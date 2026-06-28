Leifheit Österreich eröffnet neuen Showroom und präsentiert innovatives POS-Konzept

Die Leifheit Erlebnisflächen für Handelspartner

Als einer der führenden Anbieter von Haushaltsprodukten in Europa steht, Leifheit für innovative Lösungen in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Bügeln und Küche. Mit dem neuen POS-Konzept erweitert das Unternehmen seine Unterstützung für den stationären Handel um ein praxisorientiertes Instrument zur besseren Kundenführung. Auch hier gilt “Ideen, die das Leben leichter machen“.

„Unsere Produkte lösen konkrete Herausforderungen im Haushalt. Im Handel treffen Konsumentinnen und Konsumenten jedoch häufig auf komplexe Sortimente und eine hohe Produktauswahl. Mit unserem lokal entwickelten Leitsystem schaffen wir Orientierung und unterstützen alle Entscheider im Kaufprozess dabei, Entscheidungen einfacher und schneller zu machen“ , erklärt Gerald Ruckhofer, Leiter Marketing Österreich.

Mehr Orientierung, mehr Kaufabschlüsse

Studien zeigen, dass ein großer Teil der Kaufentscheidungen direkt am Regal getroffen wird. Ein klar strukturierter Point of Sale kann daher einen wesentlichen Beitrag zur Conversion und zum Hinausverkauf leisten.

Das neue Leifheit-Leitsystem basiert auf einem mehrstufigen Ansatz:

Einfache Navigation innerhalb der Kategorie

Klare Kommunikation von Kundenbedürfnissen und Anwendungsbereichen

Zielgerichtete Produktempfehlungen für unterschiedliche Anforderungen

Schnelle Orientierung durch einheitliche visuelle Elemente

Dadurch finden Konsumentinnen und Konsumenten schneller die passende Lösung für ihren Bedarf. Gleichzeitig werden Unsicherheiten reduziert und Fehlkäufe minimiert.

Leifheit Reinigung Planung

Erlebniswelten als Inspiration für den Handel

Das neue Konzept wurde vom österreichischen Trade Marketing Team entwickelt und erstmals im neugestalteten Showroom der Leifheit Österreich Zentrale in Wiener Neudorf präsentiert. Dort zeigen Musterregale und Erlebniswelten, wie eine moderne, kundenorientierte Warenpräsentation im Handel umgesetzt werden kann.

Die Kombination aus neuer Markenwelt, überarbeiteten Verpackungen, aufmerksamkeitsstarken Displays und einer klaren Regalführung schafft ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis und unterstützt die Wertigkeit der Marke am POS.

Leifheit Superduster Erlebnisfläche

Partnerschaftlich den POS der Zukunft gestalten

Mit dem neuen Leitsystem unterstreicht Leifheit Österreich seinen Anspruch, Handelspartner aktiv bei der Optimierung ihrer Verkaufsflächen zu unterstützen. Das Konzept kann flexibel an unterschiedliche Flächen- und Sortimentsgrößen angepasst werden und bietet damit eine praxisnahe Lösung für moderne Haushaltswarenabteilungen.

Leifheit macht aus Regalen Orientierungspunkte – und aus Kaufinteresse erfolgreiche Kaufentscheidungen.

Eröffnung mit Teamgeist und Begeisterung

Die Eröffnung des neuen Showrooms stand ganz im Zeichen des Miteinanders. Gemeinsam mit Kunden, Handelspartnern und Mitarbeitenden verfolgte Leifheit Österreich in den frühen Morgenstunden das Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Die mitreißende Stimmung und das gemeinsame Mitfiebern sorgten für einen gelungenen Auftakt.

Damit wurde die Eröffnung des neuen Showrooms nicht nur zu einer Präsentation innovativer POS-Konzepte, sondern unterstrichen den partnerschaftlichen Charakter der Veranstaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leifheit.at

Quelle: LEIFHEIT