Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ehrte Johann Klein

Johann Klein wird von Bürgermeister Michael Ludwig geehrt

Der Unternehmer Johann Klein ist langjähriger Obmann im Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels für Wien. Er leitet seit 1992 die Firma „Möbel Klein“ auf der Landstraßer Hauptstraße. Darüber hinaus ist er als Vorsitzender der Berufsgruppe Einrichtungsfachhandels in der Wirtschaftskammer Wien, als Obmann des Landesgremiums Wien des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie als Mitglied des Bundesgremiums des Elektro- und und Einrichtungsfachhandels in der Wirtschaftskammer Österreich tätig.

„Johann Klein verkörperte unternehmerische Kontinuität und hohe fachliche Qualität“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Er hat nicht nur einen traditionsreichen Betrieb weitergeführt, sondern seine Erfahrung auch in den Dienst einer ganzen Branche gestellt.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-klein.at

Quelle: Stadt Wien/Christian Jobst