Liebherr-Hausgeräte erreicht erstmals EcoVadis-Platin

Liebherr-Hausgeräte ist von EcoVadis mit der Platin-Medaille ausgezeichnet worden. Mit 89 von 100 Punkten erreicht das Unternehmen die höchste Auszeichnungsstufe der international renommierten Nachhaltigkeitsrating-Agentur und gehört damit zu den besten ein Prozent der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Gegenüber dem Vorjahr konnte Liebherr-Hausgeräte seine Gesamtbewertung um 14 Punkte steigern und erreicht damit das beste Ergebnis seiner bisherigen Bewertungshistorie.

„Die Platin-Medaille von EcoVadis ist eine außerordentliche Anerkennung unserer bisherigen Fortschritte. Besonders freut uns daran, dass wir uns in allen vier Bewertungsbereichen verbessern konnten. Dieses Ergebnis ist dem unermüdlichen Einsatz aller Mitarbeitenden entlang unserer Wertschöpfungskette zu verdanken. Gleichzeitig ist es für uns ein Ansporn, die angestoßenen Entwicklungen weiterzuführen“ , sagt Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH.

EcoVadis bewertet Liebherr-Hausgeräte in den Themenfeldern Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Liebherr steigerte sein Ergebnis in allen Bereichen und erreichte 94 von 100 Punkten im Bereich Umwelt, 91 Punkte bei Arbeits- und Menschenrechten, 81 Punkte im Bereich Ethik sowie 86 Punkte in der nachhaltigen Beschaffung. Diese Bewertung umfasst die Aktivitäten des gesamten Produktsegments Kühl- und Gefriergeräte einschließlich seiner fünf Produktionsstandorte.

Liebherr mit nennenswerten Fortschritten im Bereich Umwelt

Die höchste Einzelbewertung erlangte der Kühl- und Gefriergerätehersteller im Bewertungsfeld Umwelt. Positiv gewürdigt wurden unter anderem die bestehenden Umweltmanagementsysteme, die Umsetzung entsprechender Maßnahmen innerhalb des Unternehmens sowie die Berichterstattung zu relevanten Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Managementsysteme sind nach ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Darüber hinaus flossen Aspekte wie Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft in die Bewertung ein. Dazu zählten Prozessoptimierungen zur Reduzierung des Materialeinsatzes, die Wiederverwendung von Materialien und Ansätze zur Verlängerung der Produktlebensdauer. Auch die Bereitstellung von Ersatzteilen, Diagnosetools und Serviceangeboten zur Unterstützung von Reparaturen wurden einbezogen. Ein weiterer Bestandteil des Ergebnisses ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Liebherr auf Firmengruppenebene. Dabei berücksichtigt EcoVadis die Offenlegung relevanter Kennzahlen sowie deren externe Verifizierung.

Hohe Punktzahl für Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden

Im Bereich Arbeits- und Menschenrechte erreichte Liebherr-Hausgeräte 91 Punkte. Eine Rolle bei der Bewertung spielten etwa die Richtlinien und Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden, zur Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt sowie zur beruflichen Weiterentwicklung. Einbezogen wurden beispielsweise Programme zur Kompetenzentwicklung, individuelle Entwicklungs- und Karrierepläne, flexible Arbeitsmodelle, familienfreundliche Angebote sowie Maßnahmen zu Gesundheit und Arbeitssicherheit. Auch Regelungen zur Vermeidung von Diskriminierung und Belästigung sowie vorhandene Beschwerdemechanismen waren Teil der Bewertung.

Verbesserung in Ethik und nachhaltiger Beschaffung

Im Themenfeld Ethik wurde Liebherr-Hausgeräte mit 81 Punkten eingestuft. Zu diesem Ergebnis trugen unter anderem Richtlinien und Maßnahmen zur Korruptionsprävention, zum Datenschutz und zur Informationssicherheit bei. Dazu gehören Risikobewertungen, Schulungen, Kontrollmechanismen und Hinweisgebersysteme. In der nachhaltigen Beschaffung erzielte das Unternehmen 86 Punkte. Als Teil davon wurden die Analyse möglicher Nachhaltigkeitsrisiken in der Lieferkette, Lieferantenbewertungen und Vor-Ort-Audits sowie die Einbindung sozialer und ökologischer Anforderungen in Lieferantenverträge bewertet. Ein verbindlicher Verhaltenskodex für Lieferanten bildet hierfür eine weitere Grundlage.

Auszeichnung als Ansporn für die weitere Entwicklung

Die erstmalige Auszeichnung mit der EcoVadis-Platin-Medaille zeigt die deutliche Verbesserung von Liebherr-Hausgeräte innerhalb des Bewertungsrahmens von EcoVadis. Mit einem Plus von 14 Punkten gegenüber dem Vorjahr und Fortschritten in allen vier Bewertungsbereichen hat der Hersteller für Kühl- und Gefriergeräte sein bisher bestes Ergebnis erreicht. Dabei versteht Liebherr-Hausgeräte Nachhaltigkeit als fortlaufenden Prozess und lässt sich regelmäßig von EcoVadis bewerten. Das Ranking macht Fortschritte sichtbar und unterstützt den Hersteller zugleich darin, Verbesserungspotenziale systematisch zu identifizieren und seine Entwicklung gezielt voranzutreiben.

Weitere Informationen zum Ergebnis von Liebherr-Hausgeräte finden Sie auf Ecovadis Platinum Medal | LIEBHERR-HAUSGERAETE GMBH oder unter home.liebherr.com

Quelle: LIEBHERR