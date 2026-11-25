Mit Beginn der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ am 25. November startet österreichweit erneut die Kassabon-Initiative des heimischen Handels. Die bereits 6. Ausgabe der Kooperation des Bundesministeriums für Inneres (BMI) und der Polizei mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und zahlreichen Mitgliedern des Handelsverbands ermöglicht es, von Gewalt betroffene Frauen besser zu erreichen.

In Kooperation mit 25 Handelsbetrieben werden im November und Dezember der Polizeinotruf 133, die Nummer der Frauenhelpline 0800 222 555 sowie die Nummer des Gewaltschutzzentrums 0800 700 217 und der Opfer-Notruf der Österreichischen Justiz 0800 112 112 auf Kassabons gedruckt.

Gemeinsames Ziel: Hilfsangebote in ganz Österreich sichtbar machen

„Hilfe muss dort sichtbar sein, wo die Menschen täglich unterwegs sind. Ein Kassabon ist zwar nur ein kleines Stück Papier, für eine Frau, die Gewalt erlebt, kann er aber eine entscheidende Information über Hilfsangebote enthalten. Gemeinsam mit 25 führenden österreichischen Händlern nutzen wir unsere Nähe zu den Menschen, um Hilfe sichtbar und leichter erreichbar zu machen“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

„Gewalt gegen Frauen geht uns alle an, überall und zu jeder Zeit. Die Polizei ist dabei Ansprechpartner und auch Einschreiter. Die Kassenbon-Aktion unterstützt beim Informieren über die wichtigsten Kontaktdaten, um in Notsituationen schnellstmöglich Hilfe zu erhalten“, bestätigt Innenminister Gerhard Karner.

GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei

„GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei“ fördert und koordiniert den professionellen Sicherheitsdialog zwischen Bürger:innen, Gemeinden und Polizei. In manchen Schwerpunkten braucht es auch Sicherheitspartner aus einer Schule, einem Unternehmen oder einer sozialen Einrichtung. Im Rahmen der gemeinsamen Initiative soll potenziellen Opfern von häuslicher Gewalt auf schnelle Art und Weise eine Möglichkeit geboten werden, Hilfe rasch in Anspruch zu nehmen.

Die wichtigste Botschaft, welche nunmehr auch auf Kassabons gedruckt wird, lautet: Wenn sich Opfer bedroht fühlen, wenn Frauen Angst haben, dann gibt es Telefonnummern, die immer zu wählen sind – 133 oder 0800 222 555.

„Der Schutz vor Gewalt braucht Menschen, die hinschauen, und Unternehmen, die Verantwortung übernehmen. Wir danken Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Innenminister Gerhard Karner und allen teilnehmenden Händlern, die ihre Reichweite für dieses wichtige Anliegen einsetzen. Gewaltschutz verdient Aufmerksamkeit, an diesen 16 Tagen und an jedem anderen Tag im Jahr“, so Handelssprecher Rainer Will abschließend.

Die Gewaltschutzinitiative 2026 wird u.a. von folgenden 25 Händlern unterstützt:

Betten Reiter

BILLA

BILLA Plus

BIPA Parfümerien

Decathlon

Denns BioMarkt

dm drogerie markt

EUROSPAR

HOFER

IKEA Österreich

INTERSPAR

Kaufhaus STEFFL

LIDL Österreich

MaxiMarkt

Morawa

MPreis

my drogery Martin

Penny

reformstark Martin

REWE

SPAR

Sutterlüty

Takko Fashion Austria

TCHIBO Austria

Thalia Österreich

Weitere Informationen finden Sie unter www.handelsverband.at

Quelle: Handelsverband