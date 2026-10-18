Textile Performance für den Weltmarkt: Heimtextil 2027 verknüpft Interior Design, Qualität und globales Sourcing

Textile Produkte müssen heutzutage ihre Qualität, Funktion und langfristigen Nutzwert unter Beweis stellen. Vom 12. bis 15. Januar 2027 zeigt die Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien und textiles Design passende Neuheiten entlang der gesamten Wertschöpfung: von Fasern und Garnen über die Designs internationaler Studios und junger Talente bis zu fertigen Kollektionen, funktionalen Objekttextilien und kompletten Raumlösungen.

Immer komplexere Anforderungen prägen die Nachfrage nach Wohn- und Interiorprodukten: So prüfen Konsument*innen Preis, Qualität, Funktion und Lebensdauer kritischer. Zugleich erschweren geopolitische Unsicherheiten die Planung internationaler Lieferketten. Planer*innen und Einkäufer*innen suchen Textilien, die im täglichen Einsatz bestehen, sowie Partner, die vereinbarte Qualität und Mengen verlässlich liefern können – auch in Zukunft. In diesem Umfeld bewegt sich die Heimtextil 2027 auf dem Niveau des Vorjahres. Rund 2.900 Aussteller bestätigen die Stabilität und internationale Relevanz der Veranstaltung.

„In einem schwer planbaren Markt zählen Qualität, Verlässlichkeit und persönliche Beziehungen. Auf der Heimtextil können Fachbesucher*innen Materialien direkt erleben, Anforderungen mit Herstellern besprechen und Produktionspartner für die benötigten Mengen finden. Diese Verbindung aus Produkterlebnis, internationalem Sortiment und persönlichem Austausch macht die Heimtextil zu einem verlässlichen strategischen Partner der Branche – gerade in einem anspruchsvollen Markt“ , sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Zwischen Funktion und Entlastung – die Heimtextil Trends 27/28

Unter dem Titel „Home-Maxxing – The Performance of Everyday Living“ greift die Heimtextil gemeinsam mit der Mailänder Designplattform Alcova ein Spannungsfeld des zunehmend optimierten Alltags auf: Räume sollen immer mehr leisten, ohne den Menschen mehr abzuverlangen. Die Heimtextil Trends 27/28 übersetzen diesen Anspruch in drei Praxis-Ansätze für die Gestaltung von Textilien und Oberflächen:

Staged Competence greift den Wunsch nach erkennbarer Leistungsfähigkeit auf: Codes, Zahlen und Mikrografiken machen technische Raffinesse und Strapazierfähigkeit zum Teil der Ästhetik.

greift den Wunsch nach erkennbarer Leistungsfähigkeit auf: Codes, Zahlen und Mikrografiken machen technische Raffinesse und Strapazierfähigkeit zum Teil der Ästhetik. Inside, Out macht schwer durchschaubare Technik transparent, etwa durch sichtbare Nähte, Gurte, Reißverschlüsse oder austauschbare Bezüge.

macht schwer durchschaubare Technik transparent, etwa durch sichtbare Nähte, Gurte, Reißverschlüsse oder austauschbare Bezüge. Hyper Presence kontert digitale Reizüberflutung mit haptischer Präsenz: Naturfasern, raue Oberflächen, Falten und Patina machen Material und Alterung erfahrbar.

Auch für die Planung und Produktentwicklung leiten sich konkrete Ansätze ab: Leistung wird erkennbar, Konstruktion verständlich und Materialqualität spürbar. So liefern die Heimtextil Trends 27/28 den Bereichen Handel, Design und Industrie essenzielle Orientierung für künftige Sortimente, Produkte und Räume.

Der Trend Space gewinnt eine weitere prägende Designstimme. Architektin und Designerin Patricia Urquiola integriert eigene Exponate in die Inszenierung der Heimtextil Trends 27/28. Dabei führt sie ihre Materialforschung der vergangenen Heimtextil-Ausgaben fort. Im Fokus stehen sowohl neue Arbeiten als auch Weiterentwicklungen bekannter Ansätze. Mit Alcova als Kurator und Patricia Urquiolas ergänzender Perspektive bündelt die Heimtextil erneut starke Mailänder Designkompetenz in Frankfurt.

Carpets & Rugs vernetzt den globalen Teppichmarkt neu

Carpets & Rugs ordnet das Teppichangebot 2027 stärker entlang der Einkaufs- und Vertriebskanäle und bringt Einkäufer*innen schneller zu passenden Produkten und Lieferanten. Handgeknüpfte Unikate, hochwertige Fußmatten und Bodenlösungen ergänzen in Halle 3.0 die Raumkonzepte von Interior Design Concepts: Window, Wall & Floor. In Halle 3.1 trifft die Branche auf namenhafte Key Player der Branche wie Oriental Weavers mit EFCO und MAC, Ragolle Rugs, Balta Industries, Merinos, Verbatex oder Welspun. Die Nähe zu Decorative & Furniture Fabrics erleichtert Verantwortlichen für Groß- und Einzelhandel, Warenhäuser, Discounter sowie Hospitality und Objektgeschäft den direkten Vergleich von Teppichen und Stoffen für komplette Raumprojekte. Die Hallen 11.0, 12.0 und 12.1 bündeln hand- und maschinengewebte Teppiche für das internationale Volumengeschäft. Für das neue Premiumsegment Carpets & Rugs Excellence in Halle 11.0 wählte eine unabhängige Fachjury internationale Volumenhersteller nach Produktqualität, Verarbeitung und Produktionskompetenz aus. Einkäufer*innen aus dem Handel finden hier Lieferanten, deren Fertigungsmöglichkeiten zum geforderten Qualitätsniveau und Ordervolumen passen. Bestätigt sind unter anderem Branchengrößen wie Bhadohi Carpets, Hafizia Arts & Crafts, Heritage Overseas und Jaipur Rugs in Halle 11.0 sowie Teppich de Orienta, Bikaner Handloo Carpets und Rugs Inc. in Halle 12.0.

Starke Areale für Bed, Bath & Living und Smart Bedding

Das neue Areal Comfort & Connect bündelt im Foyer der Halle 5.1 hochwertige Bett- und Badtextilien, Dekokissen und Wohnaccessoires. Darunter befinden sich Marken wie beispielsweise Essenza Home, Hermann Biederlack, Ibena Textilwerke und Zoeppritz. Hier erhalten Bettenfachhandel, Hospitality und Objektausstattung einen zentralen Ausgangspunkt für ihre Produktauswahl. In direkter Nähe ergänzt Bed, Bath & Living in den Hallen 5.0, 5.1 sowie in einem Teilbereich der Halle 4.2 das Angebot um weitere Marken und Kollektionen sowie Anbieter für das Private-Label-Geschäft. Bei Smart Bedding in Halle 4.0 wächst das Angebot um zahlreiche deutsche und europäische Matratzenhersteller. Das Areal Sleep & Meet versammelt in Kooperation mit dem Fachverband Matratzen-Industrie e. V. erneut führende Matratzen- und Schlafsystemanbieter. Dazu zählen eine Vielzahl an Marken wie zum Beispiel Auping Germany, Dormiente, die EuroComfort Group mit Badenia, Brinkhaus, Lück und Schlaraffia, f.a.n. frankenstolz mit Heinrich Häussling und Centa Star sowie Schwarzwald Schlafsysteme. Gemeinsam bündeln Comfort & Connect und Sleep & Meet renommierte Marken zu einer starken Plattform für die Schlaf- und Lifestylebranche.

Ganzheitliches Interior Design für Wohn- und Objektprojekte

In Halle 3.0 vereint Interior Design Concepts: Windows, Wall & Floor Lösungen für Wand, Fenster und Boden. Wie daraus ein stimmiges Raumkonzept entsteht, zeigt das DecoTeam: Inszenierungen geben Interior-Profis konkrete Impulse, wie sie Stoffe, Sonnenschutz und Bodenbeläge kombinieren können. Direkt daneben übersetzen ausgewählte Marken in der Design Lounge powered by DecoTeam Wohn- und Textiltrends in Farben, Materialien und Oberflächen. Die textile Basis dafür bilden die Hallen 3.1 und 4.1 ab: Decorative & Furniture Fabrics bietet das weltweit größte Angebot an Möbel- und Dekorationsstoffen, Outdoor- und Objekttextilien, Kunstleder sowie an europäischen Webern. Interior-Profis können Materialien und Kollektionen so projektbezogen vergleichen und zu ganzheitlichen Raumlösungen kombinieren.

Zukunftsfähige Materialien für funktionale Räume

Hotels, Büros, Healthcare- und Retail-Flächen stellen unterschiedliche Anforderungen an Materialien. Entsprechend bündelt Interior.Architecture.Hospitality funktionale Objekttextilien, spezialisierte Anbieter und Fachwissen. Gemeinsam mit der von Nina Marenzi gegründeten Future Fabrics Expo als Partner präsentiert die Heimtextil im neuen Functional Futures Lab in Halle 4.1 innovative Materialien und Designlösungen für die Räume von morgen – mit Fokus auf Performance und Funktionalität. Das Begleitprogramm bringt die textilen Lösungen zur Anwendung: Vorträge und geführte Touren machen Einsatzfelder am Talk Spot greifbar, führen zu relevanten Ausstellern und erleichtern die gezielte Suche nach Produkten und Projektpartnern.

Textile Design: internationale Studios und neue Talente in Halle 4.2

Halle 4.2 ist die Bühne für das weltweit größte Messeangebot im Bereich Textile Design. Internationale Studios präsentieren hier Muster, Farbwelten und Gestaltungskonzepte für Wohn- und Objekttextilien. Einkäufer*innen und Produktentwickler*innen und können Farben, Maßstäbe und Texturen im Original begutachten, Designs für kommende Kollektionen auswählen und mit Designer*innen in Kontakt treten. Die in Kooperation mit Jennifer Castoldi (Trendease) kuratierte New Talent Area wächst im zweiten Jahr auf mehr als 30 Talente und bringt die Visionen einer neuen Design-Generation nach Frankfurt: mit innovativen Designs, Materialien und nachhaltigen Ansätzen.

Global Home: Produktionspartner für jede Ordergröße

Mit dem Produktbereich Global Home ist die Heimtextil Europas größte Sourcing-Plattform für Heimtextilien. In den Hallen 8.0 und 9.1 präsentieren Volumenproduzenten, Private-Label-Anbieter und Länderpavillons Kollektionen für Bett, Bad und Küche; in den Hallen 12.0 und 12.1 folgen internationale Hersteller für Fenster- und Dekotextilien. Über beide Segmente hinweg können Einkäufer*innen Kollektionen auswählen und Eigenmarkenoptionen sowie Ordervolumina direkt mit den Anbietern klären. Für Global Home Excellence in Halle 9.0 und Halle 11.0 wählte eine unabhängige Fachjury Hersteller nach definierten Qualitätskriterien aus. Einkäufer*innen sehen direkt im internationalen Vergleich, welche Produktionspartner das geforderte Qualitätsniveau auch in großen Ordervolumina liefern können. So sind Qualität, Nutzen und Beschaffbarkeit auf der Heimtextil ebenso eng miteinander verknüpft wie im Berufsalltag ihrer Zielgruppen.

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar 2027 statt.