere Produktneuheiten sind Ausdruck dieser Stärken und übersetzen sie in hochwertige Lösungen, die sich konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden in den unterschiedlichen Märkten orientieren. Dabei entwickeln wir uns gezielt vom Produktspezialisten zum Systemanbieter weiter – mit dem Anspruch, unsere Kompetenzen zu ganzheitlichen Lösungen für den Küchenwasserplatz zu verbinden, die für unsere Kunden einen echten Mehrwert schaffen.“

Die Zukunft des Küchenwasserplatzes gestalten

BLANCO investiert kontinuierlich in die Zukunft des Küchenwasserplatzes. Dabei entstehen auf Basis jahrzehntelanger Expertise Lösungen, welche Design, Materialqualität, Funktionalität und digitale Services zu einem stimmigen Gesamterlebnis verbinden. Das Ergebnis sind Systemangebote, die Handelspartnern neue Vermarktungs- und Planungsmöglichkeiten eröffnen und zugleich den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer bereichern. Zu den Highlights der diesjährigen Neuheiten zählen:

BLANCO UNIT LAVIN / VION

Ausdrucksstarkes, gleichzeitig harmonisches Ensemble Mit der BLANCO UNIT, bestehend aus dem Becken VION und der Armatur LAVIN, macht BLANCO seine Designphilosophie am Küchenwasserplatz erlebbar. Die aufeinander abgestimmten Produktfamilien folgen einer gemeinsamen Gestaltungslogik: klare, reduzierte Formen, präzise Übergänge und die konsequente Verbindung von Ästhetik und Funktion. Charakteristische Details wie das ovale Signature-Element als wiederkehrendes Merkmal der BLANCO Design Identity, die markante schräge Kante des Beckens, passgenau abgestimmt auf das dazu konzipierte, flexibel platzierbare Zubehör, oder die facettenartige Profilierung des Armaturenkörpers verleihen dem Ensemble eine eigenständige, hochwertige Anmutung. Erhältlich in sorgfältig abgestimmten Größen, in den Materialien Edelstahl und Velgranit für die Becken-Linie VION und dazu passenden Metallic-Tönen für die LAVIN Armaturenfamilie, bietet diese BLANCO UNIT große Planungsfreiheit und eine harmonische Integration in design-fokussierte Küchenkonzepte.

Die BLANCO UNIT aus LAVIN und VION verkörpert die BLANCO Design Identity in besonderer Konsequenz

Materialtechnologie weitergedacht: Durinox in neuen Farben

Mit gold und platinum ergänzt BLANCO das Durinox-Portfolio um zwei neue zusätzliche Farbvarianten und bietet neue Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung hochwertiger Küchenwasserplätze. Die samtmatte Edelstahl-Oberfläche steht für ausgewählte Unterbaubecken-Modelle der Serie CLARON nun insgesamt in vier Farbtönen zur Verfügung und lässt sich harmonisch mit Armaturen und Zubehör in korrespondierenden Farben kombinieren. Die Erweiterung baut auf der etablierten, mehrfach ausgezeichneten Durinox-Technologie auf, einem patentierten Verfahren, das Edelstahl eine besonders harte, widerstandsfähige und samtmatte Oberfläche verleiht. Die Portfolio-Erweiterung bei Durinox unterstreicht zugleich die langjährige Kompetenz von BLANCO in der Materialentwicklung und Edelstahlverarbeitung.

Die beiden neuen Durinox-Ausführungen gold und platinum für ausgewählte CLARON Becken eröffnen zusätzliche Freiräume für die individuelle Planung des Küchenwasserplatzes

Organisation ist alles: Analoge und digitale Optimierungen

Mit neuem Multi-Match Zubehör und einer neuen Unterschrank-Systemlösung erweitert BLANCO die Funktionsbereiche direkt an und unter der Spüle: Das neue SELECT II BIG, das speziell auf die Anforderungen höherer Unterschränke abgestimmt ist, nutzt den verfügbaren Platz optimal aus. Darüber hinaus lässt es sich optional mit dem FLAT DRAWER Auszug ergänzen – für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Unterschrank.

Auch die digitale Vernetzung des Küchenwasserplatzes entwickelt BLANCO konsequent weiter:

Die BLANCO UNIT App deckt inzwischen das gesamte vernetzte Wassersystem-Portfolio des Unternehmens ab und bietet Nutzerinnen und Nutzern einen zentralen Zugang zu Einstellungen,

Verbrauchsinformationen und Servicefunktionen. Mit der geplanten Integration in die bekannte „Home Assistant“-App öffnet BLANCO sein digitales System überdies erstmals für die Smart-

Home-Welt und schafft die Voraussetzung, den Küchenwasserplatz nahtlos in vernetzte Wohnumgebungen einzubinden. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, die

BLANCO UNIT als ganzheitliches Zusammenspiel aus Produkten, digitalen Anwendungen und Services weiter auszubauen.

Gemeinsam Mehrwert am Küchenwasserplatz schaffen

Dazu zählt auch die neue Generation der BLANCO UNIT POS Displays, die das Unternehmen auf Gut Böckel erstmals präsentiert. Dank ihres modularen Konzepts lassen sich die Displays flexibel an unterschiedliche Ausstellungssituationen und Flächenkonzepte im Handel anpassen und bieten so vielfältige Möglichkeiten zur Präsentation des Küchenwasserplatzes.

Manuel Hopf, Head of Sales Deutschland: “Mit unseren Neuheiten und Aktivitäten zur Verkaufsunterstützung und Schulung rund um Produkte und Installation möchten wir unseren Handelspartnern attraktive Möglichkeiten eröffnen, den Küchenwasserplatz als hochwertige Systemlösung der Küche zu inszenieren. Die Küchenmeile ist für uns außerdem eine wichtige Plattform, vor Ort mit Kunden und Branchenpartnern den persönlichen Austausch zu pflegen, gemeinsame Aktivitäten zu besprechen, Marktimpulse aufzunehmen und vor allem im Schulterschluss mit unseren Handelspartnern die Zukunft des Küchenwasserplatzes zu gestalten.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: Blanco