Möbelix in Mühldorf bei Feldbach feiert Neueröffnung nach Totalumbau

Neue Sortimente – attraktive Präsentation

In kürzester Zeit wurde das bestehende Einrichtungshaus nach dem neuen Möbelix Shop-Konzept umgebaut. Es empfängt Kunden mit einer neuen markanten Außenfassade und neuen Ladestationen für E-Autos. Das gesamte Möbelhaus wurde mit elektronischen Displays ausgestattet. Die attraktiven Fachsortiment-Shops bieten Vorhänge, Sonnenschutz, Sichtschutz, Heimwerkerartikel, Lampen, Geschirr, Teppiche, Dekoration, Heimtextilien uvm.



„Wir freuen uns, dass die Firma Möbelix diese große Investition für den modernen Umbau vorgenommen hat und damit den Standort Feldbach nachhaltig stärkt sowie einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Stärkung der Arbeitsplätze in der Region leistet“, so Bgm. Prof. Ing. Josef Ober.

Persönliche Beratung – Top Qualität – sofortige Abholung

Zahlreiche neu dekorierte Musterkojen zeigen z.B. Küchen, Wohn- und Speisezimmer. Apropos Küchen: Bei Möbelix in Mühldorf bei Feldbach werden Einbauküchen und Küchenblöcke in persönlicher Beratung mit 3D-Computeranimation geplant. Ein eigenes, gut gefülltes Ausgabelager stellt zahlreiche Produkte für die sofortige Abholung bereit. Direkt vor der Filiale stehen 99 Kundenparkplätze zur Verfügung.

Regionaler Arbeitgeber – 12 Arbeitsplätze für die Region

Das neue Möbelix Einrichtungshaus im Industriepark schafft 12 Arbeitsplätze, zwei davon sind junge Lehrlinge. Möbelix betreibt bereits rund 100 Einrichtungshäuser in Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn, davon 59 in Österreich. „Wir freuen uns, dass wir mit dem neu gestalteten Möbelix Einrichtungshaus in Mühldorf bei Feldbach unseren Kunden/innen noch mehr Auswahl an Möbel und Einrichtungsgegenständen und eine noch schönere Ausstellung bieten können“, erklärt Christoph Geiselmayr, Geschäftsführer bei Möbelix.

Günstige Angebote und großes Eröffnungsgewinnspiel

Gefeiert wird bei Möbelix in Mühldorf bei Feldbach von 29. Juli bis 1. August mit tausende sensationell günstigen Eröffnungsangebote, Gratis-Lieferung auf viele Möbel, einen Foodtruck am Parkplatz und viele weitere Überraschungen. Außerdem gibt es während der Eröffnungstage einen Urlaub zu gewinnen.

Kleines Geld – besseres Wohnen

Hinter den Produkten bei Möbelix stehen namhafte Markenhersteller. „Durch strategischen Großeinkauf und ausgereifte Logistik können wir unseren Möbelix-Kunden besonders preisgünstige Angebote machen“, so Christoph Geiselmayr weiter. „Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gehen wir davon aus, dass der Trend zum günstigen Wohnen weiterhin anhalten wird. Die Neueröffnung in Feldbach unterstreicht den Kurs von Möbelix: Besser wohnen für kleines Geld!“



Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelix.at

Quelle: Möbelix