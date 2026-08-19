Lukas Bayer ist neuer Regionalleiter für Westösterreich und Südtirol bei der MHK Österreich

Seit dem 1. August 2026 verstärkt Lukas Bayer die MHK Österreich als Regionalleiter für Westösterreich und Südtirol. In seiner Position verantwortet er die Betreuung der Handelspartnerinnen und -partner, die Gewinnung neuer Mitglieder sowie die Begleitung der Marke „MHK Küche und Wohnen“ – der Weiterentwicklung der Handelsmarke MHK Mein Küchenspezialist.

Bayer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Küchen- und Einrichtungsbranche ein. Zu seinen Stationen zählen unter anderem XXXLutz, Leiner/kika, Oranier, Lechner Arbeitsplatten und OLINA Küchen, zuletzt als Gebietsverkaufsleiter bei Impuls für Österreich und anteilig Bayern.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Handelspartnern neue Potenziale zu erschließen und die MHK Österreich noch stärker in die Region zu tragen. Die MHK steht für partnerschaftliche Zusammenarbeit und überzeugende Leistungen für den Fachhandel. Besonders gespannt bin ich auf den intensiven Austausch im Netzwerk. Mit dem Konzept ‚MHK Küche und Wohnen‘ bieten wir dem Handel gerade in einem herausfordernden Marktumfeld attraktive Chancen für die Zukunft“, sagt Lukas Bayer.

Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich und MHK Schweiz, ergänzt: „Mit Lukas Bayer gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenkenner, der die Anforderungen des Küchen- und Einrichtungsfachhandels aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Seine langjährige Erfahrung macht ihn zur idealen Besetzung für diese wichtige Region. Mit ihm stärken wir die persönliche Betreuung unserer Partner und positionieren uns mit Fokus auf Marktnähe und Serviceorientierung.“

Lukas Bayer folgt auf Christian Landry, der das Unternehmen nach 6 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Weitere Informationen gibt es unter www.mhk.de und www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK Group