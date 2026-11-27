Mit Naber LIC 2.0 präsentierte Naber zur area30 2026 eine Produktneuheit, die genau hier ansetzt: Erstmals vereint ein Lichtsteuerungssystem 12- und 24-Volt-Anwendungen innerhalb eines Funktionsmoduls. Hinzu kommt die Unterstützung der Kommunikationsstandards Matter, ZigBee 3.0 und DALI, die eine Integration in bestehende IoT-Ökosysteme ermöglicht. Damit eröffnet Naber LIC 2.0 Küchenplanern, Herstellern und dem Fachhandel zusätzliche Möglichkeiten bei der Konzeption vernetzter Beleuchtungslösungen – von der Möbelbeleuchtung bis zum gesamten Gebäude.

Unterschiedliche Standards, ein Systemgedanke

Naber LIC 2.0 unterstützt die Kommunikationsstandards ZigBee 3.0, DALI und den herstellerübergreifenden Matter-Standard. Dadurch lässt sich das System in unterschiedliche Smart-Home-Umgebungen integrieren. Dimmfunktion, dynamische Farbsteuerung und individuell programmierbare Lichtszenarien können über Fernbedienungen, Sensoren oder kompatible Smartphones gesteuert werden. Für Küchenstudios, Planer und Architekten eröffnet Naber LIC 2.0 zusätzliche Möglichkeiten bei der Konzeption vernetzter Lichtlösungen – von der einzelnen Möbelbeleuchtung bis zur raumübergreifenden Lichtsteuerung, zentral oder dezentral mit Strom versorgt.

LUMICA Naber LIC 2.0 im Wohnzimmer mit Smartspeaker



12 und 24 Volt in einer Systemarchitektur

Eine wesentliche Neuerung ist die Zusammenführung von 12- und 24-Volt-Anwendungen innerhalb eines Funktionsmoduls. Damit lassen sich sowohl bestehende Beleuchtungskonzepte als auch leistungsstärkere Lösungen mit langen, homogenen Lichtprofilen und mehreren Beleuchtungszonen umsetzen. Die Plug-and-Play-Technik unterstützt eine strukturierte Installation und Inbetriebnahme. Ergänzende Sensor- und Steuermodule ermöglichen weitere Anwendungen, beispielsweise berührungslose Gestensteuerung, Bewegungssensoren und IR-Türkontaktschalter. Auch die direkte Kompatibilität mit dem 48 Volt LED-Schienensystem Easytrack über den ZigBee 3.0 Standard erweitert die Planungsmöglichkeiten.

Systemkompetenz für Küche und Wohnen



„Wir verstehen Licht nicht als isoliertes Produkt zur Beleuchtung von Arbeitsflächen, sondern als wichtigen Bestandteil durchdachter Küchen- und Wohnkonzepte. Mit unserem Naber LIC 2.0 verbinden wir unterschiedliche technische Anforderungen in einem System und schaffen damit zusätzliche Möglichkeiten für die Planung und Umsetzung individueller Lösungen. Genau diesen systemischen Ansatz verfolgen wir bei Naber über unser gesamtes Sortiment hinweg“ , sagt Lasse Naber, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens.

Mit zwölf Warengruppen, eigenen Produktentwicklungen und ergänzenden Serviceleistungen begleitet Naber den Küchenfachhandel von der Planung bis zur Umsetzung. Neben Lichtsystemen gehören dazu unter anderem Lüftungstechnik, Spülen, Armaturen, Abfallsammler und Interieur-Lösungen. Im Mittelpunkt steht dabei die intelligente Verbindung einzelner Produktbereiche zu durchdachten Gesamtlösungen im „One-Stop-Shopping“ für den Fachhandel. So positioniert sich Naber als Sortiments-, Service- und Lösungspartner der Küchenbranche und unterstreicht seinen Anspruch, Küchenlösungen neu zu denken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber