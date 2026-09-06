Miele zeigt auf der IFA 2026 den Weg zum Ende der Hausarbeit: Weniger Entscheidung, mehr Entlastung

So entsteht mehr Raum für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Zu den Produkt-Highlights zählt die Weltpremiere des G8 Diamond, dem Spitzenmodell der neuen Geschirrspüler-Generation. Hinzu kommen die Erweiterung der Wäschepflege-Generation W2/T2, eine Konzeptstudie «Cary» zur Zukunft des Waschens, der Akku-Handstick Duoflex HX2 mit Saug-, Wisch- und Selbstreinigungsfunktion, neue Lösungen fürs Kochen im Bereich der Kochfelder und Dunstabzugshauben sowie smarte Features.

Dr. Markus Miele (links), Dr. Reinhard Zinkann (Geschäftsführende Gesellschafter) sowie Dr. Axel Kniehl (Geschäftsführer Marketing & Vertrieb) präsentieren die Messe-Neuheiten auf der IFA in Berlin

Hier die Neuheiten im Überblick:

Weltpremiere G8 Diamond: Miele Geschirrspüler nimmt das Mitdenken ab

Geschirrspüler nehmen das Spülen ab. Das Mitdenken bislang nicht. Ist das Gerät schon voll genug? Welches Reinigungsextra passt zur Beladung? Ist genügend Reiniger vorhanden? Denke ich später noch an den Start? Und ist morgen früh wirklich alles trocken? Genau diese offenen Fragen will Miele mit dem Spitzenmodell «Diamond» der neuen Gerätegeneration G8 aus dem Alltag nehmen. Dafür greifen erstmals eine integrierte Kamera, eine variierbare Heißlufttrocknung, automatische Dosierung und die Miele App intelligent ineinander. Für Nutzerinnen und Nutzer heißt das: Einräumen, Tür schließen – und sich darauf verlassen können, dass am nächsten Morgen sauberes und trockenes Geschirr wieder einsatzbereit ist.

Einräumen, Tür schließen, Aufgabe abgeben: Der G8 Diamond erkennt die Beladung, passt den Spülprozess daran an, dosiert automatisch und sorgt für zuverlässig sauberes und trockenes Geschirr – auch bei Kunststoff. So verlangt Geschirrspülen weniger Entscheidungen und Aufmerksamkeit im Alltag

Maximale Wäschepflege für jedes Zuhause: Miele erweitert Generation W2/T2

Der Lieblingspullover. Die perfekt sitzende Jeans. Das Hemd für besondere Anlässe. Manche Kleidungsstücke sind weit mehr als nur Stoff. Sie erinnern an besondere Momente, unterstreichen den persönlichen Stil und begleiten uns oft über viele Jahre. Gerade weil Kleidung heute bewusster ausgewählt wird, steigen auch die Erwartungen an die Wäschepflege. Nachdem Miele bereits vor zwei Jahren mit der W2/T2 Nova Edition die Diamond Klasse, also die Spitzenmodelle der neuen Generation, vorgestellt hat, folgen nun auch die weiteren Klassen Platinum, Gold und Silver. Mit der Erweiterung der neuen W2/T2-Generation bringt Miele höchsten Komfort in jede Preisklasse.

Nachdem Miele bereits die Topmodelle der W2/T2-Generation (Nova) vorgestellt hat, komplettiert Miele die Generation nun um die Geräteklassen Platinum, Gold und Silver und bringt damit viele Komfortmerkmale der Topmodelle in weitere Modelle

Von mehr als einer Million Einstellungen zu einem Knopfdruck: Miele zeigt Zukunftsvision für die Wäschepflege von morgen

Welches Programm? Welche Temperatur? Welche Drehzahl? Wie viel Waschmittel? Noch bevor die Waschmaschine läuft, beginnt die eigentliche Entscheidungsarbeit. Bei einer Miele Waschmaschine ergeben sich aus verschiedenen Programmen, Temperaturmöglichkeiten, Drehzahlvarianten, Extras und der Waschmitteldosierung mehr als eine Million mögliche Einstellungskombinationen. Mit seiner Konzeptstudie «Cary» zeigt Miele auf der IFA jetzt die Zukunft, in der sich Nutzerinnen und Nutzer über all das kaum noch Gedanken machen müssen. Die Vision: Die Maschine erkennt die Wäsche, stimmt den Waschprozess darauf ab und übernimmt die passenden Einstellungen. So bleibt nur noch: Wäsche einlegen. Start drücken. Fertig.

Wäsche einlegen. Start drücken. Fertig: Mit seiner Konzeptstudie „Cary“ zeigt Miele, wie Wäschepflege künftig noch einfacher werden könnte. Intelligente Sensorik und KI erkennen, was sich in der Trommel befindet, und stimmen Waschprozess und Dosierung darauf ab

Neue Lösungen fürs Kochen: Miele erweitert das Portfolio der Kochfelder und Dunstabzugshauben

Wer heute eine Küche plant, erwartet nicht nur kompromisslose Performance, sondern auch Lösungen, die sich harmonisch in das gewünschte Design und in den Alltag einfügen. Zur IFA präsentiert Miele deshalb zahlreiche Neuheiten für Kochen und Dunstabzug: Das Portfolio wächst um neue Kochfelder, Dunstabzugslösungen und Designvarianten – für mehr Freiheit, Küchen passgenau auf Raum, Stil und Nutzungsgewohnheiten abzustimmen.

Das Induktionskochfeld KM 8684 FL PEBE in der neuen Farbvariante Pearlbeige erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten für hochwertige Küchen. Pearlbeige fügt sich harmonisch in helle Küchenkonzepte ein und ermöglicht eine abgestimmte Gestaltung mit den Miele Einbaugeräten derselben Farbwelt

Mehr Freiheit in der Küchenplanung: Neue Größe, neues Finish, neue Bauform im Dunstabzug

Kochen, reden, zusammenkommen: Die Küche ist heute Teil des Wohnraums. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an den Dunstabzug – er soll leistungsstark sein, sich aber gleichzeitig zurücknehmen. Miele zeigt auf der IFA 2026 zwei neue Lösungen, die genau diesen Anspruch erfüllen: ein Kochfeld mit integriertem Dunstabzug im kompakten 60-cm-Format sowie eine neue Einbau-Dunstabzugshaube mit Glaspaneel.

Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug KMDA 5649 im 60 cm-Format integriert die Wrasenerfassung direkt in die Kochfläche und macht eine separate Dunstabzugshaube überflüssig – für ein ruhiges, offenes Küchendesign ohne visuelle Unterbrechung

Wie der Duoflex HX2 aus drei Arbeitsschritten einen macht: Miele Akku-Handstick saugt, wischt und reinigt sich selbst

Erst saugen, dann wischen, anschließend Bürsten reinigen und den Staubbehälter entleeren – Bodenpflege besteht oft aus deutlich mehr Arbeitsschritten als gedacht. Gleichzeitig wünschen sich Kundinnen und Kunden Lösungen, die sich flexibel dem Alltag anpassen und Zeit sparen. Mit dem Duoflex HX2 stellt Miele die zweite Generation der Duoflex-Modellreihe vor. Das Gerät saugt, wischt und reinigt sich selbst – und macht so aus drei Arbeitsschritten einen.

Mit dem Duoflex HX2 stellt Miele die zweite Generation der Duoflex-Modellreihe vor. Das Gerät saugt, wischt und reinigt sich selbst – und macht so aus drei Arbeitsschritten einen

KI und Kamera wählen das Programm, Vernetzung den Startzeitpunkt: So nimmt Miele Entscheidungen im Haushalt ab

Was koche ich heute? Welches Programm braucht die Wäsche? Und habe ich daran gedacht, den Geschirrspüler zu starten? Hausarbeit besteht aus solchen kleinen Fragen, die jeden Tag aufs Neue Aufmerksamkeit verlangen. Unter dem Messemotto «Das Ende der Hausarbeit ist in Sicht» zeigt Miele auf der IFA 2026, wie Vernetzung, Sensorik und Künstliche Intelligenz Entscheidungen wie diese zunehmend abnehmen und den Alltag spürbar erleichtern können.

Alles im Blick: Der G8 Diamond erkennt den Beladungsgrad und verschiedene Geschirrarten. Über die Miele App können Nutzerinnen und Nutzer die aktuelle Beladung einsehen und persönliche Vorgaben festlegen – zum Beispiel, dass der Geschirrspüler erst ab einem bestimmten Beladungsgrad und zu einer festgelegten Uhrzeit startet

Warum sich die Vernetzung eines Hausgeräts lohnt

Ein Hausgerät per Smartphone zu starten oder den Programmstatus unterwegs zu prüfen, ist für viele Besitzerinnen und Besitzer von Hausgeräten der erste Schritt in die Vernetzung. Doch inzwischen bieten smarte Hausgeräte-Apps deutlich mehr Funktionen, die mit der Vernetzung erst zugänglich werden. Ein Beispiel: Die Miele App*. Sie unterstützt mit smarten Assistenten, hilft bei Fragen rund um das Gerät, trägt dazu bei, Ressourcen und Geld zu sparen – und wird so zum intelligenten Begleiter für den Alltag.

Der CulinaryCoach wird zum intelligenten Begleiter im Kochalltag: Er verbindet App und Backofen, überträgt die passenden Einstellungen und unterstützt bei der Zubereitung – für mehr Sicherheit, weniger Aufwand und Ergebnisse, die gelingen

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele