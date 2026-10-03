Lassen Sie sich Inspirieren: Die Sonderausstellungen des DESIGN DISTRICT 2026

Entdecken Sie neue Ideen für eine nachhaltigere Zukunft, erleben Sie außergewöhnliches Handwerk aus nächster Nähe und finden Sie besondere Stücke für Ihr Zuhause – oder für sich selbst. Denn eines verbindet alle Bereiche des DESIGN DISTRICT: die Freude an Dingen, die mit Ideen, Können und Liebe zum Detail gestaltet wurden.

CIRCULAR DESIGN: KREISLAUF DER IDEEN

Was, wenn aus dem Ende wieder ein Anfang wird? Wenn aus vermeintlichen Reststoffen neue Lieblingsstücke entstehen und gutes Design schon heute daran denkt, was morgen damit passiert?

Die Sonderausstellung CIRCULAR DESIGN zeigt, wie Gestaltung und Verantwortung zusammengedacht werden können. Wiederverwenden, weiterentwickeln, neu interpretieren: Zu entdecken sind Materialien, Produkte und Konzepte, die Ressourcen schonen und Kreisläufe schließen – ohne dabei auf Ästhetik und Funktion zu verzichten. Denn nachhaltiges Design bedeutet nicht weniger. Sondern oft einfach: besser gedacht.

Anbei der Link zu den Workshops und Vorträgen in der Circular Design Schau während des Design District: https://www.design-district.at/cd-programm/

MEISTERSTRASSE: HANDWERK MIT ALLEN SINNEN

Im Wintergarten der Hofburg versammelt die Meisterstraße außergewöhnliche Manufakturen und macht die Welt des modernen Handwerks erlebbar. Möbel und handbedruckte Textilien treffen auf Goldschmiedekunst, nachhaltige Brillen, Rasurkultur, individuelle Düfte und japanische Tischkultur. Vor allem aber begegnen Sie den Menschen hinter den Dingen – und erfahren, wie viel Wissen, Zeit und Sorgfalt in ihnen steckt. Vielleicht ist genau das heute wahrer Luxus: zu wissen, wer etwas geschaffen hat, woher es kommt und warum es lange bleiben kann.

FASHION & ACCESSOIRES: SCHÖNES ZUM MITNEHMEN

Gutes Design endet nicht an der Wohnungstür. In der Sonderausstellung Fashion & Accessoires dreht sich deshalb alles um jene besonderen Dinge, mit denen wir nicht nur unser Zuhause, sondern auch uns selbst umgeben. Entdecken Sie Mode, Schmuck und Accessoires abseits des Gewöhnlichen: feine Materialien, sorgfältige Verarbeitung, kleine Labels und besondere Stücke mit Persönlichkeit. Von Kaschmir und außergewöhnlichem Schmuck bis zu Taschen und Accessoires wird die Hofburg zur Fundgrube für alle, die das Individuelle lieben.

ZU DEN AUSSTELLERN

JETZT TICKETS SICHERN: VIELE WEGE FÜHREN IN DIE HOFBURG

Sie möchten direkt in die Hofburg? Dann bestellen Sie Ihr Ticket für den DESIGN DISTRICT 2026 schon jetzt bequem online und freuen Sie sich auf drei Tage voller Design, Inspiration und neuer Ideen.

Oder gehören Sie zu jenen, die gerne das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen? Dann machen Sie schon den Weg zum Ticket zur kleinen Design-Tour: In den teilnehmenden Wiener Stores liegen Gratis-Tickets für den DESIGN DISTRICT für Sie bereit. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Schauen, Stöbern und Entdecken – und nehmen Sie Ihre kostenlose Eintrittskarte für die Hofburg gleich mit.

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oder

Weitere Informationen finden Sie unter www.design-district.at

Quelle: AD Werbe Design Atelier GmbH