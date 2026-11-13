„Alles für den Gast“ 2026: Zwischen KI und Kostendruck

Vier intensive Tage, zahlreiche Begegnungen und jede Menge Gesprächsstoff: Von 7. – 10. November stand das Messezentrum Salzburg ganz im Zeichen der Gastlichkeit. Mit 752 Ausstellern aus 25 Ländern und rund 37.000 Fachbesucher:innen – nach rund 36.000 im Vorjahr – bot die „Alles für den Gast“ auch 2026 eine Bühne für neue Produkte, innovative Konzepte und persönlichen Austausch. Zwischen Verkostungen, Live-Vorführungen, Fachgesprächen und spontanen Begegnungen wurde deutlich, was die Gastmesse seit Jahrzehnten ausmacht: Hier kommen Menschen zusammen, die ihre Branche nicht nur kennen, sondern mit Leidenschaft gestalten.

„Die Begeisterung für die ‚Alles für den Gast‘ war heuer besonders groß. Das enorme Interesse und der spürbare Besucherzuwachs zeigen einmal mehr, wie wichtig die Gastmesse als Treffpunkt für die gesamte Branche ist. Vier Tage lang war das Messezentrum Salzburg voller Leben, geprägt von inspirierenden Gesprächen, neuen Ideen und der gemeinsamen Leidenschaft für Gastlichkeit. Besonders schön war zu sehen, wie viel Offenheit für Innovationen und neue Technologien besteht, ohne dabei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren: den Menschen.“ , Alexander Kribus, Geschäftsführer Messezentrum Salzburg

Schlafen und Sitzen auf der „Alles für den Gast“Foto: Felix Braune

Die Branche zeigt Haltung und Perspektiven

Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Leitthema „Die Neue Gastlichkeit – KI & Mensch“. Dabei ging es längst nicht nur um technologische Möglichkeiten, sondern vor allem um ihren konkreten Nutzen im gastronomischen Alltag.

Zahlreiche Gäste auf der Messe Foto RBMedia-ChristopherBlank

Auf der Gastro Circle Bühne diskutierten Expert:innen über Digitalisierung, Wirtschaftlichkeit, neue Geschäftsmodelle und die Herausforderungen der Branche. Das Tourism Technology Festival 4.0 brachte zusätzlich frische Perspektiven auf digitale Lösungen und unternehmerische Fragestellungen ein.

Genuss, Handwerk und neue Ideen

Besonders lebendig präsentierte sich die URBANE GASTLICHKEIT in Halle 4. Zwischen STARTUPS, neuen Gastronomiekonzepten und der GETRÄNKEKULTUR wurde entdeckt, probiert und diskutiert. Von Wein und Kaffee über kreative Drinks bis zu No-&-Low-Konzepten zeigte sich, wie facettenreich die Genusswelt geworden ist.

Die BARSTAGE, der MASTER CUBE und die KALK&KEGEL Boost Workshops boten Raum für Fachwissen und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Auch der AUSTRIAN BARTENDER AWARD und der Jungbarkeeper:in des Jahres Wettbewerb rückten handwerkliches Können und junge Talente ins Rampenlicht.

Auf der Masterclass Bühne begeisterten kulinarische Persönlichkeiten mit Kreativität, Präzision und neuen Zugängen zu vertrauten Produkten. Zu den Höhepunkten zählten DOUX HEROS by KALK&KEGEL & Confis Express sowie die Auszeichnung KALK&KEGEL 50 BEST Patissier by Les vergers Boiron.

Eine Bühne für Menschen, die etwas bewegen

Die „Alles für den Gast“ rückte auch heuer jene Persönlichkeiten ins Rampenlicht, die mit Können, Engagement und neuen Ideen die Branche prägen. Unzählige Wettbewerbe, Live-Erlebnisse und Auszeichnungen sorgten für besondere Momente. „Die Gastmesse ist weit mehr als eine Plattform für Produkte und Innovationen. Sie ist Bühne, Treffpunkt und vor allem ein Ort, an dem die Branche zusammenkommt, voneinander lernt und neue Perspektiven entwickelt. Mit unserem diesjährigen Leitthema ‚Die Neue Gastlichkeit – KI & Mensch‘ haben wir genau den richtigen Nerv getroffen. Die Gespräche und Diskussionen haben gezeigt, wie intensiv sich die Branche mit ihrer Zukunft beschäftigt und wie wichtig es ist, neue Technologien nicht nur als Chance zu sehen, sondern ihren Einsatz auch kritisch zu hinterfragen.“ , Michael Reich, Messeleiter „Alles für den Gast“.

Begegnungen, die über vier Tage hinauswirken

Nach vier Tagen voller Gespräche, kulinarischer Erlebnisse und neuer Perspektiven bleibt vor allem eines: Die Hospitality-Branche lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihr Wissen teilen und gemeinsam nach vorne blicken. Die „Alles für den Gast“ schafft dafür die Plattform und setzt Impulse, die weit über vier Messetage hinausreichen.

Denn die Zukunft der Gastlichkeit entsteht nicht allein durch neue Technologien oder Produkte, sondern vor allem durch Menschen, die gemeinsam etwas bewegen. „Die Alles für den Gast hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft und Leidenschaft in unserer Branche steckt. Doch Gastronomie und Hospitality brauchen heute mehr als Inspiration und schöne Versprechen – sie brauchen konkrete Lösungen für mehr Rentabilität und wirtschaftlichen Erfolg. Genau hier setzen wir mit unseren Formaten an und führen diesen Anspruch mit dem GASTRO CIRCUS am 10. und 11. Mai 2027 in Wien konsequent weiter.“ , Andreas Ott, Director Exhibitions B2B Messezentrum Salzburg

Weitere Informationen finden Sie unter www.gastmesse.at

Quelle: MZS