Falmec präsentiert Designkonzept Mimesis im eigenen Showroom in Löhne

Während der Herbstmessesaison zeigt dort der italienische Lüftungsspezialist erstmals die auf der EuroCucina in Mailand vorgestellte Philosophie Mimesis, die Abzugstechnik nahezu unsichtbar in moderne Küchen integriert. Zu den Highlights zählen exklusive Ultra-Matt-Oberflächen für Kochfeldabzüge, die extrem kratzfest und langlebig sind. Erhältlich im samtigen Schwarz, Grau und Champagner oder in eleganter Travertin-Optik, werden sie zum stilvollen Mittelpunkt der Küche.

Die innovativen Lösungen sind vom 19. bis 24. September 2026 in Löhne (Ostwestfalen) zu sehen. falmec lädt Sie herzlich ein und freut sich auf Ihren Besuch und den persönlichen Austausch!

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Deutschland-Premiere für Mimesis im Falmec Showroom in Löhne

Gerne reserviert das Team von falmec einen individuellen Termin für Sie mit Ronny Müller, Vertriebsleitung Falmec Deutschland.

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei falmec.

Herzliche Grüße,

Ihr Team von Falmec Deutschland

Adresse

Kitchen Center Löhne

Oeynhausener Straße 65

32584 Löhne