Kind + Jugend 2026 mit starken Rückkehrern startklar

Die Kind + Jugend 2026 steht in den Startlöchern: Vom 15. bis 17. September präsentieren rund 700 Aussteller aus 42 Ländern in Köln ihre Produktneuheiten, Bestseller und aktuellen Sortimente. Als internationale Leitmesse für hochwertige Baby- und Kleinkindausstattung macht die Kind + Jugend Markttrends sichtbar, setzt Impulse für die Sortimentsplanung und schafft den idealen Rahmen für neue Geschäftskontakte und konkrete Geschäftsabschlüsse.

Bekannte Marken kehren zurück

Das internationale Ausstellerfeld vereint etablierte Marktführer, spezialisierte Anbieter und junge Unternehmen. Nach einer ein- oder mehrjährigen Abwesenheit kehren unter anderem Alpha Beta Omega, Amek Toys, Artesavi, BabyBjörn, Be Lotus (Noukies), Boori, Charlie Crane, Jackson Reece, Kaiser Naturfell, KAOS, mima, my junior, Qeridoo und Unidice (Schardt) auf die Kind + Jugend zurück. Erstmals präsentieren sich unter anderem A2 disain, Babyhome, Heys, Pluchi Toys, Waldin, Wildbird und Zaffiro.

Unter dem Leitthema „Growing with AI – New opportunities for the baby & toddler products industry“ greift die Kind + Jugend eine Entwicklung auf, die Geschäftsmodelle, Produktentwicklung und Handelsprozesse zunehmend verändert. Die Messe zeigt, welche Chancen Künstliche Intelligenz (KI) für die Branche bietet, wo sie bereits konkret eingesetzt wird und welche Fragestellungen sich daraus für Hersteller und Handel ergeben.

„Wir sind mit dem Stand der Vorbereitungen sehr zufrieden und freuen uns auf eine starke Beteiligung aus aller Welt. Die Rückkehr vieler bekannter Marken und zahlreiche neue Aussteller zeigen, dass die Kind + Jugend ein unverzichtbarer Termin im internationalen Branchenkalender ist – für konkretes Business und den persönlichen Austausch“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend. „Mit unserem Leitthema ‚Growing with AI‘ greifen wir zugleich ein Zukunftsthema auf, das viele Unternehmen bereits beschäftigt. Wir möchten zeigen, wo Künstliche Intelligenz heute schon sinnvoll eingesetzt werden kann und welche neuen Perspektiven sich daraus für die Branche ergeben.“

Plattform für Innovationen und junge Unternehmen

Mit der Verleihung des Innovation Awards eröffnet die Kind + Jugend am ersten Messetag um 11:00 Uhr im Europasaal ihr Veranstaltungsprogramm mit einem Highlight. Die unabhängige Fachjury, bestehend aus Vertretenden von internationalen Fachzeitschriften für den Baby- und Kleinkindermarkt und Gesundheits- und Sicherheitsexpertinnen und -experten, nominierte aus insgesamt 80 Bewerbungen 20 Produkte. Neben dem Innovation Award haben alle nominierten Produkte die Chance auf die Zusatzauszeichnung „Midwives’ Choice“, die in Zusammenarbeit mit Hebammen-testen.de dreimal vergeben wird. Eine Übersicht der nominierten Produkte steht unter Nominierte Innovation Award | K+J zur Verfügung.

Neue Ideen und Geschäftsmodelle stehen auch in der Start-up Area in den Hallen 10.1 und 11.2 im Mittelpunkt, in der mehr als 20 internationale Start-ups ihre Produkte präsentieren. Für Fachbesuchende bietet sich hier die Gelegenheit, junge Unternehmen und neue Marktangebote frühzeitig kennenzulernen und interessante Ansätze für das eigene Sortiment zu entdecken.

Auch 2026 setzt die Kind + Jugend die Sachspendenaktion in Zusammenarbeit mit der Diakonie Michaelshoven fort. Aussteller können ihre präsentierten Produkte für soziale Zwecke zur Verfügung stellen. Ein Teil der Sachspenden wird in den „fairstores“ der Diakonie zu erschwinglichen Preisen verkauft. Die Erlöse fließen in soziale Projekte und tragen dazu bei, Arbeitsplätze für Menschen mit erschwertem Zugang zum regulären Arbeitsmarkt zu sichern. Weitere Produkte kommen direkt bedürftigen Familien und Einzelpersonen zugute. Die Initiative verbindet damit Ressourcenschonung mit gesellschaftlichem Engagement in der Region.

Weitere Informationen zur Messe sowie Tickets sind unter www.kindundjugend.de verfügbar.

Quelle: Koelnmesse