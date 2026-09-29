area30 2026: Naber setzt mit Systemlösungen Impulse für die Küchenwelt

Besonders das neue Naber LIC 2.0 Smart Lighting-System stieß auf großes Interesse und wurde vom Fachpublikum als richtungsweisende Lösung für die individuell vernetzte Lichtplanung bewertet.

Lösungen für die Anforderungen von morgen

Die Anforderungen an die Küchenbranche verändern sich spürbar. Digitalisierung, intelligente Vernetzung, steigende Planungsansprüche und der Wunsch nach ganzheitlichen Wohnkonzepten verlangen nach Lösungen, die weit über einzelne Produkte hinausgehen. Genau diesen Ansatz stellte Naber auf der diesjährigen area30 in den Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Created to inspire!“ präsentierte das Unternehmen nicht nur zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen Licht, Interieur und Wasserplatz, sondern vor allem ein konsequent durchdachtes Systemportfolio. Die themenbezogene, harmonische Verbindung unterschiedlicher Produktwelten zu intelligenten Gesamtlösungen stieß auf große Resonanz und bestätigte einmal mehr die Rolle Nabers als Innovations- und Vollsortimentspartner des Küchenfachhandels.

Naber LIC 2.0 setzt neue Maßstäbe in der Lichtplanung

Besonderes Interesse zog das neue Naber LIC 2.0 auf sich. Das modulare Smart-Lighting-System überzeugte Fachbesucher durch seine hohe Kompatibilität mit dem neuen Standard Matter, ZigBee 3.0 und DALI sowie seine außergewöhnliche Flexibilität bei der zentralen und dezentralen Lichtplanung. In zahlreichen Gesprächen wurde deutlich, dass Licht heute weit mehr ist als funktionale Beleuchtung. Licht ist Emotion und entwickelt sich zu einem zentralen Gestaltungselement moderner Küchen- und Wohnräume. Naber LIC 2.0 verbindet intelligente Vernetzung mit einfacher Integration in bestehende ZigBee 3.0- und Matter-Netzwerke bei hohem Bedienkomfort.

Ebenso positiv aufgenommen wurden die Erweiterungen des TABLON® Interieur-Sortiments mit neuen Tischsystemen und Wohnlösungen sowie die Neuheiten im ARMATE® Sortiment. Besonders die neue Armaturenserie Reban stieß mit ihrer markanten Formensprache und den gestreckten, organischen Geometrien auf großes Interesse. Auch die Sortimentserweiterungen der Namor®- und die Beleza-Serie wurden vom Fachpublikum als zeitgemäße Ergänzungen für unterschiedliche Küchen- und Einrichtungsstile bewertet. Abgerundet wurde die Präsentation durch ein laufendes Forschungsprojekt, in dem Naber mithilfe eines Wärmeübertragers untersucht, wie sich die Abluftführung von Dunstabzugshauben energetisch optimieren lässt – ein Projekt, das den hohen Innovationsanspruch des Unternehmens auch im technischen Bereich unterstreicht. Die Besucher würdigten insbesondere den konsequenten Praxisbezug der Entwicklungen. Viele der gezeigten Neuheiten wurden als wertvolle Ergänzungen bestehender Planungs- und Einrichtungskonzepte wahrgenommen und eröffnen Küchenstudios zusätzliche Gestaltungsspielräume.

Dialog als Impuls für Innovation

Mindestens ebenso wertvoll wie die Präsentation neuer Produkte war für Naber der intensive persönliche Austausch. Über alle Messetage hinweg führten die Expertinnen und Experten des Unternehmens zahlreiche Gespräche mit Handelspartnern, Architekten, Küchenplanern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Fachmedien. Im Mittelpunkt standen die aktuellen Herausforderungen der Branche – von Digitalisierung und Datenqualität über intelligente Licht- und Lüftungskonzepte bis hin zu ganzheitlichen Planungsansätzen.

„Die klassische Distributionsfunktion allein reicht heute nicht mehr aus. Unsere Kunden erwarten Lösungen, Planungskompetenz und verlässliche Partnerschaft“ , betont Lasse Naber, geschäftsführender Gesellschafter von Naber. „Genau hier liegt unsere Stärke. Mit unserem breiten Sortiment, eigenen Entwicklungen und einer konsequenten Systemorientierung unterstützen wir den Fachhandel weit über die reine Großhandelsfunktion hinaus.“

Systemkompetenz als Erfolgsfaktor

Diese Systemkompetenz prägt das Familienunternehmen seit Jahren. Ob Lüftung mit COMPAIR®, der Wasserplatz als funktionale Einheit aus Spüle, Armatur und Abfallsammler oder intelligente Lichtplanung mit Naber LIC 2.0 – Naber entwickelt Lösungen, die Produktbereiche intelligent miteinander verknüpfen und dadurch echten Mehrwert für Planung, Montage und Nutzung schaffen.

Der erfolgreiche Messeauftritt auf der area30 bestätigt diesen Weg eindrucksvoll. Die hohe Resonanz aus Handel und Fachpresse zeigt, dass integrierte Systemlösungen zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor moderner Küchenplanung werden. Mit Innovationskraft, technischer Kompetenz und partnerschaftlicher Zusammenarbeit wird Naber diese Entwicklung auch künftig aktiv mitgestalten und seine Position als einer der führenden Innovationspartner der Küchenbranche konsequent weiter ausbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber