„Mieten statt kaufen“ als Top 10 Technik ausgezeichnet

„Mieten statt kaufen“ wurde aus zahlreichen Elektro- und Elektronikartikeln für die TOP 10 Technik 2026 ausgewählt und gehört in diesem Jahr offiziell zu den zehn spannendsten Innovationen des Jahres. Der Spezialversicherer wird nach dem Jubiläums-Komplettschutz 2023 bereits zum zweiten Mal vom BVT ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die zeigt, dass unsere Produkte im Markt ankommen und dass wir mit dem Rundum-Sorglos-Paket ‚Mieten statt kaufen‘ ein tolles Konzept für den Fachhandel geschaffen haben. Es ist eine Innovation, die dem Fachhandel und dem Kunden gleichermaßen zugutekommt, denn es erweitert deutlich das Leistungsangebot des teilnehmenden Fachhandels und hilft den Kunden dabei, sich gute Technik mit entsprechender Absicherung im Schadenfall kalkulierbar leisten zu können“, sagt Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie.

„Mieten statt kaufen“ steht insbesondere für eine längere Nutzung durch Reparaturen und die Wiederaufbereitung von Geräten. Zudem können Fachhändler so ihr Serviceangebot erweitern. Dabei lebt das Produkt vor allem von seiner hohen Flexibilität gegenüber Fachhandel und Kunden gleichermaßen. „Mieten statt kaufen“ basiert auf dem Modell der Club.Weiss Handelsgesellschaft in Österreich, die Wertgarantie 2024 übernahm und dort sukzessive ausgebaut hat.

Das Mietmodell

Kern des Modells ist die Vermietung von Elektro-Haushaltsgeräten aus den Bereichen Kühlen & Gefrieren, Kochen & Backen, Kaffeevollautomaten & Siebträger, Spülen, Bodenpflege sowie Waschen & Trocknen nahezu aller relevanten Markenhersteller. Dieses eignet sich besonders für WGs, junge Familien, Menschen mit zeitlich begrenztem Wohnort oder Technikfans, die regelmäßig aktuelle Geräte nutzen möchten. Auch alle, die hohe Einmalzahlungen bei der Anschaffung vermeiden wollen, profitieren davon. Der Vertragsabschluss ist denkbar einfach. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich. Und Reparaturen sind inklusive.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 36 oder 48 Monaten kann das gemietete Gerät entweder übernommen oder gegen ein neues Modell ausgetauscht werden. So bleibt man technisch immer auf dem neuesten Stand, ohne jedes Mal erneut ein teures Gerät kaufen zu müssen. Die Übertragung des in Österreich etablierten Mietmodells und die Pilotierung in Deutschland sind eine zukunftsorientierte Ergänzung innerhalb der Wertgarantie Service-Welt. Mit diesem Schritt setzt die Wertgarantie Group die eigenen Nachhaltigkeitsbestrebungen konsequent fort.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.at

Quelle: Werrtgarantie