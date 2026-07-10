Leitthema der interzum 2027: „Beyond Boundaries: Elevating Strategic Resilience“

Die interzum stellt ihr Leitthema für die Ausgabe 2027 vor: „Beyond Boundaries: Elevating Strategic Resilience“. Vom 11. bis 14. Mai 2027 zeigt die weltweit führende Messe für Möbelfertigung und Interior Design in Köln, wie die internationale Zulieferindustrie den Herausforderungen eines dynamischen Marktumfelds mit Resilienz, Zukunftsfähigkeit und Anpassungsstärke begegnet. Das Leitthema schafft einen gemeinsamen inhaltlichen Rahmen für zentrale Themen der Branche und lädt Aussteller dazu ein, ihre Lösungen im Kontext strategischer Resilienz zu präsentieren.

Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, volatile Märkte, steigende Energiekosten sowie neue regulatorische Anforderungen stellen Unternehmen weltweit vor grundlegende Herausforderungen. Zugleich eröffnen technologische Entwicklungen, internationale Kooperationen und innovative Geschäftsmodelle neue Chancen für die Branche.

„Strategische Resilienz ist zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für die internationale Zulieferindustrie geworden. Mit dem Leitthema der interzum 2027 schaffen wir einen gemeinsamen Rahmen, der Orientierung bietet, den internationalen Branchendialog fördert und Zukunftsstrategien sowie Innovationen sichtbar macht. Die interzum bringt führende Unternehmen, renommierte Expertinnen und Experten und ein hochkarätiges Fachpublikum zusammen und zeigt, mit welchen Materialien, Komponenten, Technologien und Konzepten die Branche den Wandel aktiv gestaltet“ , so Maik Fischer, Director der interzum.

Strategic Resilience als Leitgedanke der Branche

Strategic Resilience steht für die Fähigkeit von Unternehmen, sich flexibel auf veränderte Marktbedingungen einzustellen und ihre Geschäftsmodelle sowie Wertschöpfungsketten langfristig wettbewerbsfähig auszurichten. Dabei geht es nicht allein um Krisenfestigkeit, sondern vor allem um Anpassungsfähigkeit, strategische Weiterentwicklung und die aktive Gestaltung widerstandsfähiger Unternehmens- und Lieferstrukturen.

Drei Trendfelder prägen die inhaltliche Ausrichtung

Unter dem Dach von Strategic Resilience stellt die interzum 2027 insbesondere drei Entwicklungen in den Mittelpunkt:

Collaboration steht für den Aufbau neuer Partnerschaften und kollaborativer Netzwerke entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unternehmen schließen sich zusammen, um Synergien zu nutzen, gemeinsame und ganzheitliche Lösungen anzubieten, effizienter zu produzieren und kürzere Lieferzeiten zu ermöglichen. Zusätzliche Dynamik entsteht durch neue Technologien wie den Digitalen Produktpass oder Digitale Zwillinge.

Regionalization beschreibt den Trend, Produktions- und Lieferstrukturen näher an wichtige Absatzmärkte zu verlagern. Der Auf- oder Ausbau lokaler Produktionsstätten in strategisch wichtigen Wachstumsmärkten wird zunehmend als Wettbewerbsvorteil gesehen. Die lokale Fertigung ermöglicht schnellere Reaktionszeiten, eine stärkere Anpassung von Produkten und Dienstleistungen an lokale Marktanforderungen sowie kürzere Transportwege.

Sourcing Optimization umfasst Strategien für resilientere Lieferketten. Diversifizierte Beschaffung, digitale Prozesse und langfristige Partnerschaften helfen Unternehmen, Risiken zu minimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig gewinnen effizientes Prozessmanagement sowie Partner mit technologischem Know-how und hoher regulatorischer Kompetenz weiter an Bedeutung.

Neben diesen drei Trends bleibt das Leitthema offen für weitere Zukunftsthemen im Kontext von Strategic Resilience – von Kreislaufwirtschaft und Automatisierung über Miniaturisierung bis hin zu ganzheitlichen und adaptiven Lösungsansätzen. So werden aktuelle Markttrends mit individuellen Antworten der Unternehmen verbunden und neue Perspektiven auf die Zukunft der Branche eröffnet.

Orientierung und Sichtbarkeit für die Branche

Mit dem Leitthema 2027 unterstreicht die interzum ihre Rolle als weltweit führende Plattform für Innovation, Transformation und internationalen Branchendialog. Aussteller haben die Möglichkeit, ihre Produkte, Materialien, Komponenten und Technologien strategisch einzuordnen und im Kontext zentraler Branchentrends sichtbar zu machen. Fachbesuchende erhalten Orientierung in einem dynamischen Marktumfeld, einen strukturierten Überblick über aktuelle Transformationsprozesse der internationalen Möbelzulieferindustrie sowie Inspiration durch innovative Lösungsansätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Interessierte Unternehmen können sich weiterhin unter www.interzum.com/de/fuer-aussteller/aussteller-werden/ als Aussteller registrieren.

Quelle: Koelnmesse