Exklusive Stories, Interviews und Videos zeigen, wie Design und Materialentwicklung neue Produkte hervorbringen und Technologien die industrielle Fertigung verändern. Analysen zu Sourcing und internationalen Märkten machen aktuelle Zusammenhänge und Geschäftschancen sichtbar. Unternehmen der Textilbranche können sich mit buchbaren Bannern, Advertorials und Firmenprofilen gezielt online platzieren.

Von Interior & Contract Textiles über Apparel Fabrics & Fashion bis zu Technical Textiles & Textile Processing: Texpertise umfasst die gesamte textile Welt. Als internationaler Marktführer mit über 60 Textilmessen in 15 Ländern kennt die Messe Frankfurt die Branche in ihrer ganzen Vielfalt – und bringt sie weltweit zusammen. Die digitale Plattform texpertise-network.com macht diese Kompetenz über Messezyklen hinaus verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen eigens produzierte Inhalte

Features, Interviews und Videos stellen Textil-Persönlichkeiten und Innovationen vor. Gefragte Expert*innen zeigen, wie neue technische Materialien, Gestaltung und Produktion die Industrie verändern. Verbunden mit Strategien, wie Entwicklungen aus einem Marktsegment neue Möglichkeiten in anderen Bereichen der Wertschöpfungskette eröffnen können. Dazu bestehen zahlreiche Partnerschaften mit renommierten Medienpartnern, die mit ihrer Branchenexpertise und Reichweite das Angebot verbreitern. Darunter: WTiN, der Research- und Analysedienst für textile Material- und Technologieinnovationen, FRAME, das internationale Medium für Interior Design, oder Stylepark, die Frankfurter Architektur- und Designplattform.

„Texpertise steht für die Stärke unserer weltweiten Textilmessen und ein Messeangebot, das stetig wächst. Die digitale Plattform führt diese Qualität und internationale Präsenz über die Messetermine hinaus fort. Sie bietet einen Business-Hub für fundierte Inhalte und die internationale Positionierung von Unternehmen und Vorreitern an 365 Tagen bei uns“ , sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles and Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Über 60.000 User pro Monat

Als Netzwerk vereint Texpertise weltweit in den relevantesten Märkten die persönliche Begegnung mit impulsgebenden Brancheninhalten und digitaler Reichweite.

Online erreicht Texpertise monatlich schon mehr als 60.000 User. Mit physischer Präsenz sowie buchbaren Bannern, Advertorials und Firmenprofilen erhalten Unternehmen damit ganzheitliche Möglichkeiten, sich gezielt im internationalen Umfeld entlang der Wertschöpfungskette zu positionieren – auf den über 60 Textilmessen und das ganze Jahr über digital.

Texpertise macht die Vielfalt der Textilbranche digital verfügbar – mit exklusiven Inhalten, internationaler Expertise und ganzjähriger Sichtbarkeit für Unternehmen.

Texpertise Plattform:

Hier finden Sie Informationen über die internationale Textilindustrie und die von der Messe Frankfurt organisierten internationalen Textilfachmessen.

https://texpertise-network.com/

Quelle: Bild: Texpertise/Messe Frankfurt