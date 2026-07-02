Der 50. XXXLutz in Österreich eröffnet in Nußdorf-Debant bei Lienz

Die XXXLutz Gruppe, vertreten mit über 400 Einrichtungshäusern in 14 Ländern, setzt ihre Expansion weiter fort. Österreichs fünfzigstes XXXLutz Möbelhaus eröffnet mitten in Osttirol. Der neue XXXLutz liegt östlich der Bezirkshauptstadt Lienz in Nußdorf-Debant, Glocknerstraße 3 – ideal erreichbar direkt neben der B100 Drautal-Straße. Vor dem Möbelhaus stehen 175 Parkplätze für die Kunden zur Verfügung.

Leerstehendes Möbelhaus durch XXXLutz neu belebt

Nachdem die XXXLutz Gruppe das leerstehende Objekt eines früheren Mitbewerbers gekauft hatte, wurden in den letzten sechs Monaten über 6 Millionen Euro in den Totalumbau investiert. Das Gebäude wurde ästhetisch und technisch auf den neuesten Stand gebracht, beginnend mit der markanten XXXL-Fassadengestaltung und einem neuen Eingangsbereich mit großzügigem Atrium. Besonderer Wert wurde auf Nachhaltigkeit gelegt mit umfangreichen Investitionen in effiziente Lüftung und Kühlung sowie in eine sparsame Beleuchtung mit umweltschonender LED-Technologie.

„Wir freuen uns ein leerstehendes Möbelhaus mit unseren XXXL Sortimenten wiederzubeleben. Dafür haben wir viel Geld in die Hand genommen, um das gesamte Objekt komplett neu zu gestalten“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

XXXL Auswahl, XXXL Einkaufserlebnis und bestes Preis/Leistungsverhältnis

„Osttirol hat sich zu einer selbstbewussten und wirtschaftlich starken Region entwickelt, die weit über die Bezirksgrenzen hinausstrahlt. Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen XXXLutz einen ganzheitlichen Beitrag zu Wohnfreude und Lebensraumgestaltung der einheimischen Bevölkerung leisten können. Unsere Kunden erwartet ein modernes Einkaufserlebnis, eine breite Produktpalette und kompetente Beratung“, erklärt Thomas Saliger. Das XXXL Sortiment in allen Abteilungen zeigt die neuesten Trends aus ganz Europa und eine umfassende Bandbreite an Marken und Produkten, von Möbeln bis Raumausstattung, von Wohnen bis Schlafen, von Balkon bis Garten. „Wir glauben zu 100 % an den stationären Handel und sind gerne nahe bei unseren Kunden. Die Kunden lieben es vor Ort im Möbelhaus Produkte zu fühlen, zu spüren und auszusuchen“, so Thomas Saliger weiter.

Modernes Einkaufserlebnis

Das neue XXXLutz Einrichtungshaus in Nußdorf-Debant umfasst eine Verkaufsfläche von über 10.000 Quadratmetern auf zwei Etagen. Zur modernen Ausstattung gehören digitale Preisschilder und große Bildschirme sowie Tablets und PCs etwa für die individuelle Produktkonfiguration und Küchenplanung. Im neuen Küchenkompetenzzentrum können Kunden hochwertige Qualität und beeindruckende Designs in allen Stilrichtungen erleben und mit geschulten Beratern und modernster 3D-Technologie ihre Traumküche planen. Apropos Berater:

60 neue Arbeitsplätze für die Region

Bei XXXLutz Lienz finden 60 Menschen aus der Region einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz. Die XXXLutz Gruppe gehört nicht nur zu den größten Arbeitgebern Österreichs, sondern auch zu den größten Ausbildungsbetrieben. Allein im neuen XXXLutz Nußdorf-Debant finden 12 Lehrlinge eine regionale Lehrstelle. „Wir stehen für Innovation, Zukunft und sichere Arbeitsplätze“, betont Thomas Saliger. „Besonders wichtig ist für uns die Lehrlingsausbildung, damit sichern wir langfristig hochqualifiziertes und perfekt geschultes Personal von morgen.“

Gemütliche Gastlichkeit im neuen XXXL Restaurant

Das gemütliche neue XXXL Restaurant hat von Montag bis Samstag täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und bietet 175 Sitzplätze sowie eine Außenterrasse mit Blick auf die umliegenden Berge. Das Team serviert frisch zubereitete Spezialitäten der heimischen Küche, von Suppen und Salaten über beliebte Hauptgerichte wie Schnitzel und Grillteller bis zu Kaiserschmarrn und Palatschinken, aber auch Fisch, Pasta, Burger sowie preiswerte Kinderspeisen. Die Küche setzt verstärkt auf regionale Zutaten, transparente Herkunftsbezeichnung sowie gezielte Maßnahmen für weniger Abfall. An den Eröffnungstagen lädt das XXXL Restaurant zum Gratis-Frühstück für alle Gäste und zu weiteren supergünstigen Angeboten.

Riesiges Eröffnungsfest mit Highlight DJ Ötzi Konzert bei freiem Eintritt

Der neue XXXLutz in Nußdorf-Debant bei Lienz feiert seine Eröffnung ab 2. Juli mit einem riesigen Fest. Beim großen Eröffnungsgewinnspiel gibt es fabelhafte Preise zu gewinnen: an der Spitze ein Auto, weiters XXXLutz Warenwertgutscheine im Gesamtwert von Euro 16.500,– sowie mehrere Familien- bzw. Wellnessurlaube. Spaß und gute Laune bringt ein buntes Erlebnisprogramm für kleine und große Kinder, ein kühler Eiswagen und ein Heißluftballon, eine flotte Fotobox und lässige Liegestühle.

Und am Freitagabend erwartet das Osttiroler Publikum ein ganz besonderes Highlight: DJ Ötzi & Band gibt am 3. Juli um 18:00 Uhr ein Live-Konzert bei freiem Eintritt!

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz